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    • 12.11.2022 23:11
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    Kare kare soğuk savaş! Akşener - Kılıçdaroğlu krizi objektiflere yansıdı: Biri 'bitse de gitsek' modunda, diğeri somurtkan...

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylık savaşına tutuştuğu İYİ Parti lideri Meral Akşener ile Adana'da yan yana gelmek durumunda kaldı. Objektiflere yansıyan görüntüler ise Akşener ve Kılıçdaroğlu arasında yaşanan soğuk savaşı gözler önüne serdi. Meral Akşener'in zoraki bir şekilde güldüğü 'bitse de gitsek' modunda olduğu dikkatlerden kaçmazken; bir başka karede Kılıçdaroğlu'nun somurtkan bir şekilde Akşener'i dinlemesi yaşanan adaylık krizinin belgesi olarak karşımıza çıktı. Takvim.com.tr Meral Akşener - Kemal Kılıçdaroğlu çekişmesi gölgesinde CHP ve İYİ Parti arasındaki derin problemi detaylarıyla sizler için ele aldı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Akşener - Kılıçdaroğlu krizi objektiflere yansıdı

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masada kaos havası hakim.

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde 'aday benim' mesajı verse de bu durum ittifak ortaklarınca özellikle de İYİ Parti cephesince pek de karşılık görmüyor.

    İP Genel Başkanı Meral Akşener, 'kazanacak bir isim aday olmalı' söylemine sığınarak Kılıçdaroğlu'nun adaylık adımlarını baltalıyor. Üstelik de bunu kimi zaman Ekrem İmamoğlu'nu gazlayarak yapıyor kimi zaman da Mansur Yavaş'ın önünü açarak...

    Bunun en somut örneği bugün Adana'da yaşandı.



    KALPLİ 'İMAMOĞLU' PAYLAŞIMI
    İYİ Parti Lideri Meral Akşener, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "İmamoğlu'ndayız" paylaşımını yaptı ve tweetine kalp emojisi koydu.

    Akşener'in bu subliminal mesajıyla CHP'ye yaptığı derin gönderme kulislerde çokça konuşuldu.

    CHP'LİLER 'ŞIMARDI' DEDİ, KILIÇDAROĞLU'NA KAPIYI KAPADI!
    Öte yandan Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na kapattığı adaylık kapısının üzerine geçtiğimiz günlerde bir kilit daha vurdu.

    "Benim Cumhurbaşkanı adayında 'olmazsa olmaz' dediğim özellik kazanacak olması" ifadelerini kullanan Akşener, Kılıçdaroğlu'na 'senden aday olmaz' mesajı verirken CHP'lileri de 'şımardılar' diyerek bombaladı.



    İYİ PARTİ TABANINDA 'MERAL AKŞENER' SESLERİ
    İYİ Parti tabanından da Kemal Kılıçdaroğlu karşısında tutum sergileyip, Meral Akşener'in aday olması gerektiğini savunması da dikkatlerden kaçmıyor.

    Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, "Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı olduğu bir Türkiye hayal edin" paylaşımında bulunarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti.


    "KILIÇDAROĞLU KAZANAMAZ"
    Son olarak İYİ Parti Hatay İl Başkanı Şefik Çirkin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması halinde kazanamayacağını belirtti. Çirkin aynı zamanda, "Meral Akşener aday olsun diye bastırıyoruz" ifadelerini kullandı.

        ÖZDAĞ'IN AĞZINDAN AKŞENER'İN CHP PLANI: MASAYI DAĞITACAK
        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da Meral Akşener'in masayı dağıtıp kalkacağını iddia etti.

        Özdağ, Akşener'in CHP'yi ekarte edip ana muhalefet olmak istediğini söyledi ve "Meral Akşener'in 6'lı masayı dağıtıp kalkacağını düşünüyorum. Kalkmaya hazırlanıyor" dedi.

        FOTOĞRAFLARA YANSIYAN SOĞUK SAVAŞ
        Masadaki küçük hesaplar, kaos ve adaylık çekişmesinin gölgesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana'da Zeydan Karalar'ın oğlunun düğününde yan yana gelmek durumunda kaldı.

        Düğünden objektiflere yansıyan kareler ise yaşanan soğuk savaşı gözler önüne serdi.


        Fotoğrafta: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yan yana

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yan yana objektiflere yakalanan Meral Akşener'in zoraki bir şekilde güldüğü 'bitse de gitsek' modunda olduğu her halinden anlaşılırken; söz konusu fotoğraf yaşanan derin krizin belgesi olarak karşımıza çıktı.



        Bir başka karede de Kılıçdaroğlu'nun Akşener'i somurtkan bir şekilde dinlediği dikkatlerden kaçmadı.



        Çukurova'da icra edilen bir açılışta da aynı sahneyi paylaşan ikiliden Kemal Kılıçdaroğlu'nun sahneye gönülsüz çıkmış gibi durması bu durumu destekledi.

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        Haberler Güncel Kare kare soğuk savaş! Akşener - Kılıçdaroğlu krizi objektiflere yansıdı: Biri 'bitse de gitsek' modunda, diğeri somurtkan...
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