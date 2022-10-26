Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 26.10.2022 09:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.10.2022 11:18
    ABONE OL

    Takvim.com.tr TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yla ilgili şok belgeye ulaştı: Adli Tıp'ta da teröristleri savundu polisleri suçlu ilan etti

    Her fırsatta Türkiye karşıtı açıklamalarda bulunan, terör örgütlerinin yanında saf tutan Türkiye Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın Adli Tıp Kurumunda İhtisas Kurul Üyesi olarak görev yaptığı dönemde terör örgütü üyeleri lehine raporlar düzenleyerek, emniyet güçlerini suçlu gösterebilmek için yoğun çaba sarf ettiği ortaya çıktı. Takvim.com.tr'nin ulaştığı belgede Korur hakkında çarpıcı ifadeler yer aldı. Fincancı skandal açıklamalarının ardından bu sabah gözaltına alındı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Takvim.com.tr Fincancı’yla ilgili şok belgeye ulaştı
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    Türkiye Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın terör örgütü PKK'nın servis ettiği "kimyasal silah" yalanına sahip çıkmasına tepkiler devam ederken, bu sabah yapılan operasyonla Fincancı gözaltına alındı. Takvim.com.tr de Fincancı ile ilgili şok bir belgeyi ortaya çıkardı.



    TAKVİM.COM.TR 1999 TARİHLİ BELGEYE ULAŞTI
    Adli Tıp alanında çalışmalar yapan ve bir dönem Adli Tıp Kurumunda İhtisas Kurul Üyesi olarak görev yapan Fincancı'nın bu süreçte teröristlere ilişkin raporlarında onların lehlerine hareket ettiği ve emniyet güçlerini suçlu çıkarabilmek için yoğun çaba sarfettiği ortaya çıktı. Takvim.com.tr Fincancı hakkında 19 Ekim 1999 tarihinde hazırlanan ve dönemin İstanbul Valisi Erol Çakır tarafından imzalanarak Adalet Bakanlığına gönderilen belgeye ulaştı. Belgede, Fincancı hakkında çok çarpıcı bilgiler yer aldı.

    TTB BAŞKANI'NIN GÖZLATINA ALINDIĞI ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ!


    "İLLEGAL SOL GÖRÜŞ SEMPATİZANI"
    Belgede Fincancı'nın "illegal sol görüş sempatizanı olarak tanındığı" belirtilirken görev yeri değiştirilmesi için talepte bulunulduğu görüldü.

    ADLİ TIPTAYKEN DE TERÖRİSTLERİ SAVUNMUŞ
    Adalet Bakanlığına "gizli" ibareli olarak gönderilen belgede "İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Bölüm Başkanı olup, Adalet Bakanlığına bağlı Adli Tıp Kurumunda İhtisas Kurul Üyesi olarak görev yapmakta olan Kılıçaslan-Birsen kızı 21.03.1959 doğumlu Rasime Şebnem Korur Fincancı'nın, Kadıköy İlçesi, Mühürdar Cad. İlter Ertüzün Sokak No:4/10 adresinde ikamet ettiği, illegal sol görüş sempatizanı olarak tanındığı, yasadışı örgüt mensubu ve sempatizanı olan kişilerin rapor ve tahkikatlarında lehlerine hareket ettiği, polis aleyhine tutum ve davranışlarda bulunduğu, sanıkların kati raporlarında polisi suçlu çıkarmak için aşırı çaba sarfettiği, bunun son örneğinin sözde gözaltına alındığı İstanbul Emniyet Müdürlüğünde işkence sonucu öldürüldüğü ileri sürülen Süleyman Yeter ile ilgili hazırlanan raporda görülmüştür...

        YER DEĞİŞİKLİĞİ TALEP EDİLDİ
        Yukarıda açıklandığı üzere objektifliği konusunda kuvvetli şüpheler bulunan Rasime Şebnem Korur Fincancı'nın görev aldığı Kurulda adaletin sağlıklı işlemesi için yapılan işlemlerde sık sık problemlerle karşılaşıldığından adı geçenin uygun görülecek başka bir görevde değerlendirilmesinin uygun olacağı hususu..." ibareleri yer aldı.

        PKK'NIN KİMYASAL YALANINA BÖYLE DESTEK OLMUŞTU
        HDP'nin ittifak ortağı CHP tarafından büyük destek gören Fincancı, terör örgütünün kanalında Türk Silahlı Kuvvetleri'ni 'kimyasal silah' kullanmakla suçladı.

        TTB BAŞKANI FİNCANCI'NIN TSK'YA İFTİRA ATTIĞI VİDEO!

        Teröristlerin cesetlerini incelediğini söyleyen Fincancı, "Daha önce de incelemiştim. Sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan birisi kullanılmış durumda. Çok çeşitli kimyasal silahlar var. Her ne kadar kullanılması yasak olsa da ne yazık ki çatışmalarda kullanıldığını görüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

        Takvim.com.tr/Özel Haber
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Dere yataklarında kış hazırlığı
        Haberler Güncel Takvim.com.tr TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yla ilgili şok belgeye ulaştı: Adli Tıp'ta da teröristleri savundu polisleri suçlu ilan etti
            SON DAKİKA