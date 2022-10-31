TSK'ya "kimyasal silah" iftirası atan Şebnem Korur Fincancı'nın Başkanı olduğu TTB'nin kirli terör sicili!

TSK'yı yasaklı kimyasal silah kullanmakla itham eden Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanması, Türk Tabipleri Birliği yönetiminde yapıyı yeniden gündeme getirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın lağvedilmesi için yasal süreç başlattığı yönetimde terör örgütlerin lehine eylem ve söylemlerde bulunan çok sayıda isim var.
GEZİ ORGANİZATÖRÜ
TTB'nin İkinci Başkanı olan Ali İhsan Ökten, Gezi Ayaklanması kapsamında Adana'da yapılan eylemleri organize eden isimlerden birisi. Ökten ayrıca örgüt destekçisi STK'ların PKK'ya destek için Adana'da düzenlediği bazı gösterilere katıldı.
Ali İhsan Ökten
DHKP/C DAVALARININ MÜDAVİMİ!
TTB Genel Sekreteri Vedat Bulut'un adı da marjinal sol gruplarla anılıyor. 2016 yılında Ankara Tabip Odası Başkanı olduğu dönemde sol gruplarla birlikte gösterilere imza atan Bulut, DHKP/C'lilerin duruşmalarına katılarak örgüte destek veriyor. Bulut ayrıca Turkovac için kullandığı "ortada aşı yok, solüsyon var" açıklamasıyla tepki toplamıştı.
Vedat Bulut
ÖRGÜTÜN 'SES'İNDE YER ALDI
TTB Merkez Konseyi üyelerinden Deniz Erdoğdu, PKK'nın elebaşlarının talimatıyla kurulan 'sağlık komitelerine' ev sahipliği yaptığı iddia edilen SES Sendikası'nın Disiplin Kurulu üyelerinden. Geçmiş yıllarda PKK'ya müzahir şahıslar tarafından düzenlenen basın açıklamalarında da boy gösterdi.