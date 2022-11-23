Kemal Kılıçdaroğlu'nun sır temasları! "Partinin kabul etmeyeceği ilişkiler"

Söz konusu otele 'su faturası' adı altında 3-4 bin euro ödendiği de konuşulanlar arasında. İddiayı gündemine taşıyan Sabah yazarı Mahmut Övür o görüşmeleri şu ifadelerle akartmıştı;

"İmamoğlu'nun yeniden siyasi sahne aldığı çok açık... Her gün bir televizyonda siyasi parti genel başkanı gibi propaganda yaptığı ve yoğun çaba harcadığı biliniyor.

Daha vahimi ise yönetmek için seçildiği İstanbul'a vakit ayırmadığı da biliniyor. Bu da yeni değil. Siyaset kulislerinde "sır küpü" bir işadamı dostunun sahibi olduğu Florya sahilindeki otelin "Kral Dairesi"nde sık sık birileriyle buluştuğu ve "su faturası" adına 3-4 bin euro gibi rakamlar ödediği konuşuluyor. Doğru mu acaba? O otel, İBB adına böyle faturalar kesti mi?"

BİR BOMBA DA KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN

Benzer bir bomba Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde patladı. Daha önce ABD'ye yaptığı icazet turu sırasında 8 saat ortadan kaybolan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 8 saatlik kaybı "Hamburger yemeye gittim" şeklinde savunmuştu.

Kılıçdaroğlu'nun sır toplantılarını bu kez İstanbul'da sürdürdüğü ortaya çıktı.

"PARTİNİN KABUL ETMEYECEĞİ İLİŞKİLER"

Kılıçdaroğlu'nun bu toplantıları çekirdek ekibi dışında partiden de gizlediği iddia edilirken partideki bazı isimlerin "Partinin kabul etmeyeceği ilişkiler." olarak nitelediği bu toplantılar adaylık için pazarlık olarak yorumlanıyor...

Kılıçdaroğlu'nun temaslarını Aydınlık Yazarı İsmet Özçelik gündeme getirdi.

Özçelik Kılıçdaroğlu'nun "Sır İstanbul buluşmalarını" şu ifadelerle aktardı;

CHP kulislerinde ilginç tartışmalar var. Kılıçdaroğlu'nun İstanbul ziyaretleri konuşuluyor.

Anlatılanlar şöyle:

İSTANBUL ZİYARETLERİ

"Kılıçdaroğlu sık sık İstanbul'a gidiyor. Orada toplantılar yapıyor. Çok özeller hariç, Canan Kaftancıoğlu mutlaka katılıyor. Ama partinin ağır topları çağrılmıyor. Bir ikisi hariç milletvekilleri de bulunmuyor. Dışarıdan katılan isimler oluyor. Ama kimdir, neler konuşuluyor meçhul.