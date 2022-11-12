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    • 13.11.2022 00:37
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    • 13.11.2022 00:41
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    Çirkin savaş! Kılıçdaroğlu'ndan adaylığına set çekip 'Alevilik' kartı açan İYİ Parti'ye bombardıman: Benim inancımı kim sorgulayabilir?

    İYİ Parti, Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında süregelen çekişmeyi çirkinleştiren bir söylem üreterek Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliğinin adaylığı önünde engel olduğunu savundu. Bu yaşananların ışığında Bursa'da konuşan Kılıçdaroğlu, "Benim inancımı kim sorgulayabilir?" çıkışını yaptı ve İYİ Parti cephesine sert bir göndermede bulundu. Aday olacağını yineleyen bir üslup sergileyen CHP lideri, "Hiç birimiz annemizi, babamızı seçme özgürlüğüne sahip değiliz, o zaman benim kimliğim neden siyaset konusu olsun?” dedi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Çirkin savaş! Kılıçdaroğlu’ndan İP’e bombardıman

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masada kaos havası hakim.

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde 'aday benim' mesajı verse de bu durum ittifak ortaklarınca özellikle de İYİ Parti cephesince pek de karşılık görmüyor.


    İP Genel Başkanı Meral Akşener, 'kazanacak bir isim aday olmalı' söylemine sığınarak Kılıçdaroğlu'nun adaylık adımlarını baltalıyor.

    Üstelik de bunu kimi zaman Ekrem İmamoğlu'nu gazlayarak yapıyor kimi zaman da Mansur Yavaş'ın önünü açarak...

    İYİ PARTİ'NİN KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF GÖSTEREN 'ALEVİLİK' ÇIKIŞI
    Bir yandan da İYİ Parti tabanı, adaylık savaşını çirkinleştirerek 'Alevilik' kartını açmaktan geri durmadı.

    İYİ Parti Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun alevi olmasının sünni Müslüman kesim tarafından bir endişe olduğunu öne sürmüştü.

    Akşener ve Kılıçdaroğlu adaylık savaşı: İYİ Parti 'alevi' kartını açtı!



    Oral, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı konusunda, "Alevi olması benim açımdan bir engel değil, çünkü ben tanıyorum, ilkelerini biliyorum. Ancak siyasette maksat kazanmaktır. Türkiye'deki genel objektif açısından baktığımda bir çekince görürüm. Türkiye'nin yüzde 65'i yüzde 70'i muhafazakar profil çiziyorsa, ona hitap edebilen, farklı bir isimle çıkılır." ifadelerini kullanmıştı.



        Tüm bu yaşananların gölgesinde Bursa'da açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir çıkış geldi.

        KILIÇDAROĞLU'NDAN GÖNDERME: "BENİM İNANCIMI KİM SORGULAYABİLİR? NEDEN SİYASET KONUSU..."
        Her seferinde adaylığı önüne set çeken İYİ Parti'nin ürettiği 'Alevilik' söyleminden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Kılıçdaroğlu, bir kez daha aday olacağının sinyalini vererek "Benim inancımı kim sorgulayabilir?" şeklinde konuştu.



        Kimliğinin İYİ Parti eliyle siyasete konu edilmesine tepki gösteren Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı;

        "Benim inancımı kim sorgulayabilir? Peygambere bile verilmeyen bir yetkiyi nasıl bir başka kişi kullanabilir? Hiç birimiz annemizi, babamızı seçme özgürlüğüne sahip değiliz, o zaman benim kimliğim neden siyaset konusu olsun?"


        TİP'Lİ AHMET ŞIK'TAN ALEVİ KILIÇDAROĞLU İLE 2023 OLMAZ MESAJI
        CHP Genel Başkanı'nın alevi olmasını geçtiğimiz aylarda Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık da diline dolamış, tepki çeken açıklamalarda bulunmuştu.

        Şık, "Kemal Kılıçdaroğlu'nın, Alevi olmasının Türkiye toplumu ve siyaseti için bir mesele olduğunu kavrayarak hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.
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        Haberler Güncel Çirkin savaş! Kılıçdaroğlu'ndan adaylığına set çekip 'Alevilik' kartı açan İYİ Parti'ye bombardıman: Benim inancımı kim sorgulayabilir?
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