Terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan'ın itiraf gibi konuşması ortaya çıktı! Kasım ayını işaret etmiş...

İstanbul'da Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde PKK'lı terörist Ahlam Albashır'ın gerçekleştirdiği bombalı saldırıda 6 vatandaşımız hayatını kaybetti 81 vatandaşımız ise yaralandı.
Albashir yakalanırken alçak saldırının talimatını PKK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye Kobani'deki merkezinden aldığı ortaya çıktı.
TERÖRİST SORGUSUNDA İTİRAF ETTİ
Teröristin emniyette yapılan sorgusunda, PKK/PYD/YPG Terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin üzerinden ülkeye eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını itiraf etti.
TERÖR BAŞI DURAN KALKAN'DAN İTİRAF GİBİ SÖZLER
Terör elebaşı Duran Kalkan'ın ortaya çıkan görüntüleri de adeta itiraf niteliğinde oldu.
Terör başı söz konusu görüntülerde, "PKK'nın kuruluş ayı Kasım'dayız. Şimdiden kutlamalar, büyük eylemler oluyor. Değişik yöntemlerle, farklı alanlarda sürekli eylem halinde olacağız." sözleriyle adeta saldırının itirafını yaptığı görüldü.