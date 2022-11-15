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    Katili de infazcısını da yakaladık! Emniyet, İstiklal Caddesi'ne bomba bırakan teröristi ve onu öldürecek infazcıyı ele geçirdi

    Taksim'deki kalleş saldırının ardından polis ve MİT, alarma geçti. Bin 200 kamerayı inceledi. Hem bombacı Ahlam Albashir'i hem de 'onu öldür' emri verilen infazcıyı ele geçirdi.

    Katili de infazcısını da yakaladık

    Adı: Ahlam Albashır... 23 yaşında, Suriyeli. Afrin'de, PKK'dan eğitim aldı. 4 ay önce B. adlı teröristle, Türkiye'ye sızdı. İkili, karı-koca rolü yaptı. Esenler'de bir evde kaldı.

    Zaman ayarlı bomba patladı. 6 kişi öldü, 81 kişi yaralandı. Güvenlik güçleri, birkaç saatte hainlerin izine ulaştı. Albashır'ı Küçükçekmece'deki bir evde yakaladı.

    Tekstil atölyesinde çalıştı. İletişim aracı kullanmadı! Olay günü ise Kobani'den talimat aldı. B, bombayı hazırladı. Albashır, patlayıcıyı İstiklal'deki bir banka bıraktı.

    Ayrıca 48 kişiyi gözaltına aldı. İçlerinden birinin, Albashır'ı Yunanistan'a kaçırıp infaz edeceği anlaşıldı. Kobani'nin talimatı da ortaya çıktı: Ya kattan atın, ya kanala atın.

    İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralanan 81 kişiden 57'si taburcu edildi. 2'si ağır 24 kişinin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Cadde, bin 200 Türk bayrağıyla süslendi. Olay yerine karanfil bırakan vatandaşlar, terörü lanetledi.



    ELVEDA DATLU KIZIM
    Öğretmen Arzu Gürsoy (38) ile kızı Yağmur Uçar (15), ara tatili fırsat bildi. Taksim'e gitti. Ne yazık ki korkunç saldırıda can verdi. Dizi oyuncusu baba Nurettin Uçar'ın vedası ise yürekleri deldi, geçti: Kabrin nur olsun datlu kızım.



    YÜREK DAYANAMAZ...
    Yusuf Meydan (34) ve kızı Ecrin de (9) saldırıda can verdi. Yaralanan anneye ise doktorlar, "Başınız sağolsun" dedi.



        Ama Mevlüde Meydan, eşi için söylendiğini zannetti! Kızının da öldüğünü öğrenince kendini kaybetti

        İLGİNÇ 'CIA'RET!
        CIA Direktörü William J. Burns, dün sürpriz bir şekilde Ankara'ya geldi. Burada Rus istihbarat şefi ile görüşme yaptığı bildirildi.

        DIŞ BASIN 'BİLD'İĞİNİZ GİBİ
        Avrupa basını, yine "terör örgütü PKK" demekten kaçındı. Bild de "Yasaklı Kürt partisi PKK" ifadesiyle Türkiye karşıtlığını kanıtladı.



        PKK'LI KATİLLER 4 AY PLAN YAPMIŞ
        Taksim'i kana bulayan PKK'lı katillerin, Afrin'den Türkiye'ye 4 ay önce kaçak yollarla girdikleri anlaşıldı. Karı-koca kılığında Esenler'de bir tekstil atölyesinde çalıştıkları ortaya çıktı.



        İstanbul Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin yaralandığı bombayı bırakan Suriye uyruklu Ahlam Albashır ve saldırı sonrası onu infaz etmekle görevli terörist yakalandı. Emniyet, toplam 48 kişiyi gözaltına aldı. Güvenlik güçleri, bin 200 kamerayı incelemeye aldı. Teröristlerin izine, Küçükçekmece'de bir evde ulaştı. Ahlam Albashır'in 1 yıl önce PKK/YPG'de eğitim almaya başladığı anlaşıldı. 4 ay önce de B. adlı bir teröristle birlikte Afrin üzerinden Türkiye'ye girdiği saptandı. Esenler'deki Suriye uyruklu başka bir teröristin yanına gelen Albashır ve B., burada kim oldukları belli olmasın diye karı-koca rolü yapmaya başladı.

        BANKTA 45 DAKİKA
        Çift, kamufle olmak için bir tekstil atölyesinde de işe başladı. Teröristler, bu süre zarfında Türk istihbaratına yakalanmamak için eylem talimatı veren Kobani'deki hainlerle dijital ortamda iletişime geçmekten sakındı. Teröristlerin Kobani ile iletişimi, Esenler'de birlikte kaldıkları kişi tarafından sağlandı. İçinde bomba olan paketi B.'den alan Albashır, dikkat çekmemek için 45 dakika bombayı bıraktığı bankta oturduğu anlaşıldı. Zaman ayarlı bombanın patlamasına kısa bir süre kala banktan kalktı ve koşarak olay yerinden ayrıldı.



            DİZİ OYUNCUSUNUN KIZI VE EŞİ DE ÖLDÜ
            Saldırıda eski eşi öğretmen Arzu Gürsoy ile kızı Yağmur Uçar'ı kaybeden baba Nurettin Uçar da acıların en büyüğü ile sarsıldı. Dizi oyuncusu Nurettin Uçar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Kabrin nur, mekânın cennet olsun 'datlu kızım'" diye yazdı. Anne ile kızı dün ikindi vakti Şirinevler Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Mehmet Özsoy, "Kızım öğretmen olduğu için lise ikinci sınıf öğrencisi torunum Yağmur'la ara tatili fırsat bilerek gezmek için dışarı çıktı. Tatil olduğu zaman sık sık dışarı çıkarlardı, müze gezerlerdi. Kayboldu gitti, benim kızım. Ne söyleyebilirim" dedi.







            3 AİLE 6 KAYIP
            Adana'dan kardeşine kız istemek için gelen Yusuf Meydan, mağazadaki eşini kapı önünde beklerken minik yavrusu Ecrin ile birlikte terörün hedefi oldu. Hafta sonu gezintisi için gittikleri caddede ölen Adem Mukaddes Elif Topkara çiftinden geriye 2 yaşındaki kızları kaldı. Öğretmen Arzu Özsoy ile kızı Yağmur'u da bombalı vahşet hayattan kopardı. Terör kurbanları gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlanırken, vatandaşlar patlamanın olduğu yere kırmızı karanfiller bıraktı, teröre lanet okudu.







            HEM ÖKSÜZ HEM YETİM
            Alçak saldırıda Adem Topkara (40) ve Mukaddes Elif Topkara (37) çifti de hayatını kaybetti. 4 Kasım 2018'de dünya evine giren çiftten geriye 2 yaşındaki kızları Eliz İlay ile 6 aylık bebekleri kaldı.



                TERÖRE LANET YAĞDI
                Müge Anlı: "Yine canımız yandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılar acil şifalar diliyorum."
                Yağmur Atacan: "Ne diyeceksin? Küfürün, hakaretin, her türlü okunacak belanın bile bittiği yer..."
                Demet Özdemir: " Hayretler içerisindeyim. Çok üzgünüm."
                Mert Fırat: Hiçbir terör saldırısının meşru bir gerekçesi olamaz!"
                Gülben Ergen: "Hayatını kaybeden masum insanlarımıza rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim."



                NEW YORK DETAYI
                Daily Mirror'ın haberinde, "Kadın terörist üzerinde New York yazan mor bir kapüşonlu kazak giyiyordu. Bu kıyafet 21 Temmuz 2005'te Londra metrosunda bombalı saldırı düzenleme girişiminde bulunan Remzi Muhammed'in giydiği ve üzerinde 'New York' yazan siyah sweatshirt'e benziyor" ifadesiyle saldırganların benzerliğine dikkat çekti.

                KO'MEDYA!
                Dünya medyası, Taksim'deki terör saldırısını, basit bir patlama gibi verdi. Ancak Beyoğlu'na dünyanın her yerinden insanların geldiğini belirterek, Türk turizmini karalamaya yönelik algı yönetimini servis etti.

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                Taksim’deki alçak saldırının derin şifreleri
                Haberler Güncel Katili de infazcısını da yakaladık! Emniyet, İstiklal Caddesi'ne bomba bırakan teröristi ve onu öldürecek infazcıyı ele geçirdi
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