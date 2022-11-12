Çirkin savaş! Kılıçdaroğlu'ndan adaylığına set çekip 'Alevilik' kartı açan İYİ Parti'ye bombardıman: Benim inancımı kim sorgulayabilir?

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masada kaos havası hakim.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde 'aday benim' mesajı verse de bu durum ittifak ortaklarınca özellikle de İYİ Parti cephesince pek de karşılık görmüyor.
İP Genel Başkanı Meral Akşener, 'kazanacak bir isim aday olmalı' söylemine sığınarak Kılıçdaroğlu'nun adaylık adımlarını baltalıyor.
Üstelik de bunu kimi zaman Ekrem İmamoğlu'nu gazlayarak yapıyor kimi zaman da Mansur Yavaş'ın önünü açarak...
İYİ PARTİ'NİN KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF GÖSTEREN 'ALEVİLİK' ÇIKIŞI
Bir yandan da İYİ Parti tabanı, adaylık savaşını çirkinleştirerek 'Alevilik' kartını açmaktan geri durmadı.
İYİ Parti Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun alevi olmasının sünni Müslüman kesim tarafından bir endişe olduğunu öne sürmüştü.
Oral, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı konusunda, "Alevi olması benim açımdan bir engel değil, çünkü ben tanıyorum, ilkelerini biliyorum. Ancak siyasette maksat kazanmaktır. Türkiye'deki genel objektif açısından baktığımda bir çekince görürüm. Türkiye'nin yüzde 65'i yüzde 70'i muhafazakar profil çiziyorsa, ona hitap edebilen, farklı bir isimle çıkılır." ifadelerini kullanmıştı.