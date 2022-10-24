Köln’de ihanet konferansı: CHP-HDPKK-FETÖ el ele! Baş konuk PKK avukatı Şebnem Korur Fincancı

Eli kanlı iki terör örgütü yandaş ve üyeleri, Almanya'nın Köln kentinde ortaklaşa düzenledikleri toplantıda buluştu. Belediye destekli üç günlük etkinlikte başrol Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) kimyasal silah iftirası atan Türkiye Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya verildi.
CHP ONA, O DA FETÖ'YE ARKA ÇIKTI
Programda FETÖ'de müebbet hapse mahkûm olan Taha Furkan Çetinkaya'nın annesi Melek Çetinkaya da yer aldı. CHP'nin kol kanat gerdiği Melek Çetinkaya söz konusu etkinlikte, "Ben Gülen cemaatinden hiçbir terörist olanı görmedim, sizler gördünüz mü?" şeklinde skandal bir açıklama yaparak Fetullahçı Terör Örgütü'ne arka çıktı.
Terör örgütü propagandasına dönüşen programa katılan isimler dikkat çekti.