CHP - İYİ Parti hattında kaos büyüdü! 'Alevilik' söyleminin etkileri sürüyor: Ağıralioğlu ve Altay'dan peş peşe salvolar





"KRALDAN ÇOK KRALCI..."

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, yaptığı açıklamada sert ifadeler kullanarak Ağıralioğlu'nu kraldan çok kralcılık yapmak ile suçladı.

Altay, "Sayın Ağıralioğlu'nun yaklaşımını ona benzettim. Ben şunu demezdim. Meral Akşener ile olur mu diye sorulsa bana ben olmaz demem." ifadelerini kullandı.

Engin Altay'ın bu sözlerine İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan yanıt gecikmedi.



"KRAL DA KRALCI DA DEĞİLİZ"

Ağıralioğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın kendisi hakkındaki açıklamalarına ilişkin soruya, "Biraz nezaket sınırlarının dışında bir açıklama. Ben kraldan çok kralcı değilim. Sadece doğruları söylemek zorundayız. Kral da kralcı da değiliz" cevabını verdi.