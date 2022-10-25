AK Parti'den halkın ekmeğiyle oynayan CHP'li İBB'ye 'Hadımköy' salvosu: 3 aydır çalıştığına dair görüntü yayınlasınlar

Bu fark, Halk Ekmek'in Cebeci ve Edirnekapı'daki ekmek fabrikalarının elektrik sözleşmeleri ve tüketimlerine bakıldığında da net şekilde ortaya konuldu. Verilere göre, 23 Temmuz'da açılışı yapılan Hadımköy'deki ekmek fabrikasının elektrik sözleşme gücü Edirnekapı'daki fabrikaya göre 13.3 kat daha yüksek.



Buna rağmen elektrik tüketimi Edirnekapı'daki tüketimin sadece yüzde 20'si kadar. Hadımköy'deki ekmek fabrikasının elektrik sözleşme gücü, Cebeci'deki Halk Ekmek Fabrikası'ndan 5.1 kat daha yüksek. Buna rağmen eylül ayında elektrik tüketimi Cebeci fabrikasının yüzde 15'i kadar.





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