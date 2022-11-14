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    • 14.11.2022 19:17
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    Ya istiklal ya ölüm! Taksim'deki alçak saldırının derin şifreleri: Teröristin tişörtü, kirli manşetler, ABD, Yunanistan, İsrail ve PKK...

    Büyüyen ve gelişen Türkiye, emperyal şeytanların kirli emelleri ve alçak hamleleriyle tökezletilmek isteniyor. İstiklal Caddesi'nde ABD gözetiminde PKK eliyle gerçekleştirilen saldırı bunun en somut örneği olarak karşımızda. Türkiye 'verilen mesajı' aldık vurgusunu yaparak daha ağır bir karşılık vereceğini ilan etti. Peki, 'İstiklal'imizi hedef alan saldırıyı nasıl okumak gerek? Terörist Ahlam Albashır'in üzerinde yer alan New York University amblemli mor tişörtün verdiği mesaj ne? Takvim.com.tr Taksim İstiklal Caddesi'ndeki saldırının derin şifrelerini sizler için analiz etti.

    takvim.com.tr
    Taksim’deki alçak saldırının derin şifreleri

    İstanbul Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde geride bıraktığımız gün saat 16.20 sıralarında kalleş bir bombalı saldırı gerçekleştirildi. Patlamada 6 vatandaşımız şehadet şerbeti içerken 81 kişi de yaralandı.

    Olay sonrası devlet tüm imkanlarıyla saldırının ğzerine yoğunlaştı, geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı. Bölgedeki her kamere didik didik tarandı ve saldırıyı gerçekleştiren Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır Küçükçekmece Kanarya'da yakalandı.

    PKK/YPG'li Albashır'ı mercek altına aldığımızda çok çarpıcı sonuçlar karşımıza çıkıyor;

    KARI-KOCA ROLÜ YAPIP, 4 AY TEKSTİL FABRİKASINDA ÇALIŞMIŞLAR
    İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda terör saldırısını gerçekleştiren Ahlam Albashır ve diğer şüphelilere yönelik yeni detaylar ortaya çıktı.



    ÖRGÜT İÇİNDE İSTİHBARAT ÜYESİ OLARAK EĞİTİM ALMIŞ
    Buna göre; terörist Albashır'ın yaklaşık 1 sene önce PKK/YPG terör örgütü içerisinde istihbarat üyesi olarak eğitim almaya başladığı belirlendi.

    Ahlam Albashır, 4 ay önce de yanında B. isimli bir teröristle birlikte kaçak yollarla Afrin üzerinden Türkiye'ye girdi. Esenler'de yaşayan Suriye uyruklu başka bir teröristin yanına gelen Ahlam Albashır ve B., burada kim oldukları belli olmasın diye karı-koca rolü yapmaya başladı. Çift, kamufle olmak için bir tekstil atölyesinde de işe başladı.

    BOMBACININ KOCASI ROLÜNDEKİ FİRARİ TERÖRİST ARANIYOR
    Türkiye'ye eylem yapmak için giriş yapan teröristler, bu süre zarfında Türk istihbaratına yakalanmamak için eylem talimatı veren Ayn El Arab'daki teröristlerle herhangi bir dijital ortamda iletişime geçmedi.



    Teröristlerin Ayn El Arab ile iletişimi, Esenler'de birlikte kaldıkları kişi tarafından sağlandı. Olay günü de bomba yüklü paketi B. isimli teröristten alan Ahlam Albashır, dikkat çekmemek için 45 dakika bombayı bıraktığı bankta oturdu.

    Zaman ayarlı olduğu değerlendirilen bombanın patlama anına kısa süre kala banktan kalkan ve koşarak olay yerinden ayrılan Ahlam Albashır, taksiyle önce Esenler'de kaldığı adrese gitti. Burada evdeki altın ve paraları alan Ahlam Albashır daha sonra Küçükçekmece'ye gitti.

    Burada kaldığı evde polis tarafından yakalanan Ahlam Albashır'in emniyetteki sorgusu devam ediyor.

    Öte yandan, Albashır'in kocası rolündeki B. isimli firari teröristin yakalanması için çalışma başlattı.


        "VERİLEN MESAJI ALDIK, KARŞILIĞINI AĞIR VERECEĞİZ"
        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör saldırısı üzerinden Türkiye'ye verilmek istenen mesaja dikkat çekti ve ABD'ye çok sert tepki gösterdi.

        "Bize verilen mesajı aldık" diyen Soylu, çok ağır karşılık vereceklerini belirterek "Bu eylemi gerçekleştirenlerin bize ne mesaj vermek istediklerini biliyoruz. Biz bu mesajı aldık. Hiç merak etmesinler, karşılığını daha ağır vereceğiz" ifadelerini kullandı.

        "AMERİKA'NIN TAZİYE DİLEMESİNİ REDDEDİYORUZ"
        Amerika'nın taziye dilemesini reddettiklerini bildiren Bakan Soylu, "Bugün Amerika tarafından yapılan taziye mesajını da katilin olay yerine ilk gelenlerden birisi olduğu gibi değerlendirmenin esas olduğunu ben düşünüyorum ve bu mesajın da karşılığı çok net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Yakın bir zamanda da görülecektir Allah'ın izniyle" şeklinde konuştu.



        EMPERYAL ŞEYTANLARIN KİRLİ KALEMLERİ DEVREDE
        İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen, Türkiye'nin barışını ve huzurunu hedef alan alçak saldırı sonrası emperyal şeytanların medya ayakları da kirli kalemleriyle kolları sıvadı.

        Amerikan New York Times, saldırı sonrası yaptığı haberlerle kirli bir algı operasyonuna soyunmuş, "Her yıl dünyanın dört bir yanından Türkiye'yi ziyaret eden on milyonlarca turistin çoğu, Pazar günkü bombalamanın gerçekleştiği bölgede vakit geçiriyor" ifadelerini kullanmıştı.

        Gazete ayrıca, koronavirüs pandemisindeki turizm ile patlama arasında ilinti kurarak açık bir şekilde tetikçilik yapmıştı.


        İngiltere merkezli Reuters da saldırı sonrası PKK'yı aklama çalıştı. PKK'nın saldırıyı reddettiğine yönelik haber yapan Reuters, eli kanlı teröristleri 'Silahlı Kürt gruplar' olarak masumlaştırdı.

        Alman Phoneix de PKK'yı masumlaştırmaya çalışarak Türkiye'nin Kürtlere yönelik sert tedbirler uyguladığına yönelik algı oluşturmuştu.



            Türkiye düşmanlığı ile öne çıkan New York Times'ın habercilik adına büyük bir rezalete imza attığı skandalın gölgesinde, İstiklal'deki saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır'in yakalandığı anlarda üzerine New York University amblemi yer alması tüm dikkatleri üzerine topladı.

            Sözde haberci New York Times'ın yürüttüğü sistematik nefret operasyonu, terörist Albashır'ın New York University tişörtüyle yakalanmasıyla elinde patladı.


            ALÇAK SALDIRININ DERİN ŞİFRELERİ

            Peki, 'İstiklal'imizi hedef alan saldırıyı nasıl okumak gerek? Saldırganın üzerinde yer alan New York University amblemli mor tişörtün verdiği mesaj ne?

            Bu katliama ön ayak olup talimatını verenler, büyüyen ve gelişen Türkiye'nin önüne set çekmek için ellerinden geleni ardına koymuyor.

            Türkiye 'verilen mesajı' aldık vurgusunu yapıyor, daha ağır bir karşılık vereceğinin altını çiziyor.

            Sözde müttefik ABD'nin terör örgütü PKK ve YPG'ye yaptığı yardımlar ve verdiği eğitimler somut bir şekilde karşımızda. Talimatı Kobani olarak adlandırdıkları Aynel Arap'tan verilen Taksim saldırısı sonrası, taziye mesajı yayımlayan ABD büyük bir ikiyüzlülük örneği sergiledi.

            Ankara da ABD'nin taziyesini reddettiklerini belirtiyor, bu saldırının çok net bir şekilde karşılığı olacağını söylüyor.

            İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu mesajın da karşılığı çok net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Yakın bir zamanda da görülecektir Allah'ın izniyle" demişti.



            Gelelim New York University amblemli tişörte...

            Terörist Alham Albashir'in yakalandığı sırada üzerinde New York University yazan mor renkli bir tişört bulunuyordu.

            New York University, ABD'nin en büyük özel üniversitelerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Seçkinlere hizmet eden bu okulun logosu ise mor renkte.

            Mor renk olmasının yegane sebesi ise Yunanistan'ın başkenti Atina. Bu renk Atina'yı simgeleyen bir renk olduğu için seçilmiş.

            Logodaki sezar, taç, meşale ve özgürlük anıtı ise bir başka detay olarak ön plana çıkıyor.

            Saldırganın üzerinde ayrıca Latince 'Perstare ve praestare' sloganı da yazıyor. "Sebat et ve üstün ol" anlamına geliyor.

            Katliamı yaptıranlar derin eller bu tarz mesajlarla Türk milletini ve istiklalini aleni bir şekilde tehdit ediyor.



            MOR TİŞÖRT VE İNGİLTERE'DEKİ SALDIRI...
            Terörist Albashır'in üzerinde yer alan New York University amblemli mor tişört, İngiliz'in de dikkatini çekti.

            İngiltere'de yayın yapan Mirror, PKK/YPG'li Albashır'in 2005 Londra bombacısı ile aynı kapüşonu giydiğini yazdı.




                Söz konusu haberde, "Kadın, 21 Temmuz 2005'te Londra Metrosu'nun Kuzey Hattı'nda bir bombayı patlatmaya çalışırken Remzi Muhammed'in giydiği koyu renk sweatshirt'e benzeyen, üzerinde 'New York' yazan belirgin bir mor kapüşonlu giyiyordu" ifadelerine yer verildi.

                BU NASIL TESADÜF? İSRAİL...
                İsrail basınında yer alan bir haber ise "bu kadar tesadüf olmaz" dedirtti. İsrail'de en çok dağıtımı yapılan ve satılan günlük gazete Yediot Aharonot'ta yer alan habere göre, kameralara yansıyan iki kadının İsrail vatandaşı olduğu ortaya çıktı.



                ALIŞVERİŞE GİTTİKLERİ İDDİA EDİLDİ
                'Ynetnew'                 gazetesi Or Atedgi ve Natali Swissa isimli iki İsrail vatandaşının seyahatlerinin son gününde İstiklal Caddesi'ne alışverişe gittiğini yazdı. Kadınlardan birinin kocasının ifadelerine yer veren gazete, kadınların yanında başka İsrail vatandaşlarının da bulunduğunu belirtti.



                Atedgi'nin kocası, "Eşim ve ablam merkez meydanda farkında olmadan terörist şüphelinin yanına yürüdüler. Yakındaki bir mağazada birkaç dakika durduktan sonra dışarı çıktıklarında büyük bir patlama oldu" dedi.

                İRAN İDDİASI
                Gazete olayın tesadüften ibaret olduğunu ispat etmek için fotoğrafları İran destekçilerinin ortaya çıkardığı algısı başlattı. Haberde, "Hizbullah ve İran destekçileri arasında onları terör saldırısından sorumlu olmakla suçlayan söylentiler ve komplo teorileri ortaya çıkmaya başladı." ifadeleri kullanılarak İsrail vatandaşlarının orada bulunmasının bir tesadüf olduğu okuyuculara aktarıldı.


                    PATLAMANIN OLDUĞU GÜN İSRAİL'E DÖNDÜLER
                    Ancak ortaya çıkan fotoğraflarda İsraillilerin sakin tavrı dikkatlerden kaçmadı. Bu ilginç tesadüfle ilgili bir başka detay ise iki İsrail vatandaşının yanındakilerle birlikte İstanbul'da son günlerinin olması ve patlamadan hemen sonra İsrail'e geri dönmeleri.

                    Gazete bir başka algı operasyonu yaparak terör örgütü PKK üyesi olduğunu itiraf etmesine rağmen teröristin DEAŞ üyesi olabileceğini iddia etti.



                    YA İSTİKLAL YA ÖLÜM!
                    Bu noktada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ya istiklal ya ölüm" şeklindeki tarihi sözleri ise bir kez daha önem kazanıyor.

                    Büyüyen ve gelişen Türkiye, Cumhuriyetin ikinci yüzyılına bir kala kritik bir virajdan geçiyor. İstiklalimizi ve istikbalimi tehdit edenlerin yegane amacı kendinden emin, bölgesinde söz sahibi güçlü Türkiye'nin önünü kesmek.

                    Bunu kimi zaman kullanışlı aparatları terör örgütleriyle, kimi zaman Yunanistan gibi piyon ülkeleri gazlayarak kimi zaman ise medyalarından attıkları kirli manşetlerle...
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                    Ankara’da ABD ve Rus teması
                    Haberler Güncel Ya istiklal ya ölüm! Taksim'deki alçak saldırının derin şifreleri: Teröristin tişörtü, kirli manşetler, ABD, Yunanistan, İsrail ve PKK...
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