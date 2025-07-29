Transferde geleceğin yıldızları Fenerbahçe'ye! İki isme 16 milyon euro

DEV GELİR ELDE EDİLDİ Fenerbahçe her ne kadar uzun süre şampiyon olamasa da kadrosuna kattığı genç futbolculardan önemli gelirler kazanmayı başardı.

ELJIF ELMAS NAPOLI'YE GİTTİ Kuzey Makedonya'dan yetiştirme bedeli ödenerek transfer edilen Eljif Elmas, 18 milyon euro civarında bir bonservisle Napoli'nin yolunu tuttu.

MIN-JAE KIM DE İTALYA'YA UÇTU Fenerbahçe'nin Asya açılımındaki ilk hamlesi olan Min-jae Kim, 3 milyon euroya gelmişti. Bir sezon yine Napoli kendisini aldı ve 19 milyon euro bonservis ödeyerek kadrosuna kattı.

SZALAI ALMANYA'YA GİTTİ Kimsenin beklemediği bir anda getirilen Attila Szalai de Fenerbahçe için önemli transferlerden biri oldu. Macar savunmacı için kasasından o dönem 2 milyon euro çıkan Kanarya, Hoffenheim'e 12.30 milyon euroluk satış gerçekleştirdi.