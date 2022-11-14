Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 14.11.2022 21:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.11.2022 22:23
    ABONE OL

    Terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan'ın itiraf gibi konuşması ortaya çıktı! Kasım ayını işaret etmiş...

    Taksim İstiklal Caddesi'nde Ahlam Albashir isimli PKK/YPG'li teröristin gerçekleştirdiği alçak saldırı gündemdekini yerini korurken PKK elebaşı Duran Kalkan'ın itiraf niteliğindeki konuşmaları ortaya çıktı. Terör elebaşı Duran Kalkan'ın "PKK’nın kuruluş ayı Kasım’dayız. Şimdiden kutlamalar, büyük eylemler oluyor. Değişik yöntemlerle, farklı alanlarda sürekli eylem halinde olacağız." sözleriyle adeta saldırının itirafını yaptığı görüldü.

    takvim.com.tr
    Büyükbaş böğürmüş!

    İstanbul'da Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde PKK'lı terörist Ahlam Albashır'ın gerçekleştirdiği bombalı saldırıda 6 vatandaşımız hayatını kaybetti 81 vatandaşımız ise yaralandı.

    Albashir yakalanırken alçak saldırının talimatını PKK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye Kobani'deki merkezinden aldığı ortaya çıktı.

    TERÖRİST SORGUSUNDA İTİRAF ETTİ
    Teröristin emniyette yapılan sorgusunda, PKK/PYD/YPG Terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin üzerinden ülkeye eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını itiraf etti.

    TERÖR BAŞI DURAN KALKAN'DAN İTİRAF GİBİ SÖZLER
    Terör elebaşı Duran Kalkan'ın ortaya çıkan görüntüleri de adeta itiraf niteliğinde oldu.

    Terör başı söz konusu görüntülerde, "PKK'nın kuruluş ayı Kasım'dayız. Şimdiden kutlamalar, büyük eylemler oluyor. Değişik yöntemlerle, farklı alanlarda sürekli eylem halinde olacağız." sözleriyle adeta saldırının itirafını yaptığı görüldü.

        PKK içi elebaşı Öcalan'ın 'şehitler partisi' dediğini söyleyen terörist başı Kalkan "Şehitleri anmak demek büyük mücadele etmek demek, kasım ayında da etkili gösteriler demek. Şimdiden kutlamalar, anmalar, büyük eylemler oluyor. 6 Kasım'daki eylemler oldu, gerilla direnişi tümüyle böyle." dedi.


        Terörist başı Duran Kalkan diğer terörist başı Öcalan'ın posteri önünde konuştu

        Sürekli eylem halinde olacaklarını itiraf eden Kalkan, "Küçük yapacağız, büyük yapacağız, çok değişik yol yöntemlerle yapacağız, farklı alanlarda yapacağız ama her yer eylem yeri her an eylem anı olacak. Kadın da genç de çocuk da yaşlı da böyle bir eylem içinde olacağız. Bunu bir yaşam tarzı alacağız. Kimse ne zaman sonu gelecek diye beklemesin." dedi.

        REUTERS VE MUHALEFET PKK'YI AKLAMA YARIŞINA GİRMİŞTİ
        Taksim İstiklal Caddesi'nde Ahlam Albashir isimli PKK/YPG'li teröristin gerçekleştirdiği alçak saldırı sonrasıİngiliz merkezli Reuters FETÖ, PKK ve CHP medyası birleşmişti.

        Teröristin PKK'lı olduğunu itiraf etmesine rağmen FETÖ'cü Cevheri Güven CHP'nin yayın organı Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan ve PKK'nın yayın organı Medya Haber'e katılan Ahmet Nesin alçak saldırıyı PKK'nın gerçekleştirmediğini ima eden ifadeler kullanarak PKK'yı aklama yarışına girdi.

        Benzer bir operasyonu da Reuters yaptı. İngiliz merkezli Reuter PKK'nın borazanlığını yaparak saldırıyı PKK'nın yapmadığını haberleştirdi ve kanlı örgütten "Silahlı Kürt gruplar" olarak bahsetti.

        Belli odaklar PKK'yı aklamaya çalışsa da terör örgütü elebaşlarından Duran Kalkan'ın daha önce söylediği itiraf niteliğindeki sözler kirli birlikteliği de gözler önüne serdi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Taksim’deki alçak saldırının derin şifreleri
        Haberler Güncel Terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan'ın itiraf gibi konuşması ortaya çıktı! Kasım ayını işaret etmiş...
            SON DAKİKA