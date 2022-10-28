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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı programı öncesi önemli açıklamalar

    Başkan Erdoğan, Türkiye'nin ikinci yüzyılına ilişkin yeni program ve hedeflerinin yer aldığı "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu kamuoyuyla paylaştı. Ankara Spor Salonu’nda düzenlenecek program öncesi Başkan Erdoğan salonun önünde kendisini bekleyen vatandaşlara seslendi.

    takvim.com.tr
    Tarihi program öncesi vatandaşla buluştu

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ikinci yüzyılına ilişkin yeni program ve hedeflerinin yer aldığı "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu kamuoyuyla paylaştı.

    Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen program öncesi Başkan Erdoğan salonun önünde kendisini bekleyen vatandaşlara seslendi.

    Cumhuriyet Bayramı'nın bir gün öncesinde Türkiye Yüzyılı'nın kutlandığını ifade eden Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nda nelerin bulunduğunu programda açıklayacağını söyledi.

    LAF DEĞİL İCRAAT
    Spor salonunun bulunduğu bölgede muharip insansız uçak sistemi Bayraktar Kızılelma'nın, Gökbey helikopterinin, zırhlı taşıyıcıların yer aldığını aktaran Erdoğan, laf değil icraat ürettiklerini ifade etti.

    "Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

    "Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Onlara da sorun, siz bu ülkede ne yaptınız? 20 yıldır yaptıklarımızla konuşuyoruz. Eğitimde neler yaptık, zaten hepsini biliyorsunuz. Sağlıkta neler yaptık, zaten biliyorsunuz. Ulaşımda neler yaptık, biliyorsunuz. Enerjide nereden nereye geldik biliyorsunuz. Tarımda neler yaptık biliyorsunuz."

    Tanıtım programında yeni dönemde neler yapılacağını anlatacağını bildiren Erdoğan, "Fakat 7 ayımız var, 7 ay içerisinde durmak yok yola devam." ifadesini kullandı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere, kadınlara, parti teşkilatına inandığını vurguladı.

        "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" vurgusu yapan Erdoğan, "Kimse bizi bölemeyecek. Kimse bizim önümüze taş koyamayacak. Yeter ki biz birbirimizi Allah için sevelim." dedi.

        TÜRKİYE YÜZYILI LOGOSU
        AK Parti, Türkiye Yüzyılı vizyon yaklaşımı kapsamında hazırlanan logoyu paylaştı.

        Türkiye Yüzyılı vizyon yaklaşımının logo çalışması Cumhurbaşkanlığı forsundaki görsel form ve anlamsal çerçeveden esinlenerek oluşturuldu.

        Logodaki 16 yıldız, kadim Türk tarihinin asli unsurlarını sembolleştirirken Türk bayrağının tamamlayıcısı tek yıldızın ise ortak mirası temsil ettiği belirtildi.

        Türkiye Yüzyılı vizyonunun küresel karakteri logonun dairesel konturu ile vurgulanırken, hilal etrafından yayılan 100 güneş ışınının her birinin Cumhuriyetin her bir yılını simgelediği kaydedildi.

        Dairesel form ve altın efektli özel renkle ise dünyada Türkiye Yüzyılı'nın bir güneş gibi doğduğu ilişkisinin kurulduğu bildirildi.

        ÖZGÜN KARAKTER
        Özgün olarak geliştirilen yazı karakteri Türkiye Yüzyılı iddiasını ve arkasındaki gücü temsil edecek kararlılığı hissettirirken, bu tipografik anatomiyle logonun her mecrada iletişim ve etkileşim gücünün korunmasının sağlanacağı vurgulandı.

            BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "TÜRKİYE YÜZYILI" PAYLAŞIMI
            Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

            Başkan Erdoğan paylaşımında, "Biz siyaseti ülkemiz için eser üretmek, milletimize hizmet etmek için yapıyoruz. İnşallah milletimize hizmet yolculuğumuzu Türkiye Yüzyılı ile zirveye çıkaracağız." ifadelerini kullandı.
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