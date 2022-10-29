Başkan Erdoğan'dan 85 milyon vatandaşa tarihi çağrı: Türkiye Yüzyılı’nı birlikte kuralım





Başı açık veya başı örtülü tüm kızlarımızın, hanım kardeşlerimizin eğitim ve çalışma haklarını güvence altına alacak, aile kurumlarını sapkınlıktan koruyacak bir anayasa değişikliği teklifi hazırladık. Önümüzdeki hafta Meclis'e sunarak konuyu ülke gündeminden çıkaracağız.

Türkiye Yüzyılı'nı gençlerimizin teknolojiden sanata, spordan çevreye kadar tüm alandaki beklentilerini karşılayarak yükselteceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı ekonomik, askeri diplomatik her alanda dünyanın en büyük 10 devleti arasına çıkartarak yükselteceğiz.

20 yılda Türkiye'yi en üst lige çıkardık. Yaptıklarımızla asırlık eksiklerimizi tamamlasak da bunu yeterli görmüyorum. Öyle kritik bir eşikteyiz ki bundan sonra atacağımız adımlarla ya bu ligin en ön sıralarında yerini alacak ya da tekrar geriye düşme riskiyle karşı karşıya kalacağız.

Biz hiçbir zaman ayrım yapmaksızın milletimizin tüm fertlerini bunların engellemelerinden kurtaracak adımları attık. Hizmetler gerçekleştirdik. İnsanımızı gelişmiş ülkelerde ne varsa sahip olabilecekleri bir altyapı kurduk.

Enflasyonu kontrol altına alacağız. Ülkemizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüteceğiz.