Akşener'in CHP'yi ekarte edip 'ana muhalefet olma' planı! Ümit Özdağ bu sözlerle açıkladı: Masayı dağıtıp kalkacak

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masada sular durulmuyor.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde aday benim mesajını verse de bu durum ittifak ortaklarınca özellikle de İYİ Parti cephesince pek de karşılık görmüyor.
Geride bıraktığımız haftalarda ABD'ye icazet almaya 'beni işaret edin' demeye giden Kılıçdaroğlu'nun 'hamburger yemeye gittim' diyerek perdelemeye çalıştığı 8 saatlik muamma ise karanlık bir sır olarak gündemdeki yerini korurken İYİ Parti'den de manidar bir ABD adımı gelmişti.
ABD'den döner dönmez "Kasım'ı bekleyin, Bay Kemal'i bekleyin" ifadelerini kullanan Kemal Kılıçdaroğlu aleni bir şekilde adaylığını ilan etti.
Bu kapsamda icazet rotasını İngiltere'ye kıran CHP liderinin daha sonrasında Almanya'ya geçeceği öğrenildi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de her seferinde veto ettiği Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili "Kemal Bey kararlı, aday olacak gibi görünüyor" ifadelerini kullanmıştı.