Kare kare soğuk savaş! Akşener - Kılıçdaroğlu krizi objektiflere yansıdı: Biri 'bitse de gitsek' modunda, diğeri somurtkan...

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masada kaos havası hakim.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde 'aday benim' mesajı verse de bu durum ittifak ortaklarınca özellikle de İYİ Parti cephesince pek de karşılık görmüyor.
İP Genel Başkanı Meral Akşener, 'kazanacak bir isim aday olmalı' söylemine sığınarak Kılıçdaroğlu'nun adaylık adımlarını baltalıyor. Üstelik de bunu kimi zaman Ekrem İmamoğlu'nu gazlayarak yapıyor kimi zaman da Mansur Yavaş'ın önünü açarak...
Bunun en somut örneği bugün Adana'da yaşandı.
CHP'LİLER 'ŞIMARDI' DEDİ, KILIÇDAROĞLU'NA KAPIYI KAPADI!
KALPLİ 'İMAMOĞLU' PAYLAŞIMI
İYİ Parti Lideri Meral Akşener, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "İmamoğlu'ndayız" paylaşımını yaptı ve tweetine kalp emojisi koydu.
Akşener'in bu subliminal mesajıyla CHP'ye yaptığı derin gönderme kulislerde çokça konuşuldu.
Öte yandan Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na kapattığı adaylık kapısının üzerine geçtiğimiz günlerde bir kilit daha vurdu.
"Benim Cumhurbaşkanı adayında 'olmazsa olmaz' dediğim özellik kazanacak olması" ifadelerini kullanan Akşener, Kılıçdaroğlu'na 'senden aday olmaz' mesajı verirken CHP'lileri de 'şımardılar' diyerek bombaladı.
İYİ PARTİ TABANINDA 'MERAL AKŞENER' SESLERİ
İYİ Parti tabanından da Kemal Kılıçdaroğlu karşısında tutum sergileyip, Meral Akşener'in aday olması gerektiğini savunması da dikkatlerden kaçmıyor.
Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, "Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı olduğu bir Türkiye hayal edin" paylaşımında bulunarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti.
"KILIÇDAROĞLU KAZANAMAZ"
Son olarak İYİ Parti Hatay İl Başkanı Şefik Çirkin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması halinde kazanamayacağını belirtti. Çirkin aynı zamanda, "Meral Akşener aday olsun diye bastırıyoruz" ifadelerini kullandı.