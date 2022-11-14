İstiklal Caddesi’ndeki patlamada hayatını kaybeden minik Ecrin ve babası Yusuf Meydan’a acı veda!

Buradaki törene katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Vali Süleyman Elban ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Meydan'ın aynı saldırıda yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu edilen eşi Mevlüdiye ile annesi Fatma Meydan ve yakınlarına başsağlığı diledi.