Kare kare soğuk savaş! Akşener - Kılıçdaroğlu krizi objektiflere yansıdı: Biri 'bitse de gitsek' modunda, diğeri somurtkan...

İP Genel Başkanı Meral Akşener, 'kazanacak bir isim aday olmalı' söylemine sığınarak Kılıçdaroğlu'nun adaylık adımlarını baltalıyor. Üstelik de bunu kimi zaman Ekrem İmamoğlu'nu gazlayarak yapıyor kimi zaman da Mansur Yavaş'ın önünü açarak...



Bunun en somut örneği bugün Adana'da yaşandı.





KALPLİ 'İMAMOĞLU' PAYLAŞIMI

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "İmamoğlu'ndayız" paylaşımını yaptı ve tweetine kalp emojisi koydu.



Akşener'in bu subliminal mesajıyla CHP'ye yaptığı derin gönderme kulislerde çokça konuşuldu.