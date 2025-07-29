Beşiktaş'tan KAP bildirimi! Gedson Fernandes Spartak Moskova'da

Beşiktaş, Portekizli futbolcu Gedson Fernandes'in gelecekteki olası transferinden elde edilecek gelirin yarısını temsil eden hakları Benfica'dan satın aldı.
SÖZLEŞMEDEKİ MADDE BEŞİKTAŞ LEHİNE DÜZENLENDİ
Kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, oyuncunun sözleşmesinde yer alan "ileride başka bir kulübe kiralanması ya da satılması durumunda elde edilecek gelirin %50'si SL Benfica ile paylaşılır" maddesinin Beşiktaş lehine yeniden düzenlendiği belirtildi.
TRANSFER ÖNCESİ KASADAN 10 MİLYON EURO ÇIKTI
Açıklamaya göre, Beşiktaş bu maddede Benfica'ya ait olan %50'lik satış gelir hakkını 10 milyon Euro karşılığında devraldı. Böylece siyah-beyazlı kulüp, Gedson Fernandes'in gelecekteki olası transferinden elde edilecek tüm gelirin tek hak sahibi oldu.
KARTAL FERNANDES'İ 6 MİLYON EURO BEDELLE KADROSUNA KATMIŞTI
Siyah-beyazlı kulüp, 26 yaşındaki Gedson Fernandes'in bonservisinin yarısını 2021-2022 sezonu ara transfer döneminde 6 milyon Euro bedelle almıştı.