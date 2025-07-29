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Bursa'nın ciğerini yakan yangınlarda yeni sabotajlar engellendi! Gönüllüler fark etti şüpheliler kaçtı

Bursa'nın Harmancık ilçesinde vatandaşlar ve görevliler alevlerle canı pahasına mücadele ederken, ormanı yakmaya çalışan bir kişi son anda fark edildi. Çakmak köyünü saran alevlere müdahale edilirken, bölgeyi çakmakla yeniden ateşe vermek istediği öne sürülen şahıs ve kaçtığı araç jandarma ve polis tarafından takibe alındı. Dün akşam saatlerinde ise gönüllü Şerafettin Batbay başka bir kundakçıyı cep telefonu ile görüntüledi. Sabotaj görüntüleri ilk kez A Haber'de yayınlandı. Bilindiği gibi yangını FETÖ'den ihraç edilen eski astsubay Ufuk Aytekin'in çıkardığı saptandı.

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Bursa'nın ciğerini yakan yangınlarda yeni sabotajlar engellendi! Gönüllüler fark etti şüpheliler kaçtı

Bursa'nın Harmancık ilçesinde 4 gündür devam eden orman yangını, havadan ve karadan mücadeleyle söndürülmeye çalışılıyor.

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Alevlerle gece boyunca mücadele eden vatandaşından itfaiye ekibine kadar herkes enerjisini sonuna kadar kullandı. Ancak ekiplerin mücadelesine taş koymak ve alevlerin sönmesini istemeyen kişiler de ortaya çıkabiliyor.

Bursa'nın OrhaneliHarmancık hattındaki orman yangınına müdahale sürüyor. (AA)Bursa'nın OrhaneliHarmancık hattındaki orman yangınına müdahale sürüyor. (AA)

Çakmak köyü civarında alevlerle karşı direnen kişilerin arkasından bir kişinin yolun karşısında çalılıkları tutuşturmaya çalıştığı fark edildi. Jandarma ve vatandaşların geldiğini gören kişi, hızla koşarak kaçtı. Kovalamacanın yaşandığı anlarda kalabalığın arasına karışan kişi, izini kaybettirdi.

Ekipler bölgede çalışma yaptı. (İHA)Ekipler bölgede çalışma yaptı. (İHA)

ALENEN KUNDAKLANDIĞINA ŞAHİT OLDUK
O anlara şahit olan itfaiye ekipleri de, "Yangına müdahale edip soğutma çalışmaları yaparken yolun karşısında bulunan ormanlık alanın içinde yoldan içer yaklaşık 150 metre mesafede ormanın alenen kundaklandığına şahit olduk. Benim önümde koşan çocuk net bir şekilde kaçan şahsı gördü. Ben STK gönüllülerinin giydiği reflektörlü yelek üzerinde olduğunu gördüm. Hemen müdahale edip söndürdük amaçları bence bu yangının Harmancık merkez ulaşmasıdır" dedi.

ALLAH BELANIZI VERSİN SİZİN
Polis ve jandarmanın yanı sıra istihbarat birimleri 34 gov plakalı beyaz araçla beyaz gömlekli şahsın peşine düştü. Vatandaşlardan biri kundakçılara tepki göstererek, "Allah belanızı versin sizin" dedi.

Özel harekat ve sivil görevliler boşaltılan köyler, ormanlarda yeni provokasyonların önüne geçmek için devriye sayılarını arttırdı. Hem polis hem jandarma ekipleri, motorize timler girişlerin yasaklandığı ormanlarda 24 saat görev yaparak yeni kundaklamaların önüne geçmeye çalışıyor.

Ekipler bölgede çalışma yaptı. (İHA)Ekipler bölgede çalışma yaptı. (İHA)

Dün akşam saatlerinde ise gönüllü Şerafettin Batbay başka bir kundakçıyı cep telefonu ile görüntüledi. Sabotaj görüntüleri ilk kez A Haber'de yayınlandı.

KUNDAKLAMA GÖRÜNTÜLERİ İLK KEZ AHABER'DE
A Haber muhabiri Yusuf Gül, Bursa'da çıkarılmak istenen yeni yangına ilişkin o anları kaydeden gönüllü Şerafettin Batbay'a mikrofon uzattı.

"ORMANA DOĞRU KAÇTIĞINI GÖRDÜM"
Kundakçıyı fark eden gönüllü Şerafettin Batbay, "Harmancık ilçesinin Dutluca mevkiinde bir kişinin ormanda ateş yakmaya çalıştığını fark ettim. Esenler Belediyesi'nde çalışan ağabeylerim ile tankeri doldurmak için gittiğim an hiç yanmamış bir yerde alev olduğu gözüme çarptı. Belediye personelindeki ağabeylerime durmalarını söyledim. Yangını gördüğüm yerin 100 metre ilerisinde durduk. Tankerle geri geri geldiğimiz sırada 1 kişinin ormana doğru kaçmaya başladığını gördüm. Elime taş aldım ve hiç yanmamış bir yer alev almaya başladı. Dumanı görmem ile yanımdaki, ağabeylerim ile yangını söndürmek için harekete geçtik." dedi.

"KUNDAKÇI HER YERDE ARANIYOR"
Sabotaj girişimine anında müdahale ettiklerini belirten Batbay, "Yemyeşil bir alan az kalsın kundaklanacaktı. Yoldan geçenlere el kaldırdım. Tankerimizde su olmadığını düşünmüştük ama tankerde yangını söndürecek kadar su varmış. Çok şükür yangını söndürdük. O şahıslar muhtemelen yangını söndürdüğümüz yerde saklanıyorlar. Ekiplerden ricam o noktaya tekrar gidip kundakçıları tez vakitte yakalamaları." ifadelerini kullandı.

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YANGINI FETÖ'CÜ ÇIKARMIŞTI
Bilindiği gibi yangını FETÖ'den ihraç edilen eski astsubay Ufuk Aytekin'in çıkardığı saptandı. Aytekin'in daha önce çalıştığı akaryakıt istasyonundan benzin aldığı ve ormanı yaktığı anlaşıldı.

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