Katili de infazcısını da yakaladık! Emniyet, İstiklal Caddesi'ne bomba bırakan teröristi ve onu öldürecek infazcıyı ele geçirdi

NEW YORK DETAYI

Daily Mirror'ın haberinde, "Kadın terörist üzerinde New York yazan mor bir kapüşonlu kazak giyiyordu. Bu kıyafet 21 Temmuz 2005'te Londra metrosunda bombalı saldırı düzenleme girişiminde bulunan Remzi Muhammed'in giydiği ve üzerinde 'New York' yazan siyah sweatshirt'e benziyor" ifadesiyle saldırganların benzerliğine dikkat çekti.



KO'MEDYA!

Dünya medyası, Taksim'deki terör saldırısını, basit bir patlama gibi verdi. Ancak Beyoğlu'na dünyanın her yerinden insanların geldiğini belirterek, Türk turizmini karalamaya yönelik algı yönetimini servis etti.

