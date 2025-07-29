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Beşiktaş'tan KAP bildirimi! Gedson Fernandes Spartak Moskova'da

Beşiktaş, Portekizli futbolcu Gedson Fernandes’in gelecekteki olası transferinden elde edilecek gelirin yarısını temsil eden hakları Benfica’dan 10 milyon Euro vererek satın aldı ve Spartak Moskova ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

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Beşiktaş'tan KAP bildirimi! Gedson Fernandes Spartak Moskova'da

Beşiktaş, Portekizli futbolcu Gedson Fernandes'in gelecekteki olası transferinden elde edilecek gelirin yarısını temsil eden hakları Benfica'dan satın aldı.

SÖZLEŞMEDEKİ MADDE BEŞİKTAŞ LEHİNE DÜZENLENDİ
Kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, oyuncunun sözleşmesinde yer alan "ileride başka bir kulübe kiralanması ya da satılması durumunda elde edilecek gelirin %50'si SL Benfica ile paylaşılır" maddesinin Beşiktaş lehine yeniden düzenlendiği belirtildi.

KAP bildirimi (Ekran görüntüsü)KAP bildirimi (Ekran görüntüsü)


TRANSFER ÖNCESİ KASADAN 10 MİLYON EURO ÇIKTI
Açıklamaya göre, Beşiktaş bu maddede Benfica'ya ait olan %50'lik satış gelir hakkını 10 milyon Euro karşılığında devraldı. Böylece siyah-beyazlı kulüp, Gedson Fernandes'in gelecekteki olası transferinden elde edilecek tüm gelirin tek hak sahibi oldu.

Gedson Fernandes (AA)Gedson Fernandes (AA)

KARTAL FERNANDES'İ 6 MİLYON EURO BEDELLE KADROSUNA KATMIŞTI
Siyah-beyazlı kulüp, 26 yaşındaki Gedson Fernandes'in bonservisinin yarısını 2021-2022 sezonu ara transfer döneminde 6 milyon Euro bedelle almıştı.

Gedson Fernandes (AA)Gedson Fernandes (AA)

25 MİLYON EURO'YA ANLAŞTIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ
Öte yandan Siyah-Beyazlılar'ın Fernandes'in transferi için Rus ekibi Spartak Moskova ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladığı öğrenildi. Siyah-Beyazlılar'ın oyuncunun transferi için 20 milyon Euro bonservis, 5 milyon Euro da bonus olmak üzere toplam 25 milyon Euro kazanacak.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada Portekizli futbolcunun transferi konusunda Spartak Moskova ile görüşmelere başlandığı duyuruldu.

Gedson Fernandes Spartak Moskova yolcusu! Flaş Benfica detayıGedson Fernandes Spartak Moskova yolcusu! Flaş Benfica detayı
Gedson Fernandes Spartak Moskova yolcusu! Flaş Benfica detayı

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