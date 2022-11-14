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    • 15.11.2022 00:01
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    • 15.11.2022 00:11
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    Aday yok, moral yok, çatışma çok! Masadaki kaos ve derin krizi kanıtlayan kare: Kılıçdaroğlu ve Akşener'in yüzünden düşen bin parça

    Kaosun, küçük hesapların ve çekişmelerin hakim olduğu kifayetsiz masa, hala adayını belirleyebilmiş değil. Kılıçdaroğlu her ne kadar aday olmak istese de bu durum İYİ Parti ve Meral Akşener vetosuna takılıyor. Öte yandan kısır gününden hallice olan masa bugün 8. kez bir araya geldi. Yaşanan krizi perdelemek isteyen masa üyeleri yine 'ortak aday' söylemine sığındı. Adaya dair herhangi bir isim veya cisim açıklanmadı. Öte yandan toplantıdan yansıyan bir kare bütün kaosu ve derin çatışmayı kanıtlar nitelikte. Söz konusu fotoğrafta Kılıçdaroğlu ve Akşener başta olmak üzere diğer üyelerin yüzünden düşenin bin parça olduğu gözlemlendi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Masadaki derin kaos ve krizi kanıtlayan kare

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masada kaos havası hakim.

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde 'aday benim' mesajı verse de bu durum ittifak ortaklarınca özellikle de İYİ Parti cephesince pek de karşılık görmüyor.


    KRİZİ PERDELEMEK İÇİN YİNE 'ORTAK ADAY' DEDİLER
    Tüm bu yaşananların gölgesinde kifayetsiz muhterislerin bir araya geldiği masada 8. toplantı geride kaldı. Yaşanan krizi perdelemek isteyen masa üyeleri yine 'ortak aday' söylemine sığındı. Adaya dair herhangi bir isim veya cisim açıklanmadı.



    Toplantıdan yansıyan bir kare ise bütün kaosu ve derin çatışmayı özetler nitelikte.

    YÜZLERİNDEN DÜŞEN BİN PARÇA
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştığı karede adeta masa üyelerinin yüzünden düşen bin parça.



        Fotoğrafı detaylıca incelediğimizde Meral Akşener'in somurtkan hali tüm dikkatleri üzerine topladı.

        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Ali Babacan'ın da asık suratı objektiflere yansıtan bir detay olarak karşımıza çıkıyor.



        "Kriz yok" algısıyla 'ortak aday' çıkaracaklarını söyleyip hala bir adım öteye gidemeyen masadaki derin çatışma tek kare ile gözler önüne serildi.

        ADANA GERİLİM HATTI!
        Öte yandan geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana'da Zeydan Karalar'ın oğlunun düğününde yan yana gelmek durumunda kalmıştı.

        Düğünden objektiflere yansıyan kare ise tüm dikkatleri üzerine toplamıştı.



        Fotoğrafta: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yan yana

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yan yana objektiflere yakalanan Meral Akşener'in zoraki bir şekilde güldüğü 'bitse de gitsek' modunda olduğu her halinden anlaşılırken; söz konusu fotoğraf yaşanan derin krizin belgesi olarak karşımıza çıktı.


            AKŞENER, KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA SET ÇEKİYOR
            Öte yandan İP Genel Başkanı Meral Akşener, 'kazanacak bir isim aday olmalı' söylemine sığınarak Kılıçdaroğlu'nun adaylık adımlarını baltalıyor.

            Üstelik de bunu kimi zaman Ekrem İmamoğlu'nu gazlayarak yapıyor kimi zaman da Mansur Yavaş'ın önünü açarak...



            KALPLİ 'İMAMOĞLU' PAYLAŞIMI
            İYİ Parti Lideri Meral Akşener, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "İmamoğlu'ndayız" paylaşımını yaptı ve tweetine kalp emojisi koydu.

            Akşener'in bu subliminal mesajıyla CHP'ye yaptığı derin gönderme kulislerde çokça konuşuldu.

            CHP'LİLER 'ŞIMARDI' DEDİ, KILIÇDAROĞLU'NA KAPIYI KAPADI!
            Öte yandan Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na kapattığı adaylık kapısının üzerine geçtiğimiz günlerde bir kilit daha vurdu.

            "Benim Cumhurbaşkanı adayında 'olmazsa olmaz' dediğim özellik kazanacak olması" ifadelerini kullanan Akşener, Kılıçdaroğlu'na 'senden aday olmaz' mesajı verirken CHP'lileri de 'şımardılar' diyerek bombaladı.


            İYİ PARTİ TABANINDA 'MERAL AKŞENER' SESLERİ
            İYİ Parti tabanından da Kemal Kılıçdaroğlu karşısında tutum sergileyip, Meral Akşener'in aday olması gerektiğini savunması da dikkatlerden kaçmıyor.

            Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, "Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı olduğu bir Türkiye hayal edin" paylaşımında bulunarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

            "KILIÇDAROĞLU KAZANAMAZ"
            Son olarak İYİ Parti Hatay İl Başkanı Şefik Çirkin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması halinde kazanamayacağını belirtti. Çirkin aynı zamanda, "Meral Akşener aday olsun diye bastırıyoruz" ifadelerini kullandı.



            MASADAKİ ÇATLAK SESLER
            Bir yandan da masadan yükselen çatlak sesler, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı yolunda büyük bir problem arz ediyor.

            Hangi lider ne diyor, şöyle bir göz atalım;

            Kemal Kılıçdaroğlu: "Bir de şu Kılıçdaroğlu'nu deneyelim"

            Meral Akşener: "Kazanacak bir aday olmalı"

            Gültekin Uysal: "Siyasi parti liderleri aday olmalı"

            Temel Karamollaoğlu: "Kimse baskı oluşturamaz"

            Ali Babacan: "Aday çıksın kendisini açıklasın"

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            Haberler Güncel Aday yok, moral yok, çatışma çok! Masadaki kaos ve derin krizi kanıtlayan kare: Kılıçdaroğlu ve Akşener'in yüzünden düşen bin parça
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