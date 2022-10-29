Başkan Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: "Bu tarihi günü TOGG'un açılışı ile taçlandırıyoruz"





TOGG VE TÜRKİYE YÜZYILI MESAJI

Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Başkan Erdoğan, "Bu tarihi günü Togg'un açılışıyla taçlandırıyoruz." dedi. Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

Aziz Atatürk, bugün riyasetiniz altında yürütülen zorlu ve destansı bir mücadelenin ardından kurduğumuz Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Zatıalinizin ve aziz şehitlerimizin emaneti olan Cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz.