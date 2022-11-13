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    • 13.11.2022 15:27
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    İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu: Kılıçdaroğlu'nun adaylığından endişeliyiz! Dikkat çeken camide saf tutma örneği!

    Son dakika haberleri... 2023 seçimlerine adım adım ilerlerken 6'lı masanın büyük ortaklarında İYİ Parti'de Kılıçdaroğlu'nun adaylığının istenmediği alenen söylenmeye başladı. HDP açıklamalarının ardından partideki görevinden alınan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, katıldığı bir televizyon programında Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda endişe duyduklarını söyledi. Ağıralioğlu,  "Klasik sağ seçmen, camide bile safın soluna durmaz. Bu refleksi görmezden gelemeyiz." ifadelerini kullandı.

    İP’ten KK’nın adaylığını istemiyoruz açıklaması

    Türkiye, Haziran 2023'te yapılacak seçimlere adım adım ilerliyor.

    Seçimlere aylar kalmışken siyasetin gündemi daha da yoğunlaştı.

    Parti ve ittifakların çıkaracağı adaylar merak konusu olurken Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı sorusuna halen yanıt bulunamadı.

    Cumhur İttifakı adaylarını aylar öncesinden açıklamışken, Millet İttifakı seçim sürecinin başlamasıyla birlikte adayın açıklanacağı belirtti.

    İYİ PARTİ KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI ÇIKIYOR

    CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık için istekli olduğu bilinirken, 6'lı masa ortaklarından İyi Parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıyor.

        "KAZANAMAMASINDAN ENDİŞE DUYUYORUZ"

        İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, tv100 ekranlarında katıldığı programda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması halinde kazanamayacağından endişe duyduklarını söyledi.

        "SAĞ SEÇMEN CAMİDE BİLE SAFIN SOLUNA DURMAZ"

        "Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz endişesi duyuyoruz." diyen Yavuz Ağıralioğlu, "Klasik sağ seçmen, camide bile safın soluna durmaz. Bu refleksi görmezden gelemeyiz." ifadelerini kullandı.

        "MANSUR BEY ÖNDE GÖRÜLÜYOR"

        Anketlerde Mansur Yavaş'ın adının ön plana çıktığını söyleyen Ağıralioğlu, "CHP'nin Genel Başkanı adaylık iradesi taşıyor. Biz bu iradeye nezaketsizlik yapamayız. Belediye başkanlarından anketlerde önde çıkanlar var. Mansur Bey önde görülüyor. Türkiye'de manipülatif olmayan anketlerde tüm sonuçlar aynıdır. Mansur Bey, daha avantajlı ve önde görülüyor." dedi.
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        Haberler Güncel İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu: Kılıçdaroğlu'nun adaylığından endişeliyiz! Dikkat çeken camide saf tutma örneği!
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