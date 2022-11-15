Katili de infazcısını da yakaladık! Emniyet, İstiklal Caddesi'ne bomba bırakan teröristi ve onu öldürecek infazcıyı ele geçirdi

Adı: Ahlam Albashır... 23 yaşında, Suriyeli. Afrin'de, PKK'dan eğitim aldı. 4 ay önce B. adlı teröristle, Türkiye'ye sızdı. İkili, karı-koca rolü yaptı. Esenler'de bir evde kaldı.
Zaman ayarlı bomba patladı. 6 kişi öldü, 81 kişi yaralandı. Güvenlik güçleri, birkaç saatte hainlerin izine ulaştı. Albashır'ı Küçükçekmece'deki bir evde yakaladı.
Tekstil atölyesinde çalıştı. İletişim aracı kullanmadı! Olay günü ise Kobani'den talimat aldı. B, bombayı hazırladı. Albashır, patlayıcıyı İstiklal'deki bir banka bıraktı.
Ayrıca 48 kişiyi gözaltına aldı. İçlerinden birinin, Albashır'ı Yunanistan'a kaçırıp infaz edeceği anlaşıldı. Kobani'nin talimatı da ortaya çıktı: Ya kattan atın, ya kanala atın.
İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralanan 81 kişiden 57'si taburcu edildi. 2'si ağır 24 kişinin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Cadde, bin 200 Türk bayrağıyla süslendi. Olay yerine karanfil bırakan vatandaşlar, terörü lanetledi.
ELVEDA DATLU KIZIM
Öğretmen Arzu Gürsoy (38) ile kızı Yağmur Uçar (15), ara tatili fırsat bildi. Taksim'e gitti. Ne yazık ki korkunç saldırıda can verdi. Dizi oyuncusu baba Nurettin Uçar'ın vedası ise yürekleri deldi, geçti: Kabrin nur olsun datlu kızım.
YÜREK DAYANAMAZ...
Yusuf Meydan (34) ve kızı Ecrin de (9) saldırıda can verdi. Yaralanan anneye ise doktorlar, "Başınız sağolsun" dedi.