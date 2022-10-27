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    • 27.10.2022 16:37
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    • 27.10.2022 17:01
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    HDPKK, TSK'yı hedef alan Şebnem Korur Fincancı'ya arka çıktı: Sözlerinin arkasındayız

    Son dakika haberleri... Terör örgütü PKK'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef alan yalanlarına ortak olan ve bu yalanı PKK'nın kanalında dillendiren Şebnem Korur Fincancı tutuklandı. Fincancı'nın tutuklanmasının ardından terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP resmi hesabından açıklama yaparak Fincancı'ya arka çıktı. Yapılan skandal açıklamada, "Şebnem Korur Fincancı'nın yanındayız, sözlerinin arkasındayız." denildi.

    takvim.com.tr
    HDP’den Fincancı’ya destek!

    Her fırsatta Türkiye düşmanlığı ve PKK savunuculuğu yapan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı geçtiğimiz hafta büyük bir skandala imza attı.

    HDPKK'NIN 'KİMYASAL' YALANINI DİLLENDİRDİ
    Terör örgütü PKK'nın ve HDP'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'Kimyasal Silah kullanıldı' yalanıyla hedef almasının ardından Fincancı terör örgütü PKK'nın yayın organlarından birine katılarak teröristlerin iddialarını dillendirdi.

    Şebnem Korur Fincancı TSK'yı hedef aldı | İZLE

    Fincancı teröristlerin cesetlerinin görüntülerini incelediğini belirterek "Daha önce de incelemiştim. Sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan birisi kullanılmış durumda" ifadeleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef aldı.

    YAŞANANLAR SONRASI HAREKETE GEÇİLDİ: ŞEBNEM KORUR FİNCANCI TUTUKLANDI
    Fincancı, silahlı terör örgütü PKK'nın sözde yayın organına yaptığı açıklama nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.

    HDP DESTEK ÇIKTI: ARKASINDAYIZ
    Fincancı'nın tutuklanmasının ardından terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP resmi hesabından açıklama yaparak Fincancı'ya arka çıktı. Yapılan skandal açıklamada, "Şebnem Korur Fincancı'nın yanındayız, sözlerinin arkasındayız." denildi.

        HDP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar söylendi;

        "TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanması iktidarın farklı düşüncelere yönelik düşmanca tutumunun sonucudur. Hakikati tutuklama ve gözaltı kararlarıyla karartamazsınız. Şebnem Korur Fincancı'nın yanındayız, sözlerinin arkasındayız."

        CHP VE FETÖ DE DESTEĞE KOŞMUŞTU
        HDP'nin yanısıra Fincancı dün gözaltına alındıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi ve FETÖ'den de destek görmüştü! CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Hoşunuza giden konular konuşulabilince değil en aykırı en rahatsız edici görüşler özgürce konuşulabilince buna ifade özgürlüğü diyoruz. Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınması ve onun üzerinden TTB'ye yönelik saldırılar demokrasi görüntüsü değildir. Asla kabul edilemez!" açıklamasında bulundu.

        ÖZKOÇ: KAYYUM ATANMASINA KARŞIYIZ
        CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç,Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınmasıyla ilgili soruyu yanıtladı.

        Özkoç, şu yanıtı verdi:
        Adli makamların yürüttüğü işlemleri yakından takip ediyoruz. Adalet herkese eşit şekilde uygulanmalı ancak bir sivil toplum örgütünden, meslek örgütünden bahsediyoruz. Adli soruşturma yürütülmesi bahane edilerek orada bir atama yapılması, kayyum atanmasının doğru olmadığı kanaatini taşıyoruz. O sivil toplum örgütü, meslek odası kendi içinde iç tüzüğü gereği yapılması gerekeni yapar. Bazı şeyleri fırsata dönüştürüp bu tür kuruluşların yukarıdan, kendi iradeleriyle yönetilmesinin tamamen karşısındayız.

        Geçtiğimiz günlerde "Öğrencisi olmaktan gurur duyduğum Şebnem Hocayı susturamayacaksınız" sözleriyle Fincancı'ya destek veren CHP'li Canan Kaftancıoğlu, skandal çıkışlarına bir yenisini ekledi.

        MERMİLER 'EMNİYETİN İYİLİĞİ' İÇİNMİŞ!
        Emniyet ekipleri tarafından düzenlenen operasyonun görüntülerini alıntılayan Kaftancıoğlu, bulunan mermilerin 'emniyet güçlerinin iyiliği için' orada bulunduğunu belirtip, "Sevgili emniyet mensupları bir Adli Tıpçının evinde, iş yerinde arama yaparsanız eğer ayı haricinde (adli olaya karışmışsa o da olabilir) Adli tıpçının evinde kemik, başkasına ait kıl, tüy, kesici-delici alet ve ateşli silah materyalleriyle karşılaşabilirsiniz. Korkmayın onlar sizin iyiliğiniz içindir." dedi.



            Paylaşımının devamında görüntüleri servis eden TRT'yi de hedef alan Kaftancıoğlu, "Vergilerimizle yayın yapan TRT size ise daha yaratıcı bir önerim olacak sadece. Evinde kesin kemik materyali vardır (mesleğine aşık ve evine iş getirir, benden söylemesi) Daha etkili bir gerilim müziği eşliğinde ŞKF'nin yediği insanların kemiklerine ulaştık videosu iyi gider." ifadelerini kullandı.

            FETÖ'NÜN DESTEK MESAJLARI

            FETÖ firarisi Adem Yavuz Arslan ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, "Fincancı Yalnız değildir" dedi.



            CEVHERİ GÜVEN DE ARKA ÇIKTI
            FETÖ'cü Cevheri Güven de Şebnem Korur Fincancı'ya arka çıkanlar arasında yerini aldı.

            Güven, Fincancı'nın evindeki mermileri "Derste öğrencilere gösteriyor" ifadeleriyle masumlaştırmaya çalıştı.
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