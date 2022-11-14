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Haberler Yaşam Geride minik yavruları kaldı... PKK saldırısında hayatını kaybeden Adem Topkara ve eşi Elif Topkara son yolculuklarına uğurlandı!

Geride minik yavruları kaldı... PKK saldırısında hayatını kaybeden Adem Topkara ve eşi Elif Topkara son yolculuklarına uğurlandı!

Terör örgütü PKK'nın İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirdiği alçak saldırı sonrası Adem Topkara ve eşi Elif Topkara hayatını kaybetti. Arkalarında 7 aylık Yağız isimli erkek ve 2,5 yaşında Eliz adlı kız çocuğu kalan Adem Topkara ve eşi Elif Topkara bugün istanbul'da son yolculuklarına uğurlandı.

14.11.2022 16:46 - Son Güncelleme: 14.11.2022 16:46
PKK’nın bombalı saldırısında hayatını kaybeden Adem Topkara ve eşi Elif Topkara son yolculuklarına uğurlandı!

Beyoğlu'nda İstiklal caddesinde terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen alçak saldırıda hayatını kaybeden Adem Topkara ve eşi Elif Topkara son yolculuğuna uğurlandı.

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PKK’nın bombalı saldırısında hayatını kaybeden Adem Topkara ve eşi Elif Topkara son yolculuklarına uğurlandı!

Adem Topkara (40) ve eşi Elif Topkara (37) için Ayazaga Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

PKK’nın bombalı saldırısında hayatını kaybeden Adem Topkara ve eşi Elif Topkara son yolculuklarına uğurlandı!

Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, acılı babalar Mustafa Topkara, Abdi Köseoğlu ve aile yakınları katıldı.

PKK’nın bombalı saldırısında hayatını kaybeden Adem Topkara ve eşi Elif Topkara son yolculuklarına uğurlandı!

Burada açıklama yapan Mustafa Topkara, "Halasının yanına bıraktılar çocukları, hadi biraz dışarı çıkarım dediler. Yapacak bir şey yok" dedi.

PKK’nın bombalı saldırısında hayatını kaybeden Adem Topkara ve eşi Elif Topkara son yolculuklarına uğurlandı!

Kızının tabutuna kapanan Abdi Köseoğlu ise gözyaşlarına hakim olamadı. Çift, cenaze namazının kılınmasının ardından Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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