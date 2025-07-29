Transferde geleceğin yıldızları Fenerbahçe'ye! İki isme 16 milyon euro
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Yönetim, Jose Mourinho'nun istediği isimleri kadroya katmaya çalışırken diğer yandan genç isimlere de yöneldi ve iki yıldız adayı listeye dahil edildi. İşte detaylar...
Galatasaray'ın arkasına kaldığı sezonların ardından bu kez şeytanın bacağını kırmayı hedefleyen Fenerbahçe'de birçok yıldız futbolcu gündemde bulunuyor. Kanarya'da geleceğe yatırım da sürüyor. Jhon Duran, Archie Brown ve Abdou Aziz Fall'ın ardından iki genç oyuncu daha gündeme geldi.
SKRINIAR İÇİN GERİ SAYIM
Ezeli rakibi Galatasaray'ın Victor Osimhen için saatleri saydığı günlerde Milan Skriniar'ı bitirmek için sona gelen Fenerbahçe, Slovak yıldızın transferini bir an önce duyurarak Feyenoord eşleşmesine yetiştirmek istiyor.
TAPUSU ALINDI
Sarı lacivertlilerlilerde Milan Skriniar konusunda mutlu eden bir gelişme yaşandı. Slovak yıldız İstanbul'a gelerek takım arkadaşlarına katılacak. PSG ile bonservisi konusunda anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki stoperin tapusunu almayı başardı.
HOLLANDA'DA SAHADA OLACAK
Geçen sezon ara transfer döneminde takıma katılan ve önemli bir katkı sağlayan Slovak oyuncu, imzayı attıktan sonra çalışmalara dahil olacak ve 6 Ağustos'ta Feyenoord ile oynanacak olan Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında forma giyecek.
ANTONY ELDEN KAÇIYOR
Trendyol Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ve Beşiktaş, yaz transfer döneminde kanat hattını güçlendirmek için aynı ismin peşine düştü. Ancak Antony transferinde Suudi Arabistan tehlikesi ortaya çıktı. İşte detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda sahne alacak olan Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun direktifleri doğrultusunda hücum hattına takviye yapmak istiyor. Portekizli teknik adamın Antony'yi uzun süredir kadrosunda görmek istediği biliniyor.
Beşiktaş cephesi ise, sahasında Shakhtar Donetsk'e 4-2 yenildiği maçta kanat bölgesinde yaşadığı sıkıntılar sonrası transferde hızlandı. Siyah-beyazlılar, eksikliği gidermek adına Antony hamlesine yöneldi.
Tam da iki Türk devinin Antony için girişimlere başladığı dönemde, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr devreye girdi. Pro Lig temsilcisi, Manchester United'a yıldız kanat oyuncusu için resmi teklif sundu.
Henüz teklifin detayları ortaya çıkmasa da İngiliz devinin oyuncu için en az 60 milyon euro bonservis beklentisi olduğu belirtiliyor.
BETIS'TE KENDİNE GELDİ
Manchester United'da beklenen patlamayı yapamayan Antony, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Real Betis'te kiralık geçirdi. La Liga'da 26 maça çıkan sambacı oyuncu, 9 gol ve 5 asistlik performans sergileyerek dikkat çekti.
Bu istatistikler, özellikle kanat bölgesinde hızlı ve üretken oyuncular arayan kulüplerin iştahını kabarttı.
DEV GELİR ELDE EDİLDİ
Fenerbahçe her ne kadar uzun süre şampiyon olamasa da kadrosuna kattığı genç futbolculardan önemli gelirler kazanmayı başardı.
ELJIF ELMAS NAPOLI'YE GİTTİ
Kuzey Makedonya'dan yetiştirme bedeli ödenerek transfer edilen Eljif Elmas, 18 milyon euro civarında bir bonservisle Napoli'nin yolunu tuttu.
MIN-JAE KIM DE İTALYA'YA UÇTU
Fenerbahçe'nin Asya açılımındaki ilk hamlesi olan Min-jae Kim, 3 milyon euroya gelmişti. Bir sezon yine Napoli kendisini aldı ve 19 milyon euro bonservis ödeyerek kadrosuna kattı.
SZALAI ALMANYA'YA GİTTİ
Kimsenin beklemediği bir anda getirilen Attila Szalai de Fenerbahçe için önemli transferlerden biri oldu. Macar savunmacı için kasasından o dönem 2 milyon euro çıkan Kanarya, Hoffenheim'e 12.30 milyon euroluk satış gerçekleştirdi.
FERDİ REKOR KIRDI
Sadece 1.4 milyon euro bedelle NEC Nijmegen'den transfer edilen Ferdi Kadıoğlu da geçirdiği uzun sürenin ardından 30 milyon euroluk satışıyla Süper Lig rekorunu egale etti.
VELJKO ILIC SÜRPRİZİ
Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertlilerin son olarak, kaleye sürpriz bir takviye yapmaya hazırlandığı öne sürüldü. İşte detaylar...
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kaleci mevkisi için sürpriz bir ismi gündemine aldı.
İtalyan gazeteci Lorenzo Lepore'nin haberine göre sarı-lacivertliler, Sırbistan Süper Ligi ekiplerinden FK TSC Backa Topola'nın 22 yaşındaki kalecisi Veljko Ilic'i transfer listesine aldı.
TRANSFER SONRASI KİRALANACAK
Haberde, Fenerbahçe'nin genç file bekçisini bu yaz kadrosuna katıp gelişimini sürdürmesi için mevcut kulübüne kiralamayı planladığı ifade edildi.
1 MİLYON EURO İSTENİYOR
FK TSC Backa Topola'nın ise transfer için 1 milyon Euro bonservis bedeli, performansa dayalı bonuslar ve sonraki satıştan pay talep ettiği belirtildi.
70 GOL YEDİ
Geçtiğimiz sezon Sırp ekibinin formasını 41 resmi maçta giyen Veljko Ilic, bu karşılaşmalarda kalesinde 70 gol gördü ve 9 maçta gol yemedi.
BİR İDDİA DA BELÇİKA'DAN
Yaz transfer döneminde hareketli günler geçiren Fenerbahçe, Belçika'dan genç bir yeteneği radarına aldı. Sarı-lacivertliler, Anderlecht'in 20 yaşındaki yıldızı Mario Stroeykens için ilk adımı attı. İşte detaylar…
STROEYKENS GÜNDEMDE
Transfer sezonuna iddialı giriş yapan Fenerbahçe, kadrosunu genç ve potansiyelli oyuncularla güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Son olarak sarı-lacivertlilerin, Belçika'nın köklü kulüplerinden Anderlecht'te forma giyen Mario Stroeykens'i gündemine aldığı öğrenildi.
İLK TEKLİF 8 MİLYON EURO
Belçika basınında yer alan haberlere göre; Fenerbahçe, 10 numara pozisyonunda görev yapan 20 yaşındaki Mario Stroeykens için resmi temaslara başladı. Haberde, sarı-lacivertli kulübün genç yıldız için Anderlecht'e 8 milyon euro teklif sunduğu belirtildi.
BEKLENTİ NEREDEYSE İKİ KATI
Ancak Belçika temsilcisi, genç oyuncusunu kolay kolay bırakmaya niyetli değil. İddialara göre Anderlecht, Mario Stroeykens için kapıyı 15 milyon eurodan açtı. Bu durum, transferin seyrini belirleyecek pazarlıkların önümüzdeki günlerde hız kazanabileceğine işaret ediyor.
KONTRATI SEZON SONU BİTİYOR
Mario Stroeykens'in Anderlecht ile olan mevcut sözleşmesi 2026 yılının Haziran ayında sona erecek. Kulüp, genç oyuncuyu bonservissiz kaybetmek istemiyor ve bu nedenle yüksek bir bedelle satmayı hedefliyor.
GENÇLEŞME OPERASYONU DEVAM EDİYOR
Jose Mourinho yönetiminde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe, transfer politikasını yalnızca yıldız oyuncular değil, genç ve geleceği parlak yetenekler üzerine de inşa ediyor. Mario Stroeykens transferi, bu stratejinin önemli bir parçası olabilir.