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    • 16.11.2022 17:00
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    • 16.11.2022 17:22
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    İstiklal'de teröre tepki! Dini kanaat önderlerinden birlik mesajı: Kardeşliğimizi bozamayacaklar

    İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı İstiklal Caddesi’nde geçtiğimiz Pazar günü hain terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi de yaralandı. Yaşanan korkunç olayın ardından saldırıyı gerçekleştiren kadın terörist Alham Albashir, kıskıvrak yakalanırken teröristle bağlantılı 50 kişi de gözaltına alındı. Kalleş saldırının yaraları sarılmaya çalışılırken Beyoğlu Belediyesi, terör saldırısına tepki olarak "İstiklal Bizim" Birlik ve Beraberlik yürüyüşü düzenledi. Törene katılan konsoloslar, dini cemaat liderleri ve STK'lar teröre tepki göstererek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

    AJANSLAR
    İstiklal Caddesi’nde teröre karşı birlik mesajı

    İstanbul'da bulunan İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısında 6 vatandaşımız şehit oldu, 81 vatandaşımız da yaralandı. Bombalı saldırının ardından kadın terörist Alham Albashir polis tarafından kıskıvrak yakalanırken Albashir'e bombayı veren 'sahte eş' Bilal Hassan her yerde aranıyor. Polisin yürüttüğü soruşturmada dört ay boyunca karı-koca gibi davrandıktan sonra kalleş saldırıyı yapan iki teröriste saldırı emrinin 'Hacı' kod adlı terörist tarafından verildiği belirlendi.

    Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ederken Beyoğlu Belediyesi tarafından İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısına tepki olarak "İstiklal Bizim" birlik ve beraberlik yürüyüşü düzenlendi. Törene katılan konsoloslar, dini cemaat liderleri ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) tek tek mesaj vererek teröre tepki gösterdi.

    Törene Beyoğlu İlçe Müftüsü Mehmet İzci, Türkiye Ermeni Patrikhanesi'nden Şnork Donikyan, Süryanı Kadim Kilisesi'nde Yusuf Çetin de katıldı.

    KARDEŞLİK VE BERABERLİĞİMİZİ BOZAMAYACAKLAR
    Patlamanın gerçekleştiği alanda anmalar devam ederken Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan da oraya geldi. Saldırının gerçekleştiği alanda kurulan platforma karanfil bırakan Maşalyan, burada hayatını kaybedenleri andı.

    Temsilciler teröre karşı birlik mesajını "Hiç kimse kardeşliğimizi, birliğimizi bozamayacak. Yüzyıllardır burada kardeşçe yaşıyoruz, yüzyıllarca daha devam edeceğiz." ifadeleriyle verdi.

    AK PARTİ KADIN KOLLARI DA KARANFİL BIRAKTI

    AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan ve 39 ilçeden kadın kolları başkanları ile yönetim kurulu üyeleri, terör saldırısında hayatını kaybedenleri İstiklal Caddesi'nde andı.

    Hayatını kaybedenlerin anıldığı platforma karanfil bırakan İlhan, daha sonra gazetecilere açıklama yaptı. İlhan, AK Parti İstanbul Kadın Kolları olarak, 39 ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyeleriyle, hain saldırının gerçekleştiği alanda olduklarını söyledi.

        Kadınlar olarak terörün karşısında her daim dik durduklarını ve dik durmaya devam edeceklerini belirten İlhan, "Bu hain saldırı bizim birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize yapılmış bir saldırıdır. Bu bize Kıbrıs'ın Taksim'den cevabıdır. Bu bize Diyarbakır annelerimizin Taksim'den cevabıdır. Bu Sayın Cumhurbaşkanımızın yurt dışı diplomasisine Taksim'den verilen bir cevaptır. Ancak biz devletimize güveniyoruz." diye konuştu.

        EMEKLİ POLİSLER, TERÖRÜ LANETLEDİ
        Türkiye Polis Emeklileri Derneği üyesi bir grup, Taksim Meydanı'nda bir araya geldikten sonra İstiklal Caddesi'nde patlamanın gerçekleştiği alana yürüdü. Terör saldırısının yaşandığı noktaya karanfil bırakan gruptakiler, platformun başında yaşamını kaybedenler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

        Grup adına konuşan Türkiye Polis Emeklileri Derneği Genel Başkanı Doğan Şimşek, İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü meydana gelen, 6 vatandaşın hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı hain PKK terör örgütü saldırısının tüm milleti derinden üzdüğünü ifade etti.

        Devlete ve millete karşı yapılan terör olaylarını kınadıklarını ve lanetlediklerini vurgulayan Şimşek, "Terör bir insanlık suçudur. Bu olayları yapanların ve iştirakçilerin en kısa zamanda cezalarının verileceğinden şüphemiz yoktur. Devletimiz her zaman güçlüdür. Bu gibi olaylara meydan vermeyecektir." dedi.

        Bu günlerde birlik ve beraberlik içerisinde olunması gerektiğini kaydeden Şimşek, her zaman devletin yanında ve emrinde olduklarını, emekliye ayrılmalarına rağmen verilecek her göreve hazır olduklarını bildirdi.

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        Haberler Güncel İstiklal'de teröre tepki! Dini kanaat önderlerinden birlik mesajı: Kardeşliğimizi bozamayacaklar
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