CHP - İYİ Parti hattında kaos büyüdü! 'Alevilik' söyleminin etkileri sürüyor: Ağıralioğlu ve Altay'dan peş peşe salvolar

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masada kaos sürüyor.
ABD ve İngiltere'de icazet yoklayan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde 'aday benim' mesajı verse de bu durum ittifak ortaklarınca pek de kabul görmüyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'kazanacak bir aday' söylemine sığınarak Kılıçdaroğlu'nun adaylık adımlarını baltalıyor. Üstelik bunu kimi zaman Ekrem İmamoğlu'nu gazlayarak yapıyor kimi zaman ise Mansur Yavaş'ın önünü açarak...
Bir yandan da İYİ Parti tabanı, Meral Akşener'in adaylığının zeminini oluşturma çabasında.
Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, "Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı olduğu bir Türkiye hayal edin" paylaşımında bulunarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti.
"KILIÇDAROĞLU KAZANAMAZ"
Son olarak İYİ Parti Hatay İl Başkanı Şefik Çirkin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması halinde kazanamayacağını belirtti. Çirkin aynı zamanda, "Meral Akşener aday olsun diye bastırıyoruz" ifadelerini kullandı.
Tüm bu yaşananların gölgesinde masanın lokomotif aktörleri CHP ve İYİ Parti arasında yeni bir kriz patlak verdi.
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun "Kılıçdaroğlu'nun adaylığından endişeliyiz" sözleri sonrası CHP kanadından çok sert bir yanıt geldi.