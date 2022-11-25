Canan Kaftancıoğlu’ndan Ekrem İmamoğlu'na ağır hakaret: Şizofren





Kaftancıoğlu da Divan Kurulu'nda İmamoğlu'na hakaretler yağdırdı. Bu da İBB Başkanı'nın kulağına fısıldandı. İmamoğlu, İl Binası'nı bastı! Kaftancıoğlu, kaçtı! Kılıçdaroğlu ise yine bir köşede sessiz kaldı.