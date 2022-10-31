Atama kararları Resmi Gazete'de: Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü Üzeyir Çakır oldu!

Bazı bakanlık ve kurumlara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen görevden alınarak, yerine Afire Sever'in ataması gerçekleştirildi.