Masada kıyamet kopuyor! Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Senden aday olmaz' mesajı: "CHP'yi destekleyenler şımardı"







Tüm bu gelişmelerin ışığında Meral Akşener'den CHP'yi hedef alan bomba bir çıkış geldi.



"SENDEN ADAY OLMAZ KILIÇDAROĞLU" MESAJI

Mangır medyasının öne çıkan aktörü Halk TV'de CHP fondaşı İsmal Küçükkaya'nın programına konuk olan Akşener, CHP'lilerin şımardığını söyledi ve Kılıçdaroğlu'na 'senden aday olmaz' mesajı gönderdi.

"Benim Cumhurbaşkanı adayında 'olmazsa olmaz' dediğim özellik kazanacak olması" diyen Meral Akşener, "Bu vasıflara uyan pek çok insan var. Ama "kazanmak" önemli. Henüz masada o noktaya gelmedik" ifadeleriyle Kemal Kılıçdaroğlu'na kapattığı adaylık kapısına bir kilit daha vurdu.