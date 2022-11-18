Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 18.11.2022 21:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.11.2022 21:50
    ABONE OL

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan TİP'li vekil Ahmet Şık'a salvo: Fiyatını söyle! Hem PKK'nın hem FETÖ'nün adamısın

    Son dakika haberi | İçişleri Bakanlığının bütçe görüşmeleri sırasında Türkiye İşçi Partisi milletvekili Ahmet Şık'ın Bakan Soylu'ya yönelik "yargılanacaksın" şeklindeki provokatif söylemi üzerine tartışma çıktı. Bakan Soylu, Şık'ın sözlerine sert tepki gösterirken "Hem PKK'nın hem FETÖ'nün adamısın. Fiyatını söyle." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Soylu’dan TİP’li vekil Şık’a salvo: Fiyatını söyle

    İçişleri Bakanlığı TBMM Plan ve Bütçe görüşmeleri devam ediyor.

    Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık konuşmasında Süleyman Soylu için "yargılanacaksın" kelimesi kullanması komisyon üyeleri arasında tartışma yaşanmasına neden oldu.


    *TİP'li milletvekili Ahmet Şık

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Şık'ın sözlerine karşı "Haysiyetsiz sensin, satılık! Parayı basanın sahibi olduğu adamsın sen. Hem PKK'nın hem FETÖ'nün adamısın" ifadelerini kullandı.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP milletvekillerine yönelik de "Bir bomba sizi cesaretlendirdi. Sizin ağ babanıza posta koymuşum" şeklinde cevap verdi.

        Soylu, TİP vekili Ahmet Şık'ın provokasyonlarına devam etmesi üzerine "Fiyatını söyle. PKK'ya kaç paraya satıldın? FETÖ'ye kaç paraya satıldın? Sen namusunu da satan bir adamsın herkes biliyor." ifadelerini kullandı.

        *İlgili habere gitmek için fotoğrafa tıklayın

        CHP'Lİ BAŞARIR'A DA AYAR VERDİ
        Plan ve Bütçe Komisyonunda İçişleri Bakanlığının 2023 bütçesinin görüşmeleri sırasında daha önce birçok provokasyona imza atan, TSK'ya "satılık" şeklinde hakaret eden ve Yalova'da mahkeme basarak hakim ve savcıları tehdit eden CHP Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır yine provokasyona imza attı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret eden Başarır'a Soylu'nun yanıtı çok sert oldu.

        İçişleri Bakanı Soylu, toplantıyı provoke etmek isteyen CHP milletvekiline, "Sen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne satılık dedin. Senin ne olduğunu bilmiyor muyuz?" dedi.

            İşte Soylu'nun o sözleri
            Sen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne satılık dedin. Ne konuşuyorsun? Senin ne olduğunu bilmiyor muyuz biz? Sen mahkeme basan eşkıyasın. Senin ne Türk Silahlı Kuvvetleri'ne saygın var, ne mahkemeye saygın var, ne devlete saygın var. Sen Ataşehir Belediyesi'nde iş takip et. Sen şu resimlerinden utan. Senin nasıl iş takipçisi olduğun, nasıl Türk Silahlı Kuvvetleri düşmanı olduğun apaçık ortada. Mahkeme basan eşkıya.

            Bakan Soylu'dan CHP'li Ali Mahir Başarır'a sert sözler

            ADALET BAKANLIĞI GÖRÜŞMESİNDE DE PROVOKASYON YAPMIŞTI
            CHP'li Başarır 16 Kasım'daki Adalet Bakanlığının bütçe görüşmelerinde provokasyon yaparak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile tartışmıştı. Bakan Bozdağ'ın haddini bildirmesi üzerine sinirlenen Başarır, Bozdağ'ın üzerine yürümeye çalışmıştı.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Başkan Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü!
            Haberler Güncel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan TİP'li vekil Ahmet Şık'a salvo: Fiyatını söyle! Hem PKK'nın hem FETÖ'nün adamısın
                SON DAKİKA