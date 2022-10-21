Terör sevici çark etti! Şebnem Korur Fincancı’dan TSK’ya yönelik suçlamalarında pişkin savunma

Terör örgütü PKK'nın kanalında Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) 'kimyasal silah' kullanmakla suçlayan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında soruşturma başlatıldı.
Şebnem Korur Fincancı'ya tepkiler dinmezken, skandal sözlerle kendini savunmaya çalıştı.
Söylediği sözler sonrası hakkında soruşturma başlatılan Fincancı, pişkin sözler sarf etti..
"ÖYLE BİR ŞEY DEMEDİM"
Fincancı'nın "Sanki ben kimyasal kullanılmıştır demişim gibi haber yapıyorlar. Öyle bir şey demedim ben." ifadelerini kullanması tepki çekti.