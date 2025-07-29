takvim-logo

Sarıyer'de başına poşet geçirilmiş şekilde bulunmuştu! Elindeki notta ne yazdığı ortaya çıktı! Dikkat çeken Bakara Suresi detayı

Sarıyer'de ormanlık alanda başına poşet geçirilmiş şekilde bulunan cesedin kimliği belli oldu. Çantasındaki otel odası kartından yola çıkarak kaldığı otel tespit edilen şahsın Rus vatandaşı Usman Amriev olduğu öğrenildi. Öte yandan polis ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin üzerinden çıkan notta "Sahomenan, umarım bu sözler asla eline geçmez. Çünkü ben iftiraya uğrayacağım onlara inanma. Eğer bu mektup senin eline geçtiyse ben ölmüşüm demektir" yazdığı öğrenildi. Notun devamında ise Bakara Suresi'nin 153. Ayetinin Arapça yazıldığı görüldü.

author-1
takvim.com.tr
Sarıyer’de başına poşet geçirilmiş şekilde bulunmuştu! Elindeki notta ne yazdığı ortaya çıktı! Dikkat çeken Bakara Suresi detayı

Olay, dün saat 09.30 sıralarında Bahçeköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde yoldan geçen bir vatandaş, ormanlık alanda hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark etti.

Sarıyer’de başına poşet geçirilmiş şekilde bulunmuştu! Elindeki notta ne yazdığı ortaya çıktı! Dikkat çeken Bakara Suresi detayı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çevreye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Sağlık ekiplerinin incelemelerinde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Sarıyer’de başına poşet geçirilmiş şekilde bulunmuştu! Elindeki notta ne yazdığı ortaya çıktı! Dikkat çeken Bakara Suresi detayı

BAŞINA ÇÖP POŞETİ GEÇİRİLİP BANTLANMIŞ

Olay yeri inceleme ekipleri, 25 yaşlarında olduğu düşünülen erkek cesedinin başında çöp poşeti bulunduğunu ve bantlanmış halde olduğunu gördü.

Sarıyer’de başına poşet geçirilmiş şekilde bulunmuştu! Elindeki notta ne yazdığı ortaya çıktı! Dikkat çeken Bakara Suresi detayı

Cesedin yanında Rusça not ve siyah askılı çantası içinde cep telefonu, İstanbul Ulaşım kartı, paralar ve çeşitli eşyalar olduğu da belirlendi.

Sarıyer’de başına poşet geçirilmiş şekilde bulunmuştu! Elindeki notta ne yazdığı ortaya çıktı! Dikkat çeken Bakara Suresi detayı

Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından boğularak öldürüldüğü düşünülen kişinin cesedi, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Sarıyer’de başına poşet geçirilmiş şekilde bulunmuştu! Elindeki notta ne yazdığı ortaya çıktı! Dikkat çeken Bakara Suresi detayı

KİMLİĞİ OTEL KAYDINDAN TESPİT EDİLDİ

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çantadaki kapı kartından yola çıkarak kaldığı oteli tespit etti. Burada inceleme yapan polis, cesedin Rus vatandaşı Usman Amriev'e ait olduğunu belirledi.

Sarıyer’de başına poşet geçirilmiş şekilde bulunmuştu! Elindeki notta ne yazdığı ortaya çıktı! Dikkat çeken Bakara Suresi detayı

Ayrıca Amriev'in eline sıkıştırılmış halde bulunan notun bilgisayarda yazıldığı da ortaya çıktı.

Sarıyer’de başına poşet geçirilmiş şekilde bulunmuştu! Elindeki notta ne yazdığı ortaya çıktı! Dikkat çeken Bakara Suresi detayı

"HERKES KENDİ CEZASINI ÇEKECEK"

Polis ekiplerinin inceleme yaptığı notta, "Sahomenan, umarım bu sözler asla eline geçmez. Çünkü ben iftiraya uğrayacağım onlara inanma. Eğer bu mektup senin eline geçtiyse ben ölmüşüm demektir. Yemin ederim ki ben sadece hakkı aradım hepsi boşa çıktı. Tarihe ilim sahiplerinden biri olarak geçemeyeceğim. Beni kitaplara yazmayacaklar ancak herkes kendi cezasını çekecektir. Yalvarırım beni biatçı olarak gömmelerine izin vermeyin" yazdığı öğrenildi.

Sarıyer’de başına poşet geçirilmiş şekilde bulunmuştu! Elindeki notta ne yazdığı ortaya çıktı! Dikkat çeken Bakara Suresi detayı

BAKARA SURESİNDEN AYET YAZILMIŞ

Notun devamında ise Kur'an-ı Kerim'in Bakara Suresinin 153. ayetinin Arapça harflerle yazıldığı tespit edildi. Ele geçirilen bulgular doğrultusunda çalışmaların derinleştirilerek devam ettiği öğrenildi.

Sarıyer’de başına poşet geçirilmiş şekilde bulunmuştu! Elindeki notta ne yazdığı ortaya çıktı! Dikkat çeken Bakara Suresi detayı

Polis ekipleri olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu tüm yönleriyle araştırıyor.

Sarıyer’de başına poşet geçirilmiş şekilde bulunmuştu! Elindeki notta ne yazdığı ortaya çıktı! Dikkat çeken Bakara Suresi detayı
Sarıyer’de başına poşet geçirilmiş şekilde bulunmuştu! Elindeki notta ne yazdığı ortaya çıktı! Dikkat çeken Bakara Suresi detayı