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İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybeden minik Ecrin ve babası Yusuf Meydan'a acı veda!

İstanbul Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısında yaşamını yitiren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda görevli Yusuf Meydan ve 9 yaşındaki kızı Ecrin'in cenazeleri Adana'ya getirildi. Saldırından yaralı olarak kurtulan Mevlüdiye Meydan, kızı ve eşinin fotoğraflarını öperek "Üzerimde kocamla kızımın kanı var" dedi.

14.11.2022 15:10 - Son Güncelleme: 14.11.2022 15:47
İstiklal Caddesi’ndeki patlamada hayatını kaybeden minik Ecrin ve babası Yusuf Meydan’a acı veda!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda görevli, Elazığ'da yaşayan Yusuf Meydan ailesiyle birlikte bir akrabalarının nişan töreni için İstanbul'a gelmişti. Pazar gününü değerlendirmek isteyen Yusuf Meydan ailesiyle birlikte İstiklal Caddesi'ne gitti. Bu sırada meydana gelen patlamada Yusuf Meydan ve 9 yaşındaki Ecrin hayatlarını kaybetti. Yusuf Meydan'ın eşi ise patlamada ağır yaralandı.

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İstiklal Caddesi’ndeki patlamada hayatını kaybeden minik Ecrin ve babası Yusuf Meydan’a acı veda!

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısında hayatını kaybeden Ecrin ile babası Yusuf Meydan'ın cenazeleri hava yolu ile Adana'ya getirildi.

İstiklal Caddesi’ndeki patlamada hayatını kaybeden minik Ecrin ve babası Yusuf Meydan’a acı veda!

Törenle karşılanan küçük Ecrin ile Yusuf Meydan'ın Türk bayrağına sarılı tabutları, uçaktan indirilerek, polislerin omuzlarında cenaze aracına taşındı.

İstiklal Caddesi’ndeki patlamada hayatını kaybeden minik Ecrin ve babası Yusuf Meydan’a acı veda!

Buradaki törene katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Vali Süleyman Elban ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Meydan'ın aynı saldırıda yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu edilen eşi Mevlüdiye ile annesi Fatma Meydan ve yakınlarına başsağlığı diledi.

İstiklal Caddesi’ndeki patlamada hayatını kaybeden minik Ecrin ve babası Yusuf Meydan’a acı veda!

İl Müftüsü Mehmet Taşcı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından baba kızın cenazeleri, burada toprağa verildi.

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