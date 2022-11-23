İBB'den suya zam hazırlığı! Meclis'te talep edecekler

13 Eylül'de Meclisi 3'üncü kez olağanüstü İSKİ Genel Kurulu'na çağırılmasının ardından suya yüzde 40,38 zam yapıldı. Su birim fiyatları 1'inci kademede 11, 69 TL olmuştu.

Edinilen bilgiye göre; su zam talebini Tarife Komisyonu tarafından tadilen uygun görülecek ancak Cumhur İttifakı yönetimden gelecek zam oranına göre mecliste ara talep ederek gruplar arasında zam oranını değerlendirecek. Değerlendirme sonucunda ortak teklif olarak zam teklifi görüşülerek mecliste oylanacak.

SU BİRİM FİYATI 4.53'TEN 11,69 TL'YE YÜKSELDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim döneminde 1 Ocak 2019 yılında 4.53 kuruş olan su birim fiyatlarının çok pahalı olduğunu, İstanbulluya suyu ucuza kullandırma vaadinde bulundu. Ancak göreve geldikten sonra peş peşe zam talepleriyle su birim fiyatlarını 11,69 TL'ye yükseltti.