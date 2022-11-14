Aday yok, moral yok, çatışma çok! Masadaki kaos ve derin krizi kanıtlayan kare: Kılıçdaroğlu ve Akşener'in yüzünden düşen bin parça





MASADAKİ ÇATLAK SESLER

Bir yandan da masadan yükselen çatlak sesler, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı yolunda büyük bir problem arz ediyor.



Hangi lider ne diyor, şöyle bir göz atalım;



Kemal Kılıçdaroğlu: "Bir de şu Kılıçdaroğlu'nu deneyelim"



Meral Akşener: "Kazanacak bir aday olmalı"



Gültekin Uysal: "Siyasi parti liderleri aday olmalı"



Temel Karamollaoğlu: "Kimse baskı oluşturamaz"



Ali Babacan: "Aday çıksın kendisini açıklasın"



Ahmet Davutoğlu: "Önemli olan Meclis tablosu çıkarabilmek"