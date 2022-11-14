Ya istiklal ya ölüm! Taksim'deki alçak saldırının derin şifreleri: Teröristin tişörtü, kirli manşetler, ABD, Yunanistan, İsrail ve PKK...

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde geride bıraktığımız gün saat 16.20 sıralarında kalleş bir bombalı saldırı gerçekleştirildi. Patlamada 6 vatandaşımız şehadet şerbeti içerken 81 kişi de yaralandı.
Olay sonrası devlet tüm imkanlarıyla saldırının ğzerine yoğunlaştı, geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı. Bölgedeki her kamere didik didik tarandı ve saldırıyı gerçekleştiren Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır Küçükçekmece Kanarya'da yakalandı.
PKK/YPG'li Albashır'ı mercek altına aldığımızda çok çarpıcı sonuçlar karşımıza çıkıyor;
KARI-KOCA ROLÜ YAPIP, 4 AY TEKSTİL FABRİKASINDA ÇALIŞMIŞLAR
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda terör saldırısını gerçekleştiren Ahlam Albashır ve diğer şüphelilere yönelik yeni detaylar ortaya çıktı.
ÖRGÜT İÇİNDE İSTİHBARAT ÜYESİ OLARAK EĞİTİM ALMIŞ
Buna göre; terörist Albashır'ın yaklaşık 1 sene önce PKK/YPG terör örgütü içerisinde istihbarat üyesi olarak eğitim almaya başladığı belirlendi.
Ahlam Albashır, 4 ay önce de yanında B. isimli bir teröristle birlikte kaçak yollarla Afrin üzerinden Türkiye'ye girdi. Esenler'de yaşayan Suriye uyruklu başka bir teröristin yanına gelen Ahlam Albashır ve B., burada kim oldukları belli olmasın diye karı-koca rolü yapmaya başladı. Çift, kamufle olmak için bir tekstil atölyesinde de işe başladı.
BOMBACININ KOCASI ROLÜNDEKİ FİRARİ TERÖRİST ARANIYOR
Türkiye'ye eylem yapmak için giriş yapan teröristler, bu süre zarfında Türk istihbaratına yakalanmamak için eylem talimatı veren Ayn El Arab'daki teröristlerle herhangi bir dijital ortamda iletişime geçmedi.
Teröristlerin Ayn El Arab ile iletişimi, Esenler'de birlikte kaldıkları kişi tarafından sağlandı. Olay günü de bomba yüklü paketi B. isimli teröristten alan Ahlam Albashır, dikkat çekmemek için 45 dakika bombayı bıraktığı bankta oturdu.
Zaman ayarlı olduğu değerlendirilen bombanın patlama anına kısa süre kala banktan kalkan ve koşarak olay yerinden ayrılan Ahlam Albashır, taksiyle önce Esenler'de kaldığı adrese gitti. Burada evdeki altın ve paraları alan Ahlam Albashır daha sonra Küçükçekmece'ye gitti.
Burada kaldığı evde polis tarafından yakalanan Ahlam Albashır'in emniyetteki sorgusu devam ediyor.
Öte yandan, Albashır'in kocası rolündeki B. isimli firari teröristin yakalanması için çalışma başlattı.