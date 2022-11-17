Aslı Baykal'dan olay gönderme: Sağ-sol yok artık milli ve gayri milli var

Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaşadığı derin savrulma Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkilere sebep olurken parti içinde de kopuşları getirdi.
'Helalleşme' tiyatrosu adı altında, FETÖ'cülere verilen iade-i itibar sözü ve Atatürkçü çizgiden uzaklaşma partideki Muharrem İnce ve Mehmet Ali Çelebi gibi önmeli isimleri istifaya sürükledi.
Son olarakCHP eski genel başkanı Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal geçtiğimiz haftalarda istifa etti.
ASLI BAYKAL'DAN OLAY GÖNDERME
Baykal terör örgütü PKK'nın İstiklal'de yaptığı terör saldırı gündemdeyken terörle mücadele etmek yerine hükümeti hedef alanları sert bir dille eleştirmişti.
Aslı Baykal yeni bir paylaşım yaparak Türkiye'de artık sağ-sol ayrımının değil milli gayri milli ayrımının olduğuna dikkat çekti.
"SAĞ SOL YOK MİLLİ GARİ MİLLİ VAR"
Baykal şunları söyledi;
"Türkiye siyasal haritası artık sağ-sol, laik-dindar, Türk-Kürt, Alevi-Sünni diye ayrışmıyor. Türkiye siyasal haritası artık milli ve gayri milli olarak ayrışıyor.
Ben elbette milli saftayım. Önümüzdeki günlerde solcu, laik, alevi ve Kürtlerin çoğunluğunun da milli saflarda olduğu ortaya çıkacaktır. Türkiye'yi seviyor, devletine güveniyor, halkını kimlik ayırmadan seviyorum."
TERÖR SALDIRISI ONRASI MUHALEFETİN DURUŞUNU ELEŞTİRMİŞTİ
İstanbul Beyoğlu'nda meydana gelen terör saldırısı sonrasında CHP'nin hükümeti hedef almasına da tepki gösteren Baykal, muhalefetin devleti zan altında bırakmaya çalıştığını söyleyip, "Siz de terörle mücadele edin o vakit, size de yarasın. Bir maniniz mi var?" ifadelerini kullanmıştı.
BAYKAL'IN SÖZLERİ CAN ATAKLI'YI RAHATSIZ ETTİ: HAKARETLER SAVURDU
Söz konusu açıklamalar CHP yandaşı sözde gazeteci Can Ataklı'yı rahatsız etmişti. Baykal'ı 'aptal' diyerek hedef alan Ataklı, "Hiç utanma sıkılma yok mu? Bas git işte ya! Sana mı kaldı kızım?" ifadelerini kullandı.
"DENİZ BAYKAL OLMASA DAHA AĞIR ŞEYLER SÖYLERDİM"
Ataklı, açıklamasında şunları söyledi: "Dehşet kardeşim ya! Bunlar nasıl oldu bu kadar dezenformasyona uğradılar ya. Hiç utanma sıkılma yok mu, istifa ettin tamam, bas git işte. Ama belli ki başka bir şey oluyor. Aynı Mehmet Ali Çelebi gibi... Sana mı kaldı kızım ya? Kalkıp da 'terörle bunlar mücadele ediyormuş, sen de mücadele et' gibi. Bunlar AK Parti'ye geçecek galiba. Üzülüyorum, daha ağır şeyler söyleyebilirim ama Deniz Baykal sıkıntılı günler yaşıyor. Hukukumuz da var eskiden kalma. Kızına engel ol kardeşim böyle aptallıklar olur mu ya? Terörle mücadele et gibi"