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    • 28.10.2022 17:40
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan salona tarihi giriş: "Yarın değil, hemen şimdi! Başlasın Türkiye Yüzyılı"

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı" Tanıtım Toplantısı'nda salona tarihi bir giriş yaptı. Yüzel Arzen ve orkestrası tarafından seslendirilen "Türkiye Yüzyılı" şarkısındaki "Doğ ey güneş, üstümüze dök ışıklarını. Dağılsın bulutlar, mazlumlar söylesin şarkılarını. Başlasın Türkiye Yüzyılı. Yarın değil, hemen şimdi!" sözlerini seslendiren Erdoğan, büyük coşkuyla karşılandı. İşte o anlar...

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’dan salona tarihi giriş

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti iktidarı, ülkenin ikinci yüzyılına dair yeni program ve hedeflerin yer aldığı "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu kamuoyu programını Ankara'da açıkladı.

    Başkan Erdoğan'dan salona tarihi giriş



    Ankara Spor Salonu'ndaki coşkulu etkinliğe 7'den 70'e toplumun her kesimi katılım sağladı.

    Etkinlikte konser veren Yüzel Arzen ve orkestrası "Türkiye Yüzyılı" şarkısı ile büyük beğeni topladı.



    "DOĞ EY GÜNEŞ, ÜSTÜMÜZE DÖK IŞIKLARINI"
    Şarkıda yer alan "Doğ ey güneş, üstümüze dök ışıklarını. Dağılsın bulutlar, mazlumlar söylesin şarkılarını. Başlasın Türkiye Yüzyılı. Yarın değil, hemen şimdi!" sözleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sesinden salonda çalındı.



    TARİHİ ANLAR: SALONDA BÜYÜK COŞKU
    Başkan Erdoğan tam da bu esnada salona giriş yaptı. Ankara'da kayda geçen bu tarihi anlar büyük coşkuya sahne oldu.



    İşte o şarkının sözleri;

    TÜRKİYE YÜZYILI

    Korkmuyoruz...
    Gecenin karanlığından, hiç korkmadık!
    Korkmuyoruz....
    Nazlı hilal bize cesaret veriyor!
    Kaybolsak; buluruz...
    Yönümüz Hkk'ın yolu
    O yıldız gökte bizim için parlıyor!

    Doğdu üstümüze nazlı hilali
    Doğruya döndürdük biz kalplerimizi
    Türkiye Yüzyılı geliyor tam vakti
    Yarın Değil Hemen Şimdi!
    Yarın Değil Hemen Şimdi!

    Vursun davullar sevdamızı deli deli
    Derdimizin dermanı çaresi çok belli
    Türkiye Yüzyılı insanlığın müjdesi
    Yarın Değil Hemen Şimdi!
    Yarın Değil Hemen Şimdi!

    Doğ doğ doğ ey güneş...
    Üstümüze dök ışıklarını
    Dağılsın bulutlar...
    Mazlumlar söylesin şarkılarını!
    Başlasın Türkiye Yüzyılı
    Yarın Değil Hemen Şimdi!

    Kanadı kırık kuştum ben oysa sustum geçen yüzyıl boyunca
    Artık yok yeter sen de susma...
    Hür yaşa yine de hür yaşa!
    X,Y,Z kuşağuı değil hiçbiri ben Türk genciyim
    Kim bana zinvcir vuracakmış ya da
    bana kim haddimi bildirecekmiş....
    Beni bende boğmak isteyenler
    beni kendine gömmek isteyenler
    Ne dedi Akif;
    Hayat yok sana; istiklalin yoksa
    Saçıma sakalıma karışanlar
    dinime dilime uzananlar
    Hilalin altında bize fark yok!
    HİLALİN ALTINDA BİZE FARK YOK!
    Korkmuyoruz kapkara geceden
    Hiç korkmuyoruz biz zalimden
    Hürriyet hakkım ezelden
    Yarın değil hemen!

    Doğ doğ doğ ey güneş... üstümüze dök ışıklarını
    Dağılsın bulutlar,
    Mazlular söylesin şarkılarını!
    Başlasın Türkiye Yüzyılı
    Yarın değil hemen şimdi!

    Söz - Müzik: Yücel Arzen
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