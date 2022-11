Ya istiklal ya ölüm! Taksim'deki alçak saldırının derin şifreleri: Teröristin tişörtü, kirli manşetler, ABD, Yunanistan, İsrail ve PKK...

Türkiye düşmanlığı ile öne çıkan New York Times'ın habercilik adına büyük bir rezalete imza attığı skandalın gölgesinde, İstiklal'deki saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır'in yakalandığı anlarda üzerine New York University amblemi yer alması tüm dikkatleri üzerine topladı.



Sözde haberci New York Times'ın yürüttüğü sistematik nefret operasyonu, terörist Albashır'ın New York University tişörtüyle yakalanmasıyla elinde patladı.



ALÇAK SALDIRININ DERİN ŞİFRELERİ



Peki, 'İstiklal'imizi hedef alan saldırıyı nasıl okumak gerek? Saldırganın üzerinde yer alan New York University amblemli mor tişörtün verdiği mesaj ne?



Bu katliama ön ayak olup talimatını verenler, büyüyen ve gelişen Türkiye'nin önüne set çekmek için ellerinden geleni ardına koymuyor.



Türkiye 'verilen mesajı' aldık vurgusunu yapıyor, daha ağır bir karşılık vereceğinin altını çiziyor.



Sözde müttefik ABD'nin terör örgütü PKK ve YPG'ye yaptığı yardımlar ve verdiği eğitimler somut bir şekilde karşımızda. Talimatı Kobani olarak adlandırdıkları Aynel Arap'tan verilen Taksim saldırısı sonrası, taziye mesajı yayımlayan ABD büyük bir ikiyüzlülük örneği sergiledi.



Ankara da ABD'nin taziyesini reddettiklerini belirtiyor, bu saldırının çok net bir şekilde karşılığı olacağını söylüyor.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu mesajın da karşılığı çok net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Yakın bir zamanda da görülecektir Allah'ın izniyle" demişti.