İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısının perde arkasında ne var? Saldırı nasıl ve nerede planlandı? Suriye’ye harekat olur mu?

Yurt içindeki saldırılar engellendikçe terör örgütü PKK gittikçe radikalleşmeye başladı. Bunun neticesinde ses getirecek bir eyleme kalkıştı. Peki bu terör örgütü üyeleri nereden geliyorlar? Aslında bunların geldiği yer ve aldığı destekler belli. Suriye'nin kuzeyinde PKK ile bağlantısı olan YPG/PYD terör örgütünün talimatıyla gelen ve burada eyleme kalkışan terörist söz konusu. Türkiye teröre karşı mücadelesini sonuna kadar sürdürecektir. Teröre yardım eden kim olursa bir gün elbet terör dönüp onları bulacaktır.