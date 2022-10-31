Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 31.10.2022 10:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.10.2022 10:51
    ABONE OL

    CHP'li Engin Özkoç'a fezleke! "Dokunulmazlığı kaldırılsın"

    Son dakika haberleri... Sık sık hakaret ve tehditleriyle gündeme gelen CHP Grup Başkanvekili Engiz Özkoç hakkında fezleke hazırlandı. Engin Özkoç hakkında, İçişler Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik hakaret içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle, ‘Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret’ ve ‘Tehdit’ suçlarından dokunulmazlığının kaldırılması talebi ile fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığı’na gönderildi.

    CHP’li Engin Özkoç’a fezleke!

    CHP Grup Başkanvekili ve 27. Dönem Milletvekili Engin Özkoç'un hakaretlerine karşı harekete geçildi.

    Sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik "Dayanamıyorum! O evlat hariç, oradaki her biriniz alçaksınız", "Karapara ve uyuşturucu kaçakçılarının arkadaşı, seni kaçacağın deliğe kadar kovalayacağım. Kaçamayacaksın Soylu!" paylaşımını yapan Özkoç'un dokunulmazlığının kaldırılmasın için fezleke hazırlandı.

    ENGİN ÖZKOÇ'A FEZLEKE: DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILSIN
    Bakan Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na söz konusu paylaşıma ilişkin 'Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' ve 'Tehdit' suçlarını işlediğinden bahisle hakkında yasal gereğinin yapılmasını talep etti.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu tarafından CHP'li Engin Özkoç hakkında dokunulmazlığının kaldırılması talebi ile fezleke hazırlandı.

    Fezlekede, CHP'li Özkoç'un "Karapara ve uyuşturucu kaçakçılarının arkadaşı, seni kaçacağın deliğe kadar kovalayacağım. Kaçamayacaksın Soylu!" şeklinde paylaşım yaptığının 'tehdit' unsurunu oluşturduğu, "Dayanamıyorum! O evlat hariç, oradaki her biriniz alçaksınız" şeklindeki paylaşımın ise 'eleştiri sınırlarını aşıp kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek boyutta olduğu, bu nedenle 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçunun yasal unsurlarının oluştuğu kaydedildi.

        Hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

        CHP'Lİ BAŞARIR İÇİN DE FEZLEKE HAZIRLANMIŞTI
        Özkoç'un yanısıra geçtiğimiz hafta CHP Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır için de fezleke hazırlanmıştı. Başarır'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere kabinedeki bakanları tehdidi sonrası 'dokunulmazlığının kaldırılması' istenmişti.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CHP’li Engin Özkoç’a fezleke!
        Haberler Güncel CHP'li Engin Özkoç'a fezleke! "Dokunulmazlığı kaldırılsın"
            SON DAKİKA