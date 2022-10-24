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    • 24.10.2022 07:58
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    • 24.10.2022 08:12
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    Köln’de ihanet konferansı: CHP-HDPKK-FETÖ el ele! Baş konuk PKK avukatı Şebnem Korur Fincancı

    Son dakika haberi! CHP, HDP, terör örgütü PKK yandaşları ile FETÖ’cüler, Köln’de bir araya geldi. Programda PKK yandaşları ve FETÖ'cüler "Bütün muhalifler olarak FETÖ'cü kelimesinden vazgeçecek miyiz?" şeklindeki soru sonrası birbirine girdi. Programın baş konuğu ise TSK’ya kimyasal silah iftirası atan Şebnem Korur Fincancı oldu. Fincancı, Avrupa'daki kurumlar ile yapılan kirli ortaklığı da itiraf etti.

    PKK ve FETÖ Köln’de el ele!

    Eli kanlı iki terör örgütü yandaş ve üyeleri, Almanya'nın Köln kentinde ortaklaşa düzenledikleri toplantıda buluştu. Belediye destekli üç günlük etkinlikte başrol Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) kimyasal silah iftirası atan Türkiye Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya verildi.

    CHP ONA, O DA FETÖ'YE ARKA ÇIKTI
    Programda FETÖ'de müebbet hapse mahkûm olan Taha Furkan Çetinkaya'nın annesi Melek Çetinkaya da yer aldı. CHP'nin kol kanat gerdiği Melek Çetinkaya söz konusu etkinlikte, "Ben Gülen cemaatinden hiçbir terörist olanı görmedim, sizler gördünüz mü?" şeklinde skandal bir açıklama yaparak Fetullahçı Terör Örgütü'ne arka çıktı.

    Terör örgütü propagandasına dönüşen programa katılan isimler dikkat çekti.



        CHP'Lİ TANRIKULU LİSTEDEYDİ
        16 eylem ve etkinliğe katıldığı gerekçesiyle 4 ayrı suçtan 10 yıldan 26 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan HDP Diyarbakır eski Milletvekili Sibel Yiğitalp ile İnsan Hakları Derneği İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri de katıldığı programda, Türkiye'ye kin kusuldu. Programa alınan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ise salonda yer almadı.

        BİRBİRLERİNE GİRDİLER
        Programda, PKK'lılar ile FETÖ'cüler arasında tartışma çıktı. 15 Temmuz darbe girişimden sonra Almanya'ya kaçan ve avukat olduğunu söyleyen bir FETÖ'cü, Selahattin Demirtaş'a oy verdiğini ve ona karşı zulüm yapıldığını ileri sürdü.

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        "Bütün muhalifler olarak FETÖ'cü kelimesinden vazgeçecek miyiz?" şeklindeki sorusu salonda gerginliğe neden oldu. Yiğitalp, "Taş atan çocuklar o dönemin cemaatlerinin savcı ve hakimler tarafından tutuklandı" deyince salondaki FETÖ'cüler tepki gösterdi.



            BATI İLE KİRLİ ORTAKLIK İTİRAFI
            Sabah'ta yer alan habere göre, programda Fincancı'ya, bir PKK yandaşı, iktidarı devirmek için Avrupa'daki kurumlarla görüşmeler olup olmadığını, tedbirler alınıp alınmadığını sordu. Fincancı soruya, "Biz zaten insan hakları örgütleri olarak düzenli şekilde raporlar yayınlıyoruz. Hem de uluslararası anlamda bu raporların görünür olması için elimizden geleni yapıyoruz. Seçimlerde pek çok olasılık var. Türkiye için ama biz iyisinin olması için mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz" cevabını verdi.

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