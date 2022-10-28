Malatyalı Fatma teyzenin Başkan Erdoğan ile buluşma hayali gerçek oldu! Bahçeli elini öptü...

Malatyalı 80 yaşındaki Fatma Özaslan, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık'a Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini, onunla yüzyüze görüşmek istediğini söyledi.
Bunun üzerine Ankara Kapalı Spor Salonundaki Türkiye Yüzyılı programına giden Öznur Çalık, Fatma teyze ile Başkan Erdoğan'ı buluşturdu.
"SELAMUN ALEYKÜM EFENDİM"
Fatma Özaslan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'yi "Selamun Aleyküm efendim" diyerek karşıladı.
Buluşmada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise, Fatma teyzenin elini öptü.
Başkan Erdoğan ile sohbet eden Fatma teyze, sonrasında hatıra fotoğrafı çektirdi.