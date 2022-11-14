Ya istiklal ya ölüm! Taksim'deki alçak saldırının derin şifreleri: Teröristin tişörtü, kirli manşetler, ABD, Yunanistan, İsrail ve PKK...





ÖRGÜT İÇİNDE İSTİHBARAT ÜYESİ OLARAK EĞİTİM ALMIŞ

Buna göre; terörist Albashır'ın yaklaşık 1 sene önce PKK/YPG terör örgütü içerisinde istihbarat üyesi olarak eğitim almaya başladığı belirlendi.

Ahlam Albashır, 4 ay önce de yanında B. isimli bir teröristle birlikte kaçak yollarla Afrin üzerinden Türkiye'ye girdi. Esenler'de yaşayan Suriye uyruklu başka bir teröristin yanına gelen Ahlam Albashır ve B., burada kim oldukları belli olmasın diye karı-koca rolü yapmaya başladı. Çift, kamufle olmak için bir tekstil atölyesinde de işe başladı.

BOMBACININ KOCASI ROLÜNDEKİ FİRARİ TERÖRİST ARANIYOR

Türkiye'ye eylem yapmak için giriş yapan teröristler, bu süre zarfında Türk istihbaratına yakalanmamak için eylem talimatı veren Ayn El Arab'daki teröristlerle herhangi bir dijital ortamda iletişime geçmedi.