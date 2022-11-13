İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu: Kılıçdaroğlu'nun adaylığından endişeliyiz! Dikkat çeken camide saf tutma örneği!

"MANSUR BEY ÖNDE GÖRÜLÜYOR"

Anketlerde Mansur Yavaş'ın adının ön plana çıktığını söyleyen Ağıralioğlu, "CHP'nin Genel Başkanı adaylık iradesi taşıyor. Biz bu iradeye nezaketsizlik yapamayız. Belediye başkanlarından anketlerde önde çıkanlar var. Mansur Bey önde görülüyor. Türkiye'de manipülatif olmayan anketlerde tüm sonuçlar aynıdır. Mansur Bey, daha avantajlı ve önde görülüyor." dedi.