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    • 31.10.2022 10:18
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    • 31.10.2022 10:31
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    TSK'ya "kimyasal silah" iftirası atan Şebnem Korur Fincancı'nın Başkanı olduğu TTB'nin kirli terör sicili!

    Son dakika haberi! Terör örgütü PKK kanalına çıkıp “TSK kimyasal kullandı” iftirasını atan Şebnem Korur Fincancı'nın Başkanı olduğu Türk Tabipleri Birliği’nin tartışmalı yapısı yeniden gündeme geldi. TTB'nin Fincancı dışındaki diğer konsey üyelerinin de kirli terör sicili deşifre oldu. İkinci Başkan Ali İhsan Ökten, Adana’da PKK’ya destek için düzenlenen gösterilere katıldı. Konsey üyeleri Meltem Günbeği ve Kandil talimatıyla kurulan HDK’nın delegesi Onur Naci Karahancı, PKK’ya bağlı grupların düzenlediği gösterilere katıldı. Halis Yerlikaya da hendek terörü yaşanırken operasyon bölgesine girmek isterken gözaltına alınmıştı.

    takvim.com.tr
    TTB’nin kirli sicili ortaya çıktı!

    TSK'yı yasaklı kimyasal silah kullanmakla itham eden Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanması, Türk Tabipleri Birliği yönetiminde yapıyı yeniden gündeme getirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın lağvedilmesi için yasal süreç başlattığı yönetimde terör örgütlerin lehine eylem ve söylemlerde bulunan çok sayıda isim var.

    GEZİ ORGANİZATÖRÜ
    TTB'nin İkinci Başkanı olan Ali İhsan Ökten, Gezi Ayaklanması kapsamında Adana'da yapılan eylemleri organize eden isimlerden birisi. Ökten ayrıca örgüt destekçisi STK'ların PKK'ya destek için Adana'da düzenlediği bazı gösterilere katıldı.

    Ali İhsan Ökten

    DHKP/C DAVALARININ MÜDAVİMİ!
    TTB Genel Sekreteri Vedat Bulut'un adı da marjinal sol gruplarla anılıyor. 2016 yılında Ankara Tabip Odası Başkanı olduğu dönemde sol gruplarla birlikte gösterilere imza atan Bulut, DHKP/C'lilerin duruşmalarına katılarak örgüte destek veriyor. Bulut ayrıca Turkovac için kullandığı "ortada aşı yok, solüsyon var" açıklamasıyla tepki toplamıştı.

    Vedat Bulut

    ÖRGÜTÜN 'SES'İNDE YER ALDI
    TTB Merkez Konseyi üyelerinden Deniz Erdoğdu, PKK'nın elebaşlarının talimatıyla kurulan 'sağlık komitelerine' ev sahipliği yaptığı iddia edilen SES Sendikası'nın Disiplin Kurulu üyelerinden. Geçmiş yıllarda PKK'ya müzahir şahıslar tarafından düzenlenen basın açıklamalarında da boy gösterdi.

        FETÖ İLTİSAKLI DERNEĞE ÜYE
        TTB Merkez Konseyi üyelerinden Kazım Doğan Eroğulları'nın FETÖ'ye iltisaklı bir dernekte kaydı var. Meltem Günbeği'nin de dosyası daha kabarık. Günbeği, Kandil'in talimatıyla organize edildiği için soruşturmalara konu olan Halkların Demokratik Kongresi (HDK) delegelerinden. 2015 yılında HDP Edirne Merkez ilçe yönetim kurulu yedek üyeliği da yapan Günbeği, yine PKK soruşturmalarına konu olan SES'in üst kurul delegeleri arasında.

        YARALI TERÖRİSTLERİ TEDAVİ ETTİ
        Diğer bir Merkez Konseyi üyesi olan Onur Naci Karahancı da PKK'ya müzahir grupların düzenlediği yasa dışı gösterilere katıldı, gözaltına alınıp serbest bırakıldı. KCK iddianamesinde PKK ile doğrudan ilişkili olduğu belirtilen DTK'nın Ankara Sağlık Komisyonu içerisinde yer alan Karahancı'nın, yaralı teröristleri tedavi eden doktorlar arasında bulunduğu ifade ediliyor. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, yine TTB Merkez Konseyi üyelerinden Halis Yerlikaya, DTK'nın komitesinde görev yaptı. Hendek barikat olaylarının yaşandığı dönemde Şırnak/Cizre'de operasyonun yapıldığı bölgeye girmek isterken gözaltına alınan Yerlikaya'nın da yaralı teröristleri tedavi ettiği belirtiliyor. Ayrıca PKK'nın Kobani dediği Aynel Arap'ta yaşanan çatışmalarda, yaralanan teröristlerin tedavi için Türkiye'ye getirilmesinde aktif rol aldığı öne sürülüyor.


        FİNCANCI'NIN 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNDE ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
        Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, geçtiğimiz hafta yaptığı skandal açıklamayla kamuoyunda zirveye oturdu. Fincancı, PKK'nın ortaya attığı 'TSK kimyasal silah kullandı' yalanına ortak oldu ve bebek katili terör örgütü PKK'ya destek verdi. Gözaltına alınan Fincancı, geçtiğimiz günlerde tutuklandı.

        Fincancı 15 Temmuz'da ABD Büyükelçiliği'ndeydi

        15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNDE ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDE
        Terör örgütü sözcüsü gibi konuşan Fincancı'nın geçmişteki skandalları da bir bir ortaya çıkıyor. Bunlara son eklenen ise TTB Başkanı'nın FETÖ'cü alçakların hain darbe girişimini yaptığı gün gerçekleştirdiği ziyaret oldu.

            FETÖ'cü alçaklar, ABD desteğiyle darbe yapmaya kalkıştıkları ve yüzlerce vatan evladını şehit ettikleri gün Şebnem Korur Fincancı ABD Büyükelçiliğini ziyaret etti. Söz konusu ziyaret o gün ABD Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından da paylaşıldı.

            FİNCANCI'NIN GEÇMİŞTEKİ SKANDALLARI
            Şebnem Korur Fincancı'nın geçmişteki diğer skandalları ise şunlar: 2014'teki bir konuşmasında sözde Ermeni soykırımını savundu. Adli tıpta teröristleri korudu.

            Türk Silahlı Kuvvetleri'ne "kimyasal silah kullandı" iftirası atan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın, Ermenice başlayıp Türklüğe kin kustuğu 2014'teki konuşması yeniden gündem oldu.

            FİNCANCI'NIN ERMENİ PROVOKASYONU! VİDEO İZLE

            ERMENİ PROVOKASYONU
            Sözde Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili konuşan Fincancı, "Ben bugün çokça mahcubiyet duygusu yaşıyorum. Ermeni soykırımının hala kapı arkalarında konuşulmak zorunda hissedilmesi, bu toprakların halklarının evlerinden yurtlarından sökülüp atılmasının her yıl bayram gibi kutlanabilir olması." ifadelerini kullandı.

                TÜRKLÜĞÜ HEDEF ALDI
                Skandal sözlerle Türk kimliğinden rahatsızlık duyan Fincancı, "Bir ilkokul adının 'Talat Paşa', caddenin 'Ergenekon' sokağın 'Türk beyi' olmasının utancıyla yaşamalıyız." dedi.



                TAKVİM.COM.TR 1999 TARİHLİ BELGEYE ULAŞTI
                Öte yandan Takvim.com.tr de Fincancı ile ilgili şok bir belgeyi ortaya çıkardı. Adli Tıp alanında çalışmalar yapan ve bir dönem Adli Tıp Kurumunda İhtisas Kurul Üyesi olarak görev yapan Fincancı'nın bu süreçte teröristlere ilişkin raporlarında onların lehlerine hareket ettiği ve emniyet güçlerini suçlu çıkarabilmek için yoğun çaba sarfettiği ortaya çıktı. Takvim.com.tr Fincancı hakkında 19 Ekim 1999 tarihinde hazırlanan ve dönemin İstanbul Valisi Erol Çakır tarafından imzalanarak Adalet Bakanlığına gönderilen belgeye ulaştı. Belgede, Fincancı hakkında çok çarpıcı bilgiler yer aldı.

                TTB BAŞKANI'NIN GÖZLATINA ALINDIĞI ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ!


                "İLLEGAL SOL GÖRÜŞ SEMPATİZANI"
                Belgede Fincancı'nın "illegal sol görüş sempatizanı olarak tanındığı" belirtilirken görev yeri değiştirilmesi için talepte bulunulduğu görüldü.

                ADLİ TIPTAYKEN DE TERÖRİSTLERİ SAVUNMUŞ
                Adalet Bakanlığına "gizli" ibareli olarak gönderilen belgede "İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Bölüm Başkanı olup, Adalet Bakanlığına bağlı Adli Tıp Kurumunda İhtisas Kurul Üyesi olarak görev yapmakta olan Kılıçaslan-Birsen kızı 21.03.1959 doğumlu Rasime Şebnem Korur Fincancı'nın, Kadıköy İlçesi, Mühürdar Cad. İlter Ertüzün Sokak No:4/10 adresinde ikamet ettiği, illegal sol görüş sempatizanı olarak tanındığı, yasadışı örgüt mensubu ve sempatizanı olan kişilerin rapor ve tahkikatlarında lehlerine hareket ettiği, polis aleyhine tutum ve davranışlarda bulunduğu, sanıkların kati raporlarında polisi suçlu çıkarmak için aşırı çaba sarfettiği, bunun son örneğinin sözde gözaltına alındığı İstanbul Emniyet Müdürlüğünde işkence sonucu öldürüldüğü ileri sürülen Süleyman Yeter ile ilgili hazırlanan raporda görülmüştür...

                    YER DEĞİŞİKLİĞİ TALEP EDİLDİ
                    Yukarıda açıklandığı üzere objektifliği konusunda kuvvetli şüpheler bulunan Rasime Şebnem Korur Fincancı'nın görev aldığı Kurulda adaletin sağlıklı işlemesi için yapılan işlemlerde sık sık problemlerle karşılaşıldığından adı geçenin uygun görülecek başka bir görevde değerlendirilmesinin uygun olacağı hususu..." ibareleri yer aldı.

                    PKK'NIN KİMYASAL YALANINA BÖYLE DESTEK OLMUŞTU
                    HDP'nin ittifak ortağı CHP tarafından büyük destek gören Fincancı, terör örgütünün kanalında Türk Silahlı Kuvvetleri'ni 'kimyasal silah' kullanmakla suçladı.

                    TTB BAŞKANI FİNCANCI'NIN TSK'YA İFTİRA ATTIĞI VİDEO!

                    Teröristlerin cesetlerini incelediğini söyleyen Fincancı, "Daha önce de incelemiştim. Sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan birisi kullanılmış durumda. Çok çeşitli kimyasal silahlar var. Her ne kadar kullanılması yasak olsa da ne yazık ki çatışmalarda kullanıldığını görüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

                    Takvim.com.tr/Özel Haber

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                    Haberler Güncel TSK'ya "kimyasal silah" iftirası atan Şebnem Korur Fincancı'nın Başkanı olduğu TTB'nin kirli terör sicili!
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