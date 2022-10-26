SON DAKİKA: TSK'ya kimyasal silah kullandı iftirası! TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından soruşturma başlatılan TBB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.



TUTUKLANDI

Fincancı, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Fincancı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İŞTE İLK İFADESİ

Şebnem Korur Fİncancı ilk ifadesinde, "O kanalın terör bağlantısı olduğunu bilmiyordum." ifadelerini kullandı.

BAKAN BOZDAĞ'DAN TTB İLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "TTB ile ilgili yeni hazırlık yapıyoruz. Türk milletine düşmanlığı devletimiz asla kabul edemez." dedi.

TTB BAŞKANI FİNCANCI'NIN GÖZALTINA ALINDIĞI ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ!

ÖRGÜT ÜYELERİNİN RESMİ ÖNÜNDE PROPAGANDA

Fincancı'nın tutuklama isteminde, "katıldığı yayın organındaki canlı bağlantı ekran görüntülerinde PKK silahlı terör örgütü üyelerinin çok sayıda resminin bulunduğu, söz konusu örgüt üyelerinin arka fondaki yazı kapsamında Irak'ın kuzey bölgesindeki Zap kesiminde Türk Silahlı Kuvvetlerince etkisiz hale getirildiğinin anlaşıldığı ancak bunun örgütsel saikle ve propaganda yapmak kastıyla "Zap'ta kimyasal silahla gerillalar katledildi." şeklinde arka fon resminin bulunduğu, şüphelinin söz konusu resim, yazı ve yapılan canlı bağlantı kapsamında PKK silahlı terör örgütünün canlı yayında, ana haberde spiker tarafından propagandasının yapıldığını bildiği halde canlı bağlantı yapmak suretiyle benzer şekilde nerede, ne zaman, kim tarafından çekildiği belli olmayan, canlı bağlantıda gösterilmeyen ancak sadece Zap kelimesi ile uyumlu olması adına "Irak'ın Kuzey bölgesinde" şeklinde şüpheli tarafından bir video görüntüsünün izlendiğinin iddia edildiği, Şüphelinin adli tıp uzmanı sıfatıyla uyumsuz olacak şekilde sadece kaynağı belirsiz bir video üzerinden tıbbi teşhis ve tanı koyduğu, ancak yine benzer şekilde insan hakları, IPPNW, Minesota Protokolü şeklinde uluslararası kurum, kuruluş ve belgelere atıf yapmak suretiyle olay yerine gidilmek suretiyle gerekli incelemelere izin verilmesi şeklinde canlı bağlantıda beyanlarda bulunduğu kaydedildi.

"PKK'NIN SİLAHLI EYLEMLERİNİN MEŞRU GÖSTERİLMEYE ÇALIŞILDI"

Şüpheli Fincancı'nın hem olay yerine gitmeksizin nerede, ne şekilde çekildiği belli olmayan ve terör örgütü propagandası yapmak saikiyle servis edilmiş bir videonun sadece izlenmek suretiyle "toksik, kimyasal, zehirli gazlar kullanılmış" şeklinde açıklama yaptığı, hem de söz konusu durumun Minesota Protokolü kapsamında olay yerinde incelenmesi gerektiği şeklinde canlı bağlantının sonunda çelişkili beyanlarda bulunduğu, olay yerinde incelenmesi gereken önemli bir husus hakkında sadece video izleyerek kanaatte bulunulmasının, söz konusu kanaatin Medya Haber TV isimli PKK silahlı terör örgütünün doğrudan irtibatlı bir kanalı üzerinden, canlı bağlantı yapmak ve arka fonda PKK silahlı terör örgütü üyelerinin resimlerinin bulunduğu ve "katledildi şeklinde" haber yapılan bir canlı bağlantıda dile getirilmesinin terör örgütü propagandası suçu açısından çelişkili bir beyan ve kuvvetli bir suç unsuru teşkil ettiği kaydedildi.

Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı olarak seçildiği ve halen görevde olduğu belirtilen Fincancı'nın söz konusu Türk Tabipler Birliği kanunda belirtilen tabipler arasındaki mesleki dayanışmayı ve meslek mensuplarının yararlarını korumak şeklinde belirtildiği, ancak şüphelinin Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey Başkanı olarak isminin terör örgütü propagandası suçuna konu video paylaşımında yazılmak suretiyle gösterildiği, yine konuşma içeriğinin resmi veya özel görev yapan tabipler ile bir irtibatının olmadığı, şüphelinin bu kapsamda gerek birlik başkanlığı, gerekse hekimlik kimliği açısından ulusal ve uluslararası boyutta yayın yapan örgütle irtibatlı haber kanalında propaganda suçunun illegal faaliyetlerinin legal bir sıfata haiz bir tabip kişi üzerinden sözde kimyasal silahlar kullanıldığı iddiasının sözde ana haber canlı yayınında tartışılmak suretiyle PKK silahlı terör örgütü üyelerinin silahlı eylemlerinin meşru gösterilmeye çalışıldığı kaydedildi.