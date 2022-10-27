HDPKK, TSK'yı hedef alan Şebnem Korur Fincancı'ya arka çıktı: Sözlerinin arkasındayız

ÖZKOÇ: KAYYUM ATANMASINA KARŞIYIZ

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç,Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınmasıyla ilgili soruyu yanıtladı.

Özkoç, şu yanıtı verdi:

Adli makamların yürüttüğü işlemleri yakından takip ediyoruz. Adalet herkese eşit şekilde uygulanmalı ancak bir sivil toplum örgütünden, meslek örgütünden bahsediyoruz. Adli soruşturma yürütülmesi bahane edilerek orada bir atama yapılması, kayyum atanmasının doğru olmadığı kanaatini taşıyoruz. O sivil toplum örgütü, meslek odası kendi içinde iç tüzüğü gereği yapılması gerekeni yapar. Bazı şeyleri fırsata dönüştürüp bu tür kuruluşların yukarıdan, kendi iradeleriyle yönetilmesinin tamamen karşısındayız.