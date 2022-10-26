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    • 27.10.2022 17:13
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    SON DAKİKA: TSK'ya kimyasal silah kullandı iftirası! TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı

    Son dakika haberleri... TSK'ya 'kimyasal silah kullandı' iftirası atan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklama talebiyle Sulh Ceza’ya sevk edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Korur'un "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alındığını bildirmişti. Ayrıca Savcılık, Korur'un, TTB Merkez Konseyi Başkanlığı görevine son verilmesi ve yeni başkan seçilmesi yönünde karar alınmasını mahkemeden talep etti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "TTB ile ilgili yeni hazırlık yapıyoruz. Türk milletine düşmanlığı devletimiz asla kabul edemez." dedi. Fincancı, tutuklama talebiyle çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, TTB Başkanı Korur'un, 20 Ekim'de PKK/YPG silahlı terör örgütünün sözde yayın organına yaptığı açıklamalar nedeniyle Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 maddesi gereğince "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alındığı belirtildi.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ | VİDEO İZLE

    GÖREVDEN ALINMA TALEBİ
    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Korur'un, TTB Merkez Konseyi Başkanlığı görevine son verilmesi ve yeni başkan seçilmesi yönünde karar alınmasını mahkemeden talep etti.



    *İşte Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınma anları

    Açıklamada, "Ayrıca Cumhuriyet başsavcılığımızca adı geçen şüphelinin halen devam ettirdiği Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı görevine, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu'nun 'Amaçları dışında faaliyet gösteren Türk Tabipleri Birliğinin merkez ve tabip odalarındaki sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, Sağlık Bakanlığının veya bulundukları yer Cumhuriyet başsavcılığının istemi üzerine' şeklindeki Ek 2. maddesinin 2. fıkrası gereğince son verilmesine, aynı maddenin 3. fıkrasında düzenlenen usulle yerine yeni merkez konseyi başkanı seçilmesine karar verilmesi için nöbetçi asliye hukuk mahkemesi nezdinde talepte bulunulmuştur." ifadelerine yer verildi.

    Fincancı Sulh Ceza'ya sevk edildi!

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
    "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından soruşturma başlatılan TBB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

        TUTUKLANDI
        Fincancı, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Fincancı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        İŞTE İLK İFADESİ
        Şebnem Korur Fİncancı ilk ifadesinde, "O kanalın terör bağlantısı olduğunu bilmiyordum." ifadelerini kullandı.

        BAKAN BOZDAĞ'DAN TTB İLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA
        Adalet Bakanı Bekir Bozdağ konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "TTB ile ilgili yeni hazırlık yapıyoruz. Türk milletine düşmanlığı devletimiz asla kabul edemez." dedi.

        TTB BAŞKANI FİNCANCI'NIN GÖZALTINA ALINDIĞI ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ!

        ÖRGÜT ÜYELERİNİN RESMİ ÖNÜNDE PROPAGANDA

        Fincancı'nın tutuklama isteminde, "katıldığı yayın organındaki canlı bağlantı ekran görüntülerinde PKK silahlı terör örgütü üyelerinin çok sayıda resminin bulunduğu, söz konusu örgüt üyelerinin arka fondaki yazı kapsamında Irak'ın kuzey bölgesindeki Zap kesiminde Türk Silahlı Kuvvetlerince etkisiz hale getirildiğinin anlaşıldığı ancak bunun örgütsel saikle ve propaganda yapmak kastıyla "Zap'ta kimyasal silahla gerillalar katledildi." şeklinde arka fon resminin bulunduğu, şüphelinin söz konusu resim, yazı ve yapılan canlı bağlantı kapsamında PKK silahlı terör örgütünün canlı yayında, ana haberde spiker tarafından propagandasının yapıldığını bildiği halde canlı bağlantı yapmak suretiyle benzer şekilde nerede, ne zaman, kim tarafından çekildiği belli olmayan, canlı bağlantıda gösterilmeyen ancak sadece Zap kelimesi ile uyumlu olması adına "Irak'ın Kuzey bölgesinde" şeklinde şüpheli tarafından bir video görüntüsünün izlendiğinin iddia edildiği, Şüphelinin adli tıp uzmanı sıfatıyla uyumsuz olacak şekilde sadece kaynağı belirsiz bir video üzerinden tıbbi teşhis ve tanı koyduğu, ancak yine benzer şekilde insan hakları, IPPNW, Minesota Protokolü şeklinde uluslararası kurum, kuruluş ve belgelere atıf yapmak suretiyle olay yerine gidilmek suretiyle gerekli incelemelere izin verilmesi şeklinde canlı bağlantıda beyanlarda bulunduğu kaydedildi.

        "PKK'NIN SİLAHLI EYLEMLERİNİN MEŞRU GÖSTERİLMEYE ÇALIŞILDI"
        Şüpheli Fincancı'nın hem olay yerine gitmeksizin nerede, ne şekilde çekildiği belli olmayan ve terör örgütü propagandası yapmak saikiyle servis edilmiş bir videonun sadece izlenmek suretiyle "toksik, kimyasal, zehirli gazlar kullanılmış" şeklinde açıklama yaptığı, hem de söz konusu durumun Minesota Protokolü kapsamında olay yerinde incelenmesi gerektiği şeklinde canlı bağlantının sonunda çelişkili beyanlarda bulunduğu, olay yerinde incelenmesi gereken önemli bir husus hakkında sadece video izleyerek kanaatte bulunulmasının, söz konusu kanaatin Medya Haber TV isimli PKK silahlı terör örgütünün doğrudan irtibatlı bir kanalı üzerinden, canlı bağlantı yapmak ve arka fonda PKK silahlı terör örgütü üyelerinin resimlerinin bulunduğu ve "katledildi şeklinde" haber yapılan bir canlı bağlantıda dile getirilmesinin terör örgütü propagandası suçu açısından çelişkili bir beyan ve kuvvetli bir suç unsuru teşkil ettiği kaydedildi.

        Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı olarak seçildiği ve halen görevde olduğu belirtilen Fincancı'nın söz konusu Türk Tabipler Birliği kanunda belirtilen tabipler arasındaki mesleki dayanışmayı ve meslek mensuplarının yararlarını korumak şeklinde belirtildiği, ancak şüphelinin Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey Başkanı olarak isminin terör örgütü propagandası suçuna konu video paylaşımında yazılmak suretiyle gösterildiği, yine konuşma içeriğinin resmi veya özel görev yapan tabipler ile bir irtibatının olmadığı, şüphelinin bu kapsamda gerek birlik başkanlığı, gerekse hekimlik kimliği açısından ulusal ve uluslararası boyutta yayın yapan örgütle irtibatlı haber kanalında propaganda suçunun illegal faaliyetlerinin legal bir sıfata haiz bir tabip kişi üzerinden sözde kimyasal silahlar kullanıldığı iddiasının sözde ana haber canlı yayınında tartışılmak suretiyle PKK silahlı terör örgütü üyelerinin silahlı eylemlerinin meşru gösterilmeye çalışıldığı kaydedildi.

        Fincancı'nın Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey Başkanı olarak ulusal düzeyde ve resmi bir sıfat ile gayri resmi bir haber kanalına canlı bağlantı yapmak suretiyle bulunduğu makamı, mesleki konumu ve propaganda faaliyetini somut olarak soruşturma dosyası kapsamında tespit edildiği belirtilerek "şüphelinin PKK silahlı terör örgütü ile doğrudan irtibatı olan Medya Haber TV kanalının ana haber canlı bağlantısında sırası ile arka fonda PKK silahlı terör örgütü üyelerini gerilla sıfatı ile gösterilerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin bölünmez bütünlüğüne yönelik yapmış olduğu meşru müdafaa ve koruma faaliyetlerini illegal bir eylem gibi ve kimyasal silahla göstermek suretiyle, Türkiye Tabipler Birliği'nin kanunla getirilen kuruluş amaçları dışında etkisiz hale getirilen teröristlerin gerillalar katledildi şeklinde arka fonda verilen ve şüphelinin savunmasında da beyan ettiği üzere spikerin yüzünü görmek suretiyle, canlı bağlantıya katılmak ve PKK silahlı terör örgütünün illegal faaliyetlerini legal gibi örgüt üyelerinin etkisiz hale getirilmesinin gerillaların katledilmesi şeklinde sunulduğu bir ortama katılmak suretiyle gerçekleşen propaganda eylemine dahil olduğu, Paylaşımın ulusal ve uluslararası düzeyde ulaştığı kitle, ne zaman, nerede, ne şekilde, kim tarafından çekildiği, nasıl kamuoyuna ulaştırıldığı, kaynağı belirsiz ve canlı bağlantıda gösterilmeyen sözde bir video görüntüsü üzerinden Türk Silahlı Kuvvetlerinin yapmış olduğu meşru müdafaa kapsamındaki legal faaliyetler ile PKK silahlı terör örgütünün illegal faaliyetlerinin bağdaştırılmak suretiyle PKK silahlı terör örgütünün illegal faaliyetlerinin TMK'nın 7. maddesi kapsamında suçun hukuki unsurlarından olan "Terör örgütünün; cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi" olduğunun anlaşıldığı kaydedildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan tutuklama sevkinde şüphelinin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve hakkındaki dijital materyal inceleme sonuçlarının henüz gelmemiş olması, suça dair yasada yazılı cezanın nitelikli halinin işlendiği kanaati üst haddi dikkate alınarak tutuklanması istendi.

        NÖBETÇİ MAHKEME TUTUKLADI
        Savcılığın talebiyle Fincancı sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

        EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI
        Ayrıca ikametinde 25 adet dolu 1 adet boş 9mm kısa browning tabanca fişeği ile 2 adet dolu 1 adet boş 7.62 mm kalaşnikof fişeğine ilgili karar gereği el konuldu.

        Bahse konu fişeklerle ilgili alınan Savcılık talimatı doğrultusunda Şebnem Korur Fincancı ve Kardelen F. Arıkan isimli şahısların 6136 Skm. suçundan ifadeleri alınacak.

        EVİNDEN ÇIKAN YASAKLI KİTAP



            Şebnem Korur Fincancı'nın evinden çıkan Mersin 3. Sulh Ceza Mahkemesince toplatma kararı verilen örgütsel döküman sayılan ve yasaklı olan kitap.

            KIZINDAN SKANDAL PAYLAŞIM


            Fotoğrafın büyük halini görmek için üzerine tıklayınız...

            Şebnem Korur Fincacı'nın kızı Kardelen Fincancı'nın yaptığı paylaşımdaki Türkiye tarihine hakaret eden skandal paylaşım.

            DOKTORLARDAN İSTİFA ÇAĞRISI

            Doktorlardan Fincancı'ya istifa çağrısı VİDEO

            Türk Silahlı Kuvvetleri'ne "kimyasal silah" iftirası atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı. İftiraya tepkiler sürüyor. Tabipler Birliği il temsilcileri Fincancı'yı istifaya davet etti.

            NE OLMUŞTU?
            Terör örgütü PKK'nın kanalında Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) 'kimyasal silah' kullanmakla suçlayan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında soruşturma başlatıldı.



                Şebnem Korur Fincancı'ya tepkiler dinmezken, skandal sözlerle kendini savunmaya çalıştı.

                TBB BAŞKANININ TSK'YA İFTİRA ATTIĞI ANLARI İZLE


                Söylediği sözler sonrası hakkında soruşturma başlatılan Fincancı, pişkin sözler sarf etti..



                "ÖYLE BİR ŞEY DEMEDİM"
                Fincancı'nın "Sanki ben kimyasal kullanılmıştır demişim gibi haber yapıyorlar. Öyle bir şey demedim ben." ifadelerini kullanması tepki çekti.



                "KULLANILMIŞTIR DEMEDİM, ARAŞTIRILSIN DEDİM"
                Fincancı'nın açıklaması şu şekilde;
                "Bunu da eleştirmek isterim. Sanki ben kimyasal kullanılmıştır demişim gibi haber yapıyorlar. Öyle bir şey demedim ben. Canlı yayında konuşuyorum. Hani diyorum ki bir kimyasal etkisi olabilir. 'Sinir sistemini etkileyen o istemsiz hareketler nedeniyle bunun araştırılması gerekir' diyorum.

                Yani görüntüler de bunu söylemek olanaklı değildir diyorum canlı yayında. Sanki ben 'kimyasal var' demişim gibi lanse ediyor. Onların o şekilde yapması da sorumsuzluk tabii ki. Ben eleştirilerimi de yönelttim kendilerine."

                SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI
                Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, PKK/YPG'nin sözde yayın organına açıklama yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlattı.

                Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre soruşturma, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından açıldı.



                    "TÜRKİYE'YE SORUŞTURMA AÇILMALI"
                    Fincancı, Türkiye'nin derin bir soruşturmaya tabi tutulması gerektiğini de söyledi.

                    TTB BAŞKANI ŞEBNEM KORUR FİNCANCI GÖZALTINA ALINDI!


                    SKANDALLARI SAYMAK BİTMEYEN FİNCANCI'YA CHP DESTEĞİ
                    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan hapis cezasına çarptırılan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük isteyen, Türk askerine dil uzatan ve sözde Ermeni soykırımını savunan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı geçtiğimiz günlerde makamında ağırlamış ve samimi pozlar da vermişti.

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                    Haberler Güncel SON DAKİKA: TSK'ya kimyasal silah kullandı iftirası! TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı
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