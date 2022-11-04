Akşener'in CHP'yi ekarte edip 'ana muhalefet olma' planı! Ümit Özdağ bu sözlerle açıkladı: Masayı dağıtıp kalkacak

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masada sular durulmuyor.





Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde aday benim mesajını verse de bu durum ittifak ortaklarınca özellikle de İYİ Parti cephesince pek de karşılık görmüyor.