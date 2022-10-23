Türk Tabipleri Birliği Şebnem Korur Fincancı'nın skandal sözlerine tepkiler sürüyor: Ya kapatılsın ya da...
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın PKK'nın "kimyasal silah" iftirasına sahip çıkarak Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik yaptığı skandal açıklamalara tepkiler sürüyor. Terör örgütünün sözcülüğünü yapan ve adeta bölücü emellere çanak tutan TTB'nin kapatılması için çağrı yapıldı.
Son dakika haberleri: Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik yaptığı açıklamalara tepkiler devam ediyor. Konya Şehit Aileleri Derneği Başkanı Recep Pekdemir, "Şebnem Korur Fincancı'nın PKK kanalına çıkıp Türk Silahlı Kuvvetleri'ne attığı iftira asla kabul edilemez. Bu bir PKK sempatizanlığıdır.
Terör örgütüne gerçekleştirilen operasyonlarda kimyasal silah kullanıldığına yönelik atılan bu iftira da manipülasyon kokan bir harekettir. Yüreği bu derece kin ve nefret dolu olan sözde sağlıkçı Türk Tabipleri Birliği Başkanı'nın insanlara şifa vermesi mümkün değildir. Onu hekimlik gibi kutsal bir mesleğin ferdi olarak görmemiz bile mümkün değildir.
DERHAL İSTİFA ET!
MHP TRABZON ORTAHİSAR İLÇE BAŞKANI MURAT GEDİKLİ DE TEPKİSİNİ ŞÖYLE DİLE GETİRDİ:
"Kahraman şanlı Türk ordusu, tarihi boyunca hiç kimseye hiçbir şekilde, nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmamıştır, kullanmaz da. Eğer TSK kimyasal, biyolojik silah kullanmış olsaydı şimdiye kadar terör çoktan bitmiş, saklandıkları deliklerde yok olmuşlardı.
Kahraman Türk ordumuza bu iftiraları atanlar haindir. Dünyada; kimyasal, biyolojik bir silah kullanmayacak tek bir ordu var ise o da peygamber ocağı olan Türk Silahlı Kuvvetleri'dir. Ne zaman PKK zor duruma düşse TTB skandal bir açıklama yapmaktadır."