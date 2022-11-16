İstiklal'de teröre tepki! Dini kanaat önderlerinden birlik mesajı: Kardeşliğimizi bozamayacaklar

İstanbul'da bulunan İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısında 6 vatandaşımız şehit oldu, 81 vatandaşımız da yaralandı. Bombalı saldırının ardından kadın terörist Alham Albashir polis tarafından kıskıvrak yakalanırken Albashir'e bombayı veren 'sahte eş' Bilal Hassan her yerde aranıyor. Polisin yürüttüğü soruşturmada dört ay boyunca karı-koca gibi davrandıktan sonra kalleş saldırıyı yapan iki teröriste saldırı emrinin 'Hacı' kod adlı terörist tarafından verildiği belirlendi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ederken Beyoğlu Belediyesi tarafından İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısına tepki olarak "İstiklal Bizim" birlik ve beraberlik yürüyüşü düzenlendi. Törene katılan konsoloslar, dini cemaat liderleri ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) tek tek mesaj vererek teröre tepki gösterdi.

Törene Beyoğlu İlçe Müftüsü Mehmet İzci, Türkiye Ermeni Patrikhanesi'nden Şnork Donikyan, Süryanı Kadim Kilisesi'nde Yusuf Çetin de katıldı.