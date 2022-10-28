"Türkiye Yüzyılı" Tanıtım Toplantısı'na akın ettiler! Ankara'da büyük coşku: "20 yılda hazırladığımız altyapıların üstüne inşa edeceğiz"
AK Parti "Türkiye Yüzyılı" Tanıtım Toplantısı dolayısıyla binlerce partili, sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara Spor Salonu önünde toplandı. Salona giremeyenler de tanıtım toplantısını dışarıda kurulan dev ekranlardan takip edebilecek. Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı vizyon belgesi öncesi bakanlar da Türkiye'nin projeleri ve yapılan yatırımlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sanayi ve Teknoloji Mustafa Varank, "20 yılda hazırladığımız altyapıların üstüne inşa edeceğiz." dedi.
AK Parti "Türkiye Yüzyılı" Tanıtım Toplantısı için partililer ve davetliler, Ankara Spor Salonu'na geldi. Toplantı dolayısıyla binlerce partili, sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara Spor Salonu önünde toplandı.
Toplantıya il dışından yoğun katılım olurken, şehir dışından hareket eden otobüsler, vatandaşları Kazım Karabekir Caddesi'nde park olarak ayrılan alana getirdi. Partililer, tezahüratlar eşliğinde toplantının düzenleneceği salona yürüdü. Spor salonu önünde ve çevresinde bekleyenlere kumanya, çay ve su servisi yapıldı.
AK Parti "Türkiye Yüzyılı" Tanıtım Toplantısı için partililer ve davetliler, Ankara Spor Salonu'na gelmeye başladı. Salon dışında, üretilen milli savunma sanayi ürünleri sergilendi.
Toplantının yapılacağı Ankara Spor Salonu, sabah erken saatlerde uzman ekipler tarafından arandıktan sonra görevlilere teslim edildi.