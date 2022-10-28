SON DAKİKA: Türkiye Yüzyılı'na yakışır muhteşem gösteri
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Ankara Spor Salonu'nda Türkiye Yüzyılı Programı Vizyon Belgesi'ni açıkladı. Programda Başkan Erdoğan'ın konuşmasından önce sahnede muhteşem bir gösteri izleyenlere sunuldu. Türkiye'nin her renginin yer aldığı gösteride toplumun her kesimi temsil edildi. Maden işçilerine özel bir yer ayrılan gösteride Anadolu topraklarında kurulan devletlere de yer verildi. Sultan Alparslan, Fatih Sultan Mehmet ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk de ekranda özel bir çizimle gösterildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna sağlayan Kurtuluş Savaşı'ndaki kahramanlıklarında yer aldığı gösteri müzik ve ışık oyunlarıyla desteklendi. Rap müziğin de çalındığı gösterinin son kısmında ise Türkiye'nin başarılı sporcuları girişimcileri, mesleklerinde başarılı insanlar yer aldı. Başkan Erdoğan da gösterinin sonunda sahneye çıkarak salondakileri selemladı. İşte Türkiye Yüzyılı Programı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından önce sergilenen muhteşem gösteriden kareler...
28.10.2022 16:46 - Son Güncelleme: 28.10.2022 16:53