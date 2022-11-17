MHP'den 'Türk Tabipler Birliği' için kanun teklifi! 'Tabipler Birliği' olarak değiştirilsin...

Terör örgütü PKK'nın 'Türk askeri kimyasal silah kullandı' iftirasını dillendiren Şebnem Korur Fincancı, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.

ANKARA CUMHURİYET VAŞSAVCILIĞI HAREKETE GEÇMİTŞİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı üyeleri ve halen Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın görevlerine son verilmesi ve bu görevlere yeni isimlerin atanması istemiyle davaname hazırladı.

ÇOK SAYIDA İSİM VAR!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın lağvedilmesi için yasal süreç başlattığı yönetimde terör örgütlerin lehine eylem ve söylemlerde bulunan çok sayıda isim var.

GEZİ ORGANİZATÖRÜ

TTB'nin İkinci Başkanı olan Ali İhsan Ökten, Gezi Ayaklanması kapsamında Adana'da yapılan eylemleri organize eden isimlerden birisi. Ökten ayrıca örgüt destekçisi STK'ların PKK'ya destek için Adana'da düzenlediği bazı gösterilere katıldı.