Beşiktaş'tan KAP bildirimi! Gedson Fernandes Spartak Moskova'da

Gedson Fernandes (AA)

25 MİLYON EURO'YA ANLAŞTIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Öte yandan Siyah-Beyazlılar'ın Fernandes'in transferi için Rus ekibi Spartak Moskova ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladığı öğrenildi. Siyah-Beyazlılar'ın oyuncunun transferi için 20 milyon Euro bonservis, 5 milyon Euro da bonus olmak üzere toplam 25 milyon Euro kazanacak.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada Portekizli futbolcunun transferi konusunda Spartak Moskova ile görüşmelere başlandığı duyuruldu.