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    • 25.10.2022 22:55
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    • 25.10.2022 23:27
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    Masada kıyamet kopuyor! Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Senden aday olmaz' mesajı: "CHP'yi destekleyenler şımardı"

    Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesi tam bir yılan hikayesine döndü. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na kapattığı adaylık kapısının üzerine bir kilit daha vurdu. "Benim Cumhurbaşkanı adayında 'olmazsa olmaz' dediğim özellik kazanacak olması" ifadelerini kullanan Akşener, Kılıçdaroğlu'na 'senden aday olmaz' mesajı verirken CHP'lileri de 'şımardılar' diyerek bombaladı. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı ittifakın diğer aktörlerinden de çatlak sesler yükselmeye devam ediyor. Takvim.com.tr, masadaki derin çıkmazı satır satır sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Masada kıyamet! KK’yı bombaladı: CHP’liler şımardı

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masada adaylık kaosu sürüyor.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, fiyaskoya dönen ABD seferi sonrası, "Kasım ayını bekleyin, Bay Kemal'i bekleyin" ifadelerini kullanarak, İYİ Parti ve diğer ittifak ortaklarına mesaj verip 'aday benim' vurgusu yaptı.


    İYİ PARTİ DE İCAZET YOKLAMAYA GİTTİ
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den de manidar bir adım geldi ve verdiği talimatla bir heyet CHP'den sonra Okyanus Ötesine icazet yoklamaya gitti.

    HER SEFERİNDE KILIÇDAROĞLU'NUN YOLUNA TAŞ KOYUYOR
    Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener arasındaki çekişme uzun bir süredir devam ediyor.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, her seferinde aday olmak isteyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun önüne set çekiyor, olumsuz görüş beyan ediyor.


    "Kazanacak bir isim aday olmalı" söylemine sığınan Akşener, "Aklı başında, devlet deneyimi olan bir isim aday olmalı" diyerek Kılıçdaroğlu'na "senden aday olmaz" mesajı veriyor. Üstelik bu tutumu kimi zaman Mansur Yavaş'ın önünü açarak yapıyor kimi zaman da Ekrem İmamoğlu'nu ziyarete giderek gösteriyor.

        İYİ Parti tabanının da Meral Akşener'in adaylığı için zemin oluşturma çabası dikkatlerden kaçmıyor.



        İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, anket sonuçlarını paylaştığı gönderisinde, "Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı olduğu bir Türkiye hayal edin." ifadelerini kullanmıştı.

        PARTİYİ KAYBETMEMEK İÇİN MASAYI DAĞITACAK...
        Otoriteler Akşener'in "Ben Başbakan olacağım" açıklamasından büyük pişmanlık duyduğunu, partiyi kaybetmemek için de altılı masayı dağıtmayı göze aldığını vurguluyor.




        Tüm bu gelişmelerin ışığında Meral Akşener'den CHP'yi hedef alan bomba bir çıkış geldi.

        "SENDEN ADAY OLMAZ KILIÇDAROĞLU" MESAJI
        Mangır medyasının öne çıkan aktörü Halk TV'de CHP fondaşı İsmal Küçükkaya'nın programına konuk olan Akşener, CHP'lilerin şımardığını söyledi ve Kılıçdaroğlu'na 'senden aday olmaz' mesajı gönderdi.

        "Benim Cumhurbaşkanı adayında 'olmazsa olmaz' dediğim özellik kazanacak olması" diyen Meral Akşener, "Bu vasıflara uyan pek çok insan var. Ama "kazanmak" önemli. Henüz masada o noktaya gelmedik" ifadeleriyle Kemal Kılıçdaroğlu'na kapattığı adaylık kapısına bir kilit daha vurdu.



        CHP'LİLERE BOMBA SÖZLER: ŞIMARDILAR
        Akşener, İsmail Küçükkaya'nın "Psikolojik üstünlüğü kayıp mı ettiniz?" sorusuna "Doğrudur. Algılar olgular bunu sağlar. Bir şımarıklık çöktü ama siyasilere değil. Genellikle CHP'yi destekleyen ve onu tanzim etmeye çalışan insanlarda... Sağcılar diye bir kavram çıktı. İpin ucu kaçtı. Gazetecilik yapan insanlar olmayan şeyleri söylediğinde incinir insanlar. Masaya davet ettiniz geldik. Sağcı istemiyorsanız etmeyin kardeşim. Problem yok biz bunları anlıyoruz ama sonuçları itibariyle bu zararı herkes görür. Kazanılamadığı taktirde bu zararı herkes görür" dedi.



            KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA KARŞI MASADAN ÇATLAK SESLER! KİM, NE DEDİ?
            Bir yandan da "Bir de beni deneyin" diyen Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı masadan çatlak sesler de yükselmeye devam ediyor.

            Meral Akşener, hem kazanacak bir aday olmalı deyip Kılıçdaroğlu'na kapıları kapatıyor hem de "Adayın ciddi bir devlet deneyimi olmalı" ifadelerini kullanarak profil çiziyor.


            Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Biraz daha zamana ihtiyacımız var" ifadeleriyle adaylık yolunda Kılıçdaroğlu'na set çekiyor.

            DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, aday ortak olmalı diyor. Babacan, "Ortak aday çıkmazsa aday olacağım" mesajını vermekten de çekinmiyor. Gelecek Partisi lideri Davutoğlu da Kılıçdaroğlu'nun adaylığının masayı etkilemeyeceğini söylüyor.

            Demokrat Partisi Genel Başkanı Gültekin Uysal konuya ilişkin "Parti liderlerinin aday olması gerek" çıkışında bulundu.


            TAKVİM.COM.TR SATIR SATIR MANŞET MANŞET YAZDI
            Takvim.com.tr, Akşener - Kılıçdaroğlu gerilimini satır satır manşet manşet haberlerinde işleyerek okuyucularını duyurmuştu.

            İYİ Parti'nin zamanlaması manidar ABD hamlesi ve Meral Akşener'in "CHP'liler şımardı" deyip Kılıçdaroğlu'na kapıları bir kez daha kapaması
            gerilimdeki yeni boyutu bir kez daha gözler önüne serdi.

            MASA DERİN ÇIKMAZDA
            Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı ittifağın diğer aktörlerinden çıkan çatlak sesler masanın içerisine girdiği derin çıkmazı da kanıtlar nitelikte.

            A Haber canlı yayınında konuşan ve 6'lı masada yaşanan büyük depremi yorumlayan İstanbul Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Eray Güçlüer "Kendi partileri açısından süreci yönetmeye geldiklerinde anlaşamıyorlar" ifadelerine yer verdi.

            "HEPSİ FARKI ŞEYLER SÖYLÜYORLAR"
            Eray Güçlüer, "Eleştirel söylem analizi diye bir şey var… Parti liderlerinin söylediklerine baktığınızda şöyle bir şey var: Ne söyledikleri değil! Aslında ne söylemek istiyorlar? Buna inmeye çalıştığımız zaman söylemler farklı farklı. Neticede 2 şey var; Bir çubuğun iki tarafı gibi! Neyde ortaklaşıyorlar? Diye baktığımızda 'Sayın Cumhurbaşkanı (Erdoğan) gitsin'de ortaklaşmışlar. Fakat (6'lı masa) bir ortaklıkları var mı? diye baktığımızda sonuç hayır. İş kendi parti çıkarları açısından süreci yönetmeye geldiğinde bu çıkarlarda anlaşamıyorlar. Hepsi farkı şeyler söylüyorlar. Hepsi farklı konuşmakta." dedi.



            "MERAL AKŞENER CHP İÇİNDEN ADAY GÖSTERİP KENDİSİ ADAY OLAMIYOR"
            Güçlüer, "Sayın Akşener'in Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na desteği aslına bakılınca başka bir partinin (CHP) içinden kişileri destekliyor. Hadi Kılıçdaroğlu "Ben çekiliyorum" dedi! "Bir dakika bizde hiç mi Sayın Mansur Yavaş kadar yapacak kimse yok mu?" demezler mi! Yani çok paradoks (çelişki) bir durum var. Meral Akşener kendisi de aday olamıyor. Yani yönetmeye aday değilsiniz. "Neden buradasınız?" diye halk sorgular. Yani herkesin bir iddiası olması lazım. Bir iddia da göremiyoruz. Karamollaoğlu ise "Biraz daha zamana ihtiyacımız var" diyor. Masaya oturalı kaç sene oldu? İnsanlık zaman ile yarışıyor. 1 yıl geçmiş daha ne kadar kaldı?" eleştirisini yöneltti.
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