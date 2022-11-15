Katili de infazcısını da yakaladık! Emniyet, İstiklal Caddesi'ne bomba bırakan teröristi ve onu öldürecek infazcıyı ele geçirdi





İstanbul Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin yaralandığı bombayı bırakan Suriye uyruklu Ahlam Albashır ve saldırı sonrası onu infaz etmekle görevli terörist yakalandı. Emniyet, toplam 48 kişiyi gözaltına aldı. Güvenlik güçleri, bin 200 kamerayı incelemeye aldı. Teröristlerin izine, Küçükçekmece'de bir evde ulaştı. Ahlam Albashır'in 1 yıl önce PKK/YPG'de eğitim almaya başladığı anlaşıldı. 4 ay önce de B. adlı bir teröristle birlikte Afrin üzerinden Türkiye'ye girdiği saptandı. Esenler'deki Suriye uyruklu başka bir teröristin yanına gelen Albashır ve B., burada kim oldukları belli olmasın diye karı-koca rolü yapmaya başladı.



BANKTA 45 DAKİKA

Çift, kamufle olmak için bir tekstil atölyesinde de işe başladı. Teröristler, bu süre zarfında Türk istihbaratına yakalanmamak için eylem talimatı veren Kobani'deki hainlerle dijital ortamda iletişime geçmekten sakındı. Teröristlerin Kobani ile iletişimi, Esenler'de birlikte kaldıkları kişi tarafından sağlandı. İçinde bomba olan paketi B.'den alan Albashır, dikkat çekmemek için 45 dakika bombayı bıraktığı bankta oturduğu anlaşıldı. Zaman ayarlı bombanın patlamasına kısa bir süre kala banktan kalktı ve koşarak olay yerinden ayrıldı.