CHP'li Engin Özkoç'a fezleke! "Dokunulmazlığı kaldırılsın"

CHP Grup Başkanvekili ve 27. Dönem Milletvekili Engin Özkoç'un hakaretlerine karşı harekete geçildi.
Sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik "Dayanamıyorum! O evlat hariç, oradaki her biriniz alçaksınız", "Karapara ve uyuşturucu kaçakçılarının arkadaşı, seni kaçacağın deliğe kadar kovalayacağım. Kaçamayacaksın Soylu!" paylaşımını yapan Özkoç'un dokunulmazlığının kaldırılmasın için fezleke hazırlandı.
ENGİN ÖZKOÇ'A FEZLEKE: DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILSIN
Bakan Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na söz konusu paylaşıma ilişkin 'Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' ve 'Tehdit' suçlarını işlediğinden bahisle hakkında yasal gereğinin yapılmasını talep etti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu tarafından CHP'li Engin Özkoç hakkında dokunulmazlığının kaldırılması talebi ile fezleke hazırlandı.
Fezlekede, CHP'li Özkoç'un "Karapara ve uyuşturucu kaçakçılarının arkadaşı, seni kaçacağın deliğe kadar kovalayacağım. Kaçamayacaksın Soylu!" şeklinde paylaşım yaptığının 'tehdit' unsurunu oluşturduğu, "Dayanamıyorum! O evlat hariç, oradaki her biriniz alçaksınız" şeklindeki paylaşımın ise 'eleştiri sınırlarını aşıp kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek boyutta olduğu, bu nedenle 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçunun yasal unsurlarının oluştuğu kaydedildi.