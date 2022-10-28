Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan salona tarihi giriş: "Yarın değil, hemen şimdi! Başlasın Türkiye Yüzyılı"





TARİHİ ANLAR: SALONDA BÜYÜK COŞKU

Başkan Erdoğan tam da bu esnada salona giriş yaptı. Ankara'da kayda geçen bu tarihi anlar büyük coşkuya sahne oldu.









İşte o şarkının sözleri;



TÜRKİYE YÜZYILI



Korkmuyoruz...

Gecenin karanlığından, hiç korkmadık!

Korkmuyoruz....

Nazlı hilal bize cesaret veriyor!

Kaybolsak; buluruz...

Yönümüz Hkk'ın yolu

O yıldız gökte bizim için parlıyor!



Doğdu üstümüze nazlı hilali

Doğruya döndürdük biz kalplerimizi

Türkiye Yüzyılı geliyor tam vakti

Yarın Değil Hemen Şimdi!

Yarın Değil Hemen Şimdi!



Vursun davullar sevdamızı deli deli

Derdimizin dermanı çaresi çok belli

Türkiye Yüzyılı insanlığın müjdesi

Yarın Değil Hemen Şimdi!

Yarın Değil Hemen Şimdi!



Doğ doğ doğ ey güneş...

Üstümüze dök ışıklarını

Dağılsın bulutlar...

Mazlumlar söylesin şarkılarını!

Başlasın Türkiye Yüzyılı

Yarın Değil Hemen Şimdi!



Kanadı kırık kuştum ben oysa sustum geçen yüzyıl boyunca

Artık yok yeter sen de susma...

Hür yaşa yine de hür yaşa!

X,Y,Z kuşağuı değil hiçbiri ben Türk genciyim

Kim bana zinvcir vuracakmış ya da

bana kim haddimi bildirecekmiş....

Beni bende boğmak isteyenler

beni kendine gömmek isteyenler

Ne dedi Akif;

Hayat yok sana; istiklalin yoksa

Saçıma sakalıma karışanlar

dinime dilime uzananlar

Hilalin altında bize fark yok!

HİLALİN ALTINDA BİZE FARK YOK!

Korkmuyoruz kapkara geceden

Hiç korkmuyoruz biz zalimden

Hürriyet hakkım ezelden

Yarın değil hemen!



Doğ doğ doğ ey güneş... üstümüze dök ışıklarını

Dağılsın bulutlar,

Mazlular söylesin şarkılarını!

Başlasın Türkiye Yüzyılı

Yarın değil hemen şimdi!



Söz - Müzik: Yücel Arzen