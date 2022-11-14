İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybeden minik Ecrin ve babası Yusuf Meydan'a acı veda!
İstanbul Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısında yaşamını yitiren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda görevli Yusuf Meydan ve 9 yaşındaki kızı Ecrin'in cenazeleri Adana'ya getirildi. Saldırından yaralı olarak kurtulan Mevlüdiye Meydan, kızı ve eşinin fotoğraflarını öperek "Üzerimde kocamla kızımın kanı var" dedi.
14.11.2022 15:10 - Son Güncelleme: 14.11.2022 15:47
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda görevli, Elazığ'da yaşayan Yusuf Meydan ailesiyle birlikte bir akrabalarının nişan töreni için İstanbul'a gelmişti. Pazar gününü değerlendirmek isteyen Yusuf Meydan ailesiyle birlikte İstiklal Caddesi'ne gitti. Bu sırada meydana gelen patlamada Yusuf Meydan ve 9 yaşındaki Ecrin hayatlarını kaybetti. Yusuf Meydan'ın eşi ise patlamada ağır yaralandı.
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısında hayatını kaybeden Ecrin ile babası Yusuf Meydan'ın cenazeleri hava yolu ile Adana'ya getirildi.
Törenle karşılanan küçük Ecrin ile Yusuf Meydan'ın Türk bayrağına sarılı tabutları, uçaktan indirilerek, polislerin omuzlarında cenaze aracına taşındı.