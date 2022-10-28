Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan salona tarihi giriş: "Yarın değil, hemen şimdi! Başlasın Türkiye Yüzyılı"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti iktidarı, ülkenin ikinci yüzyılına dair yeni program ve hedeflerin yer aldığı "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu kamuoyu programını Ankara'da açıkladı.
Ankara Spor Salonu'ndaki coşkulu etkinliğe 7'den 70'e toplumun her kesimi katılım sağladı.
Etkinlikte konser veren Yüzel Arzen ve orkestrası "Türkiye Yüzyılı" şarkısı ile büyük beğeni topladı.
"DOĞ EY GÜNEŞ, ÜSTÜMÜZE DÖK IŞIKLARINI"
Şarkıda yer alan "Doğ ey güneş, üstümüze dök ışıklarını. Dağılsın bulutlar, mazlumlar söylesin şarkılarını. Başlasın Türkiye Yüzyılı. Yarın değil, hemen şimdi!" sözleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sesinden salonda çalındı.
TARİHİ ANLAR: SALONDA BÜYÜK COŞKU
Başkan Erdoğan tam da bu esnada salona giriş yaptı. Ankara'da kayda geçen bu tarihi anlar büyük coşkuya sahne oldu.
İşte o şarkının sözleri;
TÜRKİYE YÜZYILI
Korkmuyoruz...
Gecenin karanlığından, hiç korkmadık!
Korkmuyoruz....
Nazlı hilal bize cesaret veriyor!
Kaybolsak; buluruz...
Yönümüz Hkk'ın yolu
O yıldız gökte bizim için parlıyor!
Doğdu üstümüze nazlı hilali
Doğruya döndürdük biz kalplerimizi
Türkiye Yüzyılı geliyor tam vakti
Yarın Değil Hemen Şimdi!
Yarın Değil Hemen Şimdi!
Vursun davullar sevdamızı deli deli
Derdimizin dermanı çaresi çok belli
Türkiye Yüzyılı insanlığın müjdesi
Yarın Değil Hemen Şimdi!
Yarın Değil Hemen Şimdi!
Doğ doğ doğ ey güneş...
Üstümüze dök ışıklarını
Dağılsın bulutlar...
Mazlumlar söylesin şarkılarını!
Başlasın Türkiye Yüzyılı
Yarın Değil Hemen Şimdi!
Kanadı kırık kuştum ben oysa sustum geçen yüzyıl boyunca
Artık yok yeter sen de susma...
Hür yaşa yine de hür yaşa!
X,Y,Z kuşağuı değil hiçbiri ben Türk genciyim
Kim bana zinvcir vuracakmış ya da
bana kim haddimi bildirecekmiş....
Beni bende boğmak isteyenler
beni kendine gömmek isteyenler
Ne dedi Akif;
Hayat yok sana; istiklalin yoksa
Saçıma sakalıma karışanlar
dinime dilime uzananlar
Hilalin altında bize fark yok!
HİLALİN ALTINDA BİZE FARK YOK!
Korkmuyoruz kapkara geceden
Hiç korkmuyoruz biz zalimden
Hürriyet hakkım ezelden
Yarın değil hemen!
Doğ doğ doğ ey güneş... üstümüze dök ışıklarını
Dağılsın bulutlar,
Mazlular söylesin şarkılarını!
Başlasın Türkiye Yüzyılı
Yarın değil hemen şimdi!
Söz - Müzik: Yücel Arzen