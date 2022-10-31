CHP'li Engin Özkoç'a fezleke! "Dokunulmazlığı kaldırılsın"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu tarafından CHP'li Engin Özkoç hakkında dokunulmazlığının kaldırılması talebi ile fezleke hazırlandı.

Fezlekede, CHP'li Özkoç'un "Karapara ve uyuşturucu kaçakçılarının arkadaşı, seni kaçacağın deliğe kadar kovalayacağım. Kaçamayacaksın Soylu!" şeklinde paylaşım yaptığının 'tehdit' unsurunu oluşturduğu, "Dayanamıyorum! O evlat hariç, oradaki her biriniz alçaksınız" şeklindeki paylaşımın ise 'eleştiri sınırlarını aşıp kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek boyutta olduğu, bu nedenle 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçunun yasal unsurlarının oluştuğu kaydedildi.