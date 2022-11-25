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    Canan Kaftancıoğlu’ndan Ekrem İmamoğlu'na ağır hakaret: Şizofren

    Adaylık yarışı, CHP'yi çatırdattı. İstanbul İl Başkanı, Belediye Başkanı'na “Hırslı! aptal! Müteahhıt kafalı” diye sataştı. Bunu duyan İmamoğlu il binasını bastı. Ortalık karıştı.

    Şizofren!

    TAKVİM'in gündeme getirdiği İmamoğlu-Kaftancıoğlu gerginliğinin altından "büyük kavga" çıktı. İddiaya göre İBB Başkanı, Kaftancıoğlu'ndan adaylık için destek aradı. "İşine bak" yanıtını aldı. Ama durmadı!



    Kaftancıoğlu da Divan Kurulu'nda İmamoğlu'na hakaretler yağdırdı. Bu da İBB Başkanı'nın kulağına fısıldandı. İmamoğlu, İl Binası'nı bastı! Kaftancıoğlu, kaçtı! Kılıçdaroğlu ise yine bir köşede sessiz kaldı.



    KISSADAN HİSSE...
    Kılıçdaroğlu, "Araba almayın, fatura ödemeyin" dedi. Ters tepti. Geçen hafta da "Sakın borsaya girmeyin" diye mesaj gönderdi! Ancak BİST, rekor üzerine rekor tazeledi!

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    Haberler Güncel Canan Kaftancıoğlu’ndan Ekrem İmamoğlu'na ağır hakaret: Şizofren
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