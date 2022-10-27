HDPKK, TSK'yı hedef alan Şebnem Korur Fincancı'ya arka çıktı: Sözlerinin arkasındayız

Her fırsatta Türkiye düşmanlığı ve PKK savunuculuğu yapan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı geçtiğimiz hafta büyük bir skandala imza attı.
HDPKK'NIN 'KİMYASAL' YALANINI DİLLENDİRDİ
Terör örgütü PKK'nın ve HDP'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'Kimyasal Silah kullanıldı' yalanıyla hedef almasının ardından Fincancı terör örgütü PKK'nın yayın organlarından birine katılarak teröristlerin iddialarını dillendirdi.
Şebnem Korur Fincancı TSK'yı hedef aldı | İZLE
Fincancı teröristlerin cesetlerinin görüntülerini incelediğini belirterek "Daha önce de incelemiştim. Sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan birisi kullanılmış durumda" ifadeleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef aldı.
YAŞANANLAR SONRASI HAREKETE GEÇİLDİ: ŞEBNEM KORUR FİNCANCI TUTUKLANDI
Fincancı, silahlı terör örgütü PKK'nın sözde yayın organına yaptığı açıklama nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.
HDP DESTEK ÇIKTI: ARKASINDAYIZ
Fincancı'nın tutuklanmasının ardından terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP resmi hesabından açıklama yaparak Fincancı'ya arka çıktı. Yapılan skandal açıklamada, "Şebnem Korur Fincancı'nın yanındayız, sözlerinin arkasındayız." denildi.