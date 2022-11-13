İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu: Kılıçdaroğlu'nun adaylığından endişeliyiz! Dikkat çeken camide saf tutma örneği!

Seçimlere aylar kalmışken siyasetin gündemi daha da yoğunlaştı.
Parti ve ittifakların çıkaracağı adaylar merak konusu olurken Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı sorusuna halen yanıt bulunamadı.
Cumhur İttifakı adaylarını aylar öncesinden açıklamışken, Millet İttifakı seçim sürecinin başlamasıyla birlikte adayın açıklanacağı belirtti.
İYİ PARTİ KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI ÇIKIYOR
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık için istekli olduğu bilinirken, 6'lı masa ortaklarından İyi Parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıyor.