Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı programı öncesi önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ikinci yüzyılına ilişkin yeni program ve hedeflerinin yer aldığı "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu kamuoyuyla paylaştı.
Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen program öncesi Başkan Erdoğan salonun önünde kendisini bekleyen vatandaşlara seslendi.
Cumhuriyet Bayramı'nın bir gün öncesinde Türkiye Yüzyılı'nın kutlandığını ifade eden Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nda nelerin bulunduğunu programda açıklayacağını söyledi.
LAF DEĞİL İCRAAT
Spor salonunun bulunduğu bölgede muharip insansız uçak sistemi Bayraktar Kızılelma'nın, Gökbey helikopterinin, zırhlı taşıyıcıların yer aldığını aktaran Erdoğan, laf değil icraat ürettiklerini ifade etti.
"Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:
"Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Onlara da sorun, siz bu ülkede ne yaptınız? 20 yıldır yaptıklarımızla konuşuyoruz. Eğitimde neler yaptık, zaten hepsini biliyorsunuz. Sağlıkta neler yaptık, zaten biliyorsunuz. Ulaşımda neler yaptık, biliyorsunuz. Enerjide nereden nereye geldik biliyorsunuz. Tarımda neler yaptık biliyorsunuz."
Tanıtım programında yeni dönemde neler yapılacağını anlatacağını bildiren Erdoğan, "Fakat 7 ayımız var, 7 ay içerisinde durmak yok yola devam." ifadesini kullandı.