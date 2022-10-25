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    • 26.10.2022 01:22
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    AK Parti'den halkın ekmeğiyle oynayan CHP'li İBB'ye 'Hadımköy' salvosu: 3 aydır çalıştığına dair görüntü yayınlasınlar

    Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP'li İBB'ye bağlı Hadımköy Halk Ekmek Fabrikası'nda 3 aydır tek bir ekmek dahi üretilmiyor. Rafların boş, makinelerin örtülü olduğu fabrikadaki rezilliğin önüne geçmek isteyen İBB idaresi çareyi camlara perde asmakta buldu. AK Parti'den ise halkın ekmeğiyle oynayan CHP'li İBB'ye 'Hadımköy' salvosu geldi. İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Eğer bu fabrika çalışmıyorsa, artık İstanbul'a ihanet ediyorlar, deriz. 3 aydır çalıştığına dair görüntüleri yayınlasınlar" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    CHP’li İBB’ye Hadımköy salvosu! 3 aylık görüntü...

    AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, özel bir TV kanalının canlı yayınında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

    Hadımköy'deki Halk ekmek fabrikasının 3 aydır çalışmadığını söyleyen Kabaktepe, "Halk Ekmek açtılar, çalışmıyor. 3 ayda çalışan fabrika ile ilgili görüntü yayınlayın. CHP'nin çalıştığını ispatlaması kendi elindedir. Şimdi yayındayken göndersinler. 36 saat gazeteciler beklemiş, yine çalışmıyor. Hiçbir görüntü yok elektrik faturasını yayınlayıp, üretimin yapıldığını da yayınlayamayan zihniyet 'engelleniyoruz' diyor. Ürettiğiniz 22 milyon ekmek nerede?" ifadelerini kullandı.



    Kabaktepe şu ifadeleri kullandı;

    Halk Ekmek açtılar, çalışmıyor. 3 ayda çalışan fabrika ile ilgili görüntü yayınlayın. CHP'nin çalıştığını ispatlaması kendi elindedir. Şimdi yayındayken göndersinler. 36 saat gazeteciler beklemiş, yine çalışmıyor. Hiçbir görüntü yok elektrik faturasını yayınlayıp, üretimin yapıldığını da yayınlayamayan zihniyet 'engelleniyoruz' diyor. İBB ilgili bürokratlarına talimat vermiş bana her gün açacak bir yer bulun diye. CHP taktik değiştirmiş, açıldığı günden beri Hasdal Atık Arıtma Tesisi'nin de 11 günden beri, buranın çalıştığına dair görüntüleri yayınlasın. İBB yönetimi, bir panik halinde.

    "3 AYDIR ÇALIŞTIĞINA DAİR GÖRÜNTÜLERİ YAYINLASINLAR"
    İstanbul'un ışığının söndüğünü kendi seçmeni de görmeye başladı. İBB Başkanı partisi verir mi tekrar aday olmasına bilmiyorum ama olursa kazanamaz. Açıldıktan sonra çalışmıyorsa neden çalışmadığını söylemeleri lazım. 3 aylık görüntü istiyoruz. İstanbullular artık hiç kendilerini yanlarına yaklaştırmayacak. Eğer bu fabrika çalışmıyorsa, artık İstanbul'a ihanet ediyorlar, deriz. 3 aydır çalıştığına dair görüntüleri yayınlasınlar.


        NE OLMUŞTU?
        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törenle açılışı yapılan Hadımköy Halk Ekmek Fabrikası'nda 3 aydır üretim yapıldığı ortaya çıkmıştı.

        MAKİNELER NAYLON BRANDAYLA ÖRTÜLÜ
        SABAH Gazetesi'nin objektiflerine yansıyan görüntülerde fabrikada kimsenin olmadığı, içerideki makinelerin de naylon brandayla örtüldüğü gözlemlendi.

        Fabrika da ekmek üretiminin yapılmadığının ayyuka çıkmasının ardından CHP'li Ekrem İmamoğu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tepki yağdı.



        İŞ BİLMEZLİKLERİNİ 'PERDE'LEDİLER
        CHP'li İBB son olarak rezilliklerinin görüntülenmemesi için çareyi perde asmakta buldu.Yeniden bölgeye giden A Haber ekipleri, fabrikanın perde çekilen halini de görüntüledi.

        3 GÜN ÇALIŞTIRILMIŞ
        Öte yandan fabrikanın elektrik tüketimine ait detaylar da ortaya çıktı. Elektrik tüketim verilerine göre, Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası açılışa özel 3 gün çalıştı. Sabah'ta yer alan habere göre, günlük tüketimlere bakıldığında 21-22-23 Temmuz'da tüketimin arttığı, 23 Temmuz'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törenden sonra 24 Temmuz'da elektrik tüketiminin düştüğü görüldü.

            Bu fark, Halk Ekmek'in Cebeci ve Edirnekapı'daki ekmek fabrikalarının elektrik sözleşmeleri ve tüketimlerine bakıldığında da net şekilde ortaya konuldu. Verilere göre, 23 Temmuz'da açılışı yapılan Hadımköy'deki ekmek fabrikasının elektrik sözleşme gücü Edirnekapı'daki fabrikaya göre 13.3 kat daha yüksek.

            Buna rağmen elektrik tüketimi Edirnekapı'daki tüketimin sadece yüzde 20'si kadar. Hadımköy'deki ekmek fabrikasının elektrik sözleşme gücü, Cebeci'deki Halk Ekmek Fabrikası'ndan 5.1 kat daha yüksek. Buna rağmen eylül ayında elektrik tüketimi Cebeci fabrikasının yüzde 15'i kadar.

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