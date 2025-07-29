Sarıyer'de başına poşet geçirilmiş şekilde bulunmuştu! Elindeki notta ne yazdığı ortaya çıktı! Dikkat çeken Bakara Suresi detayı
Sarıyer'de ormanlık alanda başına poşet geçirilmiş şekilde bulunan cesedin kimliği belli oldu. Çantasındaki otel odası kartından yola çıkarak kaldığı otel tespit edilen şahsın Rus vatandaşı Usman Amriev olduğu öğrenildi. Öte yandan polis ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin üzerinden çıkan notta "Sahomenan, umarım bu sözler asla eline geçmez. Çünkü ben iftiraya uğrayacağım onlara inanma. Eğer bu mektup senin eline geçtiyse ben ölmüşüm demektir" yazdığı öğrenildi. Notun devamında ise Bakara Suresi'nin 153. Ayetinin Arapça yazıldığı görüldü.