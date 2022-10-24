Köln’de ihanet konferansı: CHP-HDPKK-FETÖ el ele! Baş konuk PKK avukatı Şebnem Korur Fincancı





BATI İLE KİRLİ ORTAKLIK İTİRAFI

Sabah'ta yer alan habere göre, programda Fincancı'ya, bir PKK yandaşı, iktidarı devirmek için Avrupa'daki kurumlarla görüşmeler olup olmadığını, tedbirler alınıp alınmadığını sordu. Fincancı soruya, "Biz zaten insan hakları örgütleri olarak düzenli şekilde raporlar yayınlıyoruz. Hem de uluslararası anlamda bu raporların görünür olması için elimizden geleni yapıyoruz. Seçimlerde pek çok olasılık var. Türkiye için ama biz iyisinin olması için mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz" cevabını verdi.

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