Geride minik yavruları kaldı... PKK saldırısında hayatını kaybeden Adem Topkara ve eşi Elif Topkara son yolculuklarına uğurlandı!
Terör örgütü PKK'nın İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirdiği alçak saldırı sonrası Adem Topkara ve eşi Elif Topkara hayatını kaybetti. Arkalarında 7 aylık Yağız isimli erkek ve 2,5 yaşında Eliz adlı kız çocuğu kalan Adem Topkara ve eşi Elif Topkara bugün istanbul'da son yolculuklarına uğurlandı.
14.11.2022 16:46 - Son Güncelleme: 14.11.2022 16:46
Beyoğlu'nda İstiklal caddesinde terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen alçak saldırıda hayatını kaybeden Adem Topkara ve eşi Elif Topkara son yolculuğuna uğurlandı.