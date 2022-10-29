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    Başkan Erdoğan'dan 85 milyon vatandaşa tarihi çağrı: Türkiye Yüzyılı’nı birlikte kuralım

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen programla Türkiye’nin Yüzyılı vizyon belgesini ilan etti. 85 milyon vatandaşa çağrıda bulunan Başkan Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı’na her katkı bizim için çok kıymetlidir. Gelin, 29 Ekim 2023’e kadar Türkiye Yüzyılı’nı konuşalım, tekliflerimizi ortaya koyalım. Gelin, Türkiye Yüzyılı vizyonunu birlikte inşa edelim” dedi.

    Türkiye Yüzyılı’nı birlikte kuralım

    Erdoğan, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu açıkladı. Yeni anayasa hazırlığından Kanal İstanbul'a, Karadeniz'de bulunan doğalgazdan ekonomik programa kadar birçok müjde sıraladı:
    Milli iradenin ürünü yeni bir anayasayı ülkemize kazandıracağız.
    Başörtüsü teklifini haftaya Meclis'e sunacağız. Gündemden çıkartacağız.
    Ttüö kadınların haklarını anayasal güvence altına alacağız.
    Karadeniz'de 540 milyar m3 gaz keşfettik! Enerjide yeni müjdeler var
    Rus gazını, gelecek yıl Türk Akım'la Türkiye'den Avrupa'ya göndereceğiz.
    Kanal İstanbuL'u yakında başlatacağız. Boğaz'ı tehditten kurtaracağız.
    Enflasyonu kontrol altına alacağız. Ülkemizi büyütmeye devam edeceğiz.
    Küresel krizi fırsata çevireceğiz. Yeni bir ekonomik program yapacağız.



    HAYDİ GELİN
    29 Ekim 2023'e kadar Türkiye Yüzyılı'nı beraber konuşalım, tartışalım, birlikte oluşturalım. Fark edilen, fark atan, farkını hissettiren, farklılıkları ile zenginleşen bir sembol ülke olalım. Küresel çarkın bir dişlisi olmak yerine lokomotifi haline dönüşelim. Hep birlikte Türkiye olalım.



    Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonunu açıkladığı toplantı için on binlerce kişi Ankara Atatürk Spor Salonu'na akın etti.



        İŞTE TÜRKİYE VİZYONU
        85 milyon, dün başkente kilitlendi. Başkan Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen programla Türkiye'nin Yüzyılı vizyon belgesini ilan etti. Kürsüden şu önemli mesajları verdi:
        Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere bizlere üzerinde özgürce nefes aldığımız bu vatanı armağan eden tüm kahramanlarımızı minnetle yad ediyorum.
        12 Eylül Anayasası'nın raf ömrü çoktan dolmuştur. Her şeyi ile milli iradenin ürünü yeni bir anayasayı ülkemize kavuşturmak Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun ilk hedeflerindendir.



        Başı açık veya başı örtülü tüm kızlarımızın, hanım kardeşlerimizin eğitim ve çalışma haklarını güvence altına alacak, aile kurumlarını sapkınlıktan koruyacak bir anayasa değişikliği teklifi hazırladık. Önümüzdeki hafta Meclis'e sunarak konuyu ülke gündeminden çıkaracağız.
        Türkiye Yüzyılı'nı gençlerimizin teknolojiden sanata, spordan çevreye kadar tüm alandaki beklentilerini karşılayarak yükselteceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı ekonomik, askeri diplomatik her alanda dünyanın en büyük 10 devleti arasına çıkartarak yükselteceğiz.
        20 yılda Türkiye'yi en üst lige çıkardık. Yaptıklarımızla asırlık eksiklerimizi tamamlasak da bunu yeterli görmüyorum. Öyle kritik bir eşikteyiz ki bundan sonra atacağımız adımlarla ya bu ligin en ön sıralarında yerini alacak ya da tekrar geriye düşme riskiyle karşı karşıya kalacağız.
        Biz hiçbir zaman ayrım yapmaksızın milletimizin tüm fertlerini bunların engellemelerinden kurtaracak adımları attık. Hizmetler gerçekleştirdik. İnsanımızı gelişmiş ülkelerde ne varsa sahip olabilecekleri bir altyapı kurduk.
        Enflasyonu kontrol altına alacağız. Ülkemizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüteceğiz.



        Gençlerimizi TEKNOFEST ruhuyla en üst düzeyde yetiştireceğiz.
        Yerli otomobilimiz TOGG'un fabrikasında ilk aracı, 29 Ekim'de (bugün) banttan indiriyoruz.
        Karadeniz'de toplam 540 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettik. Yakında enerjide yeni müjdelerin sevincini sizlerle paylaşacağım.
        Rusya ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Rus doğal gazının dağıtımını Türk Akım'la Türkiye'den Avrupa'ya yapacağız.
        Yakında Kanal İstanbul'un çalışmaları başlayacak. İstanbul Boğazı'nı çevre tehdidinden kurtaracağız. Kanal İstanbul Projesi, Türkiye Yüzyılı'mızdaki sözlerimizden biri olarak hedeflerimiz arasındaki yerini korumaktadır.
        Türkiye Yüzyılı, gücün yüzyılıdır. Yerli ve milli kalkınma stratejileri doğrultusunda attığımız her adım ve kazandığımız her başarı, ülkemizin gücüne güç katmaktadır.
        Geçmişin tüm korkularından ve yoksunluklarından arınmış ülkemizin gündemine yakışan yeni 'Kızılelma'sı, ancak Türkiye Yüzyılı olabilir



            TEK VATAN MESAJI
            Cumhurbaşkanı Erdoğan, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet vurgusu yaptı. "Kimse bizi bölemeyecek. Önümüze taş koyamayacak" açıklamasını yaptı.



            ESERLERİMİZLE KONUŞUYORUZ
            Başkan Erdoğan, kürsüden şu mesajı verdi: Biz eserlerimizle konuşuyoruz. 20 yıldır yaptıklarımızla konuşuyoruz. Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda ve enerjide neler yaptık biliyorsunuz.



            TARİHİ ÇAĞRI
            Erdoğan, kürsüden 100'üncü yıl çağrısı yaptı. "Türkiye Yüzyılı'na her katkı bizim için çok kıymetlidir. Gelin, 29 Ekim 2023'e kadar Türkiye Yüzyılı'nı konuşalım, tekliflerimizi ortaya koyalım. Gelin, Türkiye Yüzyılı vizyonunu birlikte inşa edelim" sözleri, tüm salonda coşkuyla karşılandı.
                Eren Holding
                Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan 85 milyon vatandaşa tarihi çağrı: Türkiye Yüzyılı’nı birlikte kuralım
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