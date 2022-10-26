Türkiye Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın terör örgütü PKK'nın servis ettiği "kimyasal silah" yalanına sahip çıkmasına tepkiler devam ederken, bu sabah yapılan operasyonla Fincancı gözaltına alındı. Gözaltı sonrası vatandaşlar arama motorlarından Şebnem Korur Fincancı kimdir? TTB Başkanı ne dedi? TTB Başkanı açıklaması neydi? Fincancı neden gözaltına alındı? sorularının yanıtları arandı. Takvim.com.tr de Fincancı ile ilgili şok bir belgeyi ortaya çıkardı.





TAKVİM.COM.TR 1999 TARİHLİ BELGEYE ULAŞTI

Adli Tıp alanında çalışmalar yapan ve bir dönem Adli Tıp Kurumunda İhtisas Kurul Üyesi olarak görev yapan Fincancı'nın bu süreçte teröristlere ilişkin raporlarında onların lehlerine hareket ettiği ve emniyet güçlerini suçlu çıkarabilmek için yoğun çaba sarfettiği ortaya çıktı. Takvim.com.tr Fincancı hakkında 19 Ekim 1999 tarihinde hazırlanan ve dönemin İstanbul Valisi Erol Çakır tarafından imzalanarak Adalet Bakanlığına gönderilen belgeye ulaştı. Belgede, Fincancı hakkında çok çarpıcı bilgiler yer aldı.



"İLLEGAL SOL GÖRÜŞ SEMPATİZANI"

Belgede Fincancı'nın "illegal sol görüş sempatizanı olarak tanındığı" belirtilirken görev yeri değiştirilmesi için talepte bulunulduğu görüldü.

ADLİ TIPTAYKEN DE TERÖRİSTLERİ SAVUNMUŞ

Adalet Bakanlığına "gizli" ibareli olarak gönderilen belgede "İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Bölüm Başkanı olup, Adalet Bakanlığına bağlı Adli Tıp Kurumunda İhtisas Kurul Üyesi olarak görev yapmakta olan Kılıçaslan-Birsen kızı 21.03.1959 doğumlu Rasime Şebnem Korur Fincancı'nın, Kadıköy İlçesi, Mühürdar Cad. İlter Ertüzün Sokak No:4/10 adresinde ikamet ettiği, illegal sol görüş sempatizanı olarak tanındığı, yasadışı örgüt mensubu ve sempatizanı olan kişilerin rapor ve tahkikatlarında lehlerine hareket ettiği, polis aleyhine tutum ve davranışlarda bulunduğu, sanıkların kati raporlarında polisi suçlu çıkarmak için aşırı çaba sarfettiği, bunun son örneğinin sözde gözaltına alındığı İstanbul Emniyet Müdürlüğünde işkence sonucu öldürüldüğü ileri sürülen Süleyman Yeter ile ilgili hazırlanan raporda görülmüştür...

YER DEĞİŞİKLİĞİ TALEP EDİLDİ

Yukarıda açıklandığı üzere objektifliği konusunda kuvvetli şüpheler bulunan Rasime Şebnem Korur Fincancı'nın görev aldığı Kurulda adaletin sağlıklı işlemesi için yapılan işlemlerde sık sık problemlerle karşılaşıldığından adı geçenin uygun görülecek başka bir görevde değerlendirilmesinin uygun olacağı hususu..." ibareleri yer aldı.

PKK'NIN KİMYASAL YALANINA BÖYLE DESTEK OLMUŞTU

HDP'nin ittifak ortağı CHP tarafından büyük destek gören Fincancı, terör örgütünün kanalında Türk Silahlı Kuvvetleri'ni 'kimyasal silah' kullanmakla suçladı.

Teröristlerin cesetlerini incelediğini söyleyen Fincancı, "Daha önce de incelemiştim. Sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan birisi kullanılmış durumda. Çok çeşitli kimyasal silahlar var. Her ne kadar kullanılması yasak olsa da ne yazık ki çatışmalarda kullanıldığını görüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Takvim.com.tr/Özel Haber