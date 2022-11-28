Bakan Çavuşoğlu'ndan Mısır ile normalleşme açıklaması: Büyükelçi ataması olabilir





"DAHA ÇOK İSVEÇ'TE SIKINTILARIMIZ VAR"

Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin "zamanı geldi" ifadesini anımsatarak, "Bazı olumlu adımlar atıldıysa da son üçlü görüşmede çalışmalara devam edilmesi kararı alındı. Bu şu demek: Muhtıradaki yükümlülüklerin bazılarını yerine getirdiler, bir kısmını da yerine getirmediler. Yani, henüz bazı somut adımları atmadılar. İadeler ve yasal düzenlemelerle ilgili somut beklentileri karşılamadılar. Meclisimizin ve vatandaşımızın ikna olması gerekiyor. Cumhurbaşkanımız da İsveç Başbakanına bu hususları iletti. Özetle süreç olumlu ilerliyor ama hala atılması gereken adımlar var" diye konuştu.



Finlandiya ile ilgili sıkıntıların büyük olmadığının altını çizen Çavuşoğlu, "Daha çok İsveç'te sıkıntılarımız var. Ancak iki ülke ve NATO bize eşit şekilde muamele edin diyorlar. Esasen daha fazla adım atması gereken ülke İsveç" dedi.