Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.11.2022 19:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.11.2022 19:36
    ABONE OL

    Akşener'in CHP'yi ekarte edip 'ana muhalefet olma' planı! Ümit Özdağ bu sözlerle açıkladı: Masayı dağıtıp kalkacak

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener arasındaki adaylık savaşı boyut kazandı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını her seferinde veto eden Akşener'in masayı dağıtacağı konuşuluyor. Bomba iddianın sahibi ise eski İYİ Partili, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ. Özdağ, Akşener'in CHP'yi ekarte edip ana muhalefet olmak istediğine dikkat çekti ve "Meral Akşener, 6’lı masayı dağıtıp kalkacağını düşünüyorum. Kalkmaya hazırlanıyor" dedi. Takvim.com.tr yaşanan krizi detaylarıyla sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Akşener’in ’ana muhalefet olma’ planı! Bomba itiraf

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masada sular durulmuyor.

    Ümit Özdağ'dan bomba Meral Akşener itirafı



    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde aday benim mesajını verse de bu durum ittifak ortaklarınca özellikle de İYİ Parti cephesince pek de karşılık görmüyor.

    Geride bıraktığımız haftalarda ABD'ye icazet almaya 'beni işaret edin' demeye giden Kılıçdaroğlu'nun 'hamburger yemeye gittim' diyerek perdelemeye çalıştığı 8 saatlik muamma ise karanlık bir sır olarak gündemdeki yerini korurken İYİ Parti'den de manidar bir ABD adımı gelmişti.

    ABD'den döner dönmez "Kasım'ı bekleyin, Bay Kemal'i bekleyin" ifadelerini kullanan Kemal Kılıçdaroğlu aleni bir şekilde adaylığını ilan etti.



    Bu kapsamda icazet rotasını İngiltere'ye kıran CHP liderinin daha sonrasında Almanya'ya geçeceği öğrenildi.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de her seferinde veto ettiği Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili "Kemal Bey kararlı, aday olacak gibi görünüyor" ifadelerini kullanmıştı.



        MERAL AKŞENER MASAYI DAĞITACAK
        Tüm bu gelişmelerin ışığında eski İYİ Partili, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

        Meral Akşener'in 6'lı masayı dağıtacağını söyleyen Özdağ, "Meral Akşener, 6'lı masayı dağıtıp kalkacağını düşünüyorum. Kalkmaya hazırlanıyor" şeklinde konuştu.




        "ANA MUHALEFET OLMAYA OYNUYOR"
        Akşener'in tek hedefinin 'ana muhalefet' olduğunu iddia eden Ümit Özdağ, "Meral Akşener, AK Parti'yi devirmeye oynamıyor. Ana muhalefet olmaya oynuyor. İYİ Parti'deyken ben AK Parti'den oy almayı düşünüyordum, Meral hanım CHP'den alalım diyordu" dedi.

        "KILIÇDAROĞLU SANA EN BÜYÜK KAZIĞI İYİ PARTİ ATACAK"
        Öte yandan Bir dönem Devlet Bakanlığı yapan, Deniz Baykal'ın en yakınında bulunan eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen de takvim.com.tr'ye yaptığı özel açıklamada İYİ Parti'nin CHP'ye kazık atacağını söylemişti.

        Sevigen, Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Cumhurbaşkanı olacağım diyorsun e ol… Olamıyorsun. Çık bakalım. Ben iddia ediyorum sana en büyük kazığı İYİ Parti atacak" ifadelerini kullanmıştı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İmran Han: Saldırıdan önceden haberim vardı
        Haberler Güncel Akşener'in CHP'yi ekarte edip 'ana muhalefet olma' planı! Ümit Özdağ bu sözlerle açıkladı: Masayı dağıtıp kalkacak
            SON DAKİKA