Başkan Erdoğan'dan 85 milyon vatandaşa tarihi çağrı: Türkiye Yüzyılı’nı birlikte kuralım

Erdoğan, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu açıkladı. Yeni anayasa hazırlığından Kanal İstanbul'a, Karadeniz'de bulunan doğalgazdan ekonomik programa kadar birçok müjde sıraladı:
Milli iradenin ürünü yeni bir anayasayı ülkemize kazandıracağız.
Başörtüsü teklifini haftaya Meclis'e sunacağız. Gündemden çıkartacağız.
Ttüö kadınların haklarını anayasal güvence altına alacağız.
Karadeniz'de 540 milyar m3 gaz keşfettik! Enerjide yeni müjdeler var
Rus gazını, gelecek yıl Türk Akım'la Türkiye'den Avrupa'ya göndereceğiz.
Kanal İstanbuL'u yakında başlatacağız. Boğaz'ı tehditten kurtaracağız.
Enflasyonu kontrol altına alacağız. Ülkemizi büyütmeye devam edeceğiz.
Küresel krizi fırsata çevireceğiz. Yeni bir ekonomik program yapacağız.
HAYDİ GELİN
29 Ekim 2023'e kadar Türkiye Yüzyılı'nı beraber konuşalım, tartışalım, birlikte oluşturalım. Fark edilen, fark atan, farkını hissettiren, farklılıkları ile zenginleşen bir sembol ülke olalım. Küresel çarkın bir dişlisi olmak yerine lokomotifi haline dönüşelim. Hep birlikte Türkiye olalım.
Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonunu açıkladığı toplantı için on binlerce kişi Ankara Atatürk Spor Salonu'na akın etti.