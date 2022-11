Terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan'ın itiraf gibi konuşması ortaya çıktı! Kasım ayını işaret etmiş...

PKK içi elebaşı Öcalan'ın 'şehitler partisi' dediğini söyleyen terörist başı Kalkan "Şehitleri anmak demek büyük mücadele etmek demek, kasım ayında da etkili gösteriler demek. Şimdiden kutlamalar, anmalar, büyük eylemler oluyor. 6 Kasım'daki eylemler oldu, gerilla direnişi tümüyle böyle." dedi.



Terörist başı Duran Kalkan diğer terörist başı Öcalan'ın posteri önünde konuştu

Sürekli eylem halinde olacaklarını itiraf eden Kalkan, "Küçük yapacağız, büyük yapacağız, çok değişik yol yöntemlerle yapacağız, farklı alanlarda yapacağız ama her yer eylem yeri her an eylem anı olacak. Kadın da genç de çocuk da yaşlı da böyle bir eylem içinde olacağız. Bunu bir yaşam tarzı alacağız. Kimse ne zaman sonu gelecek diye beklemesin." dedi.