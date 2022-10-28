SON DAKİKA: Türkiye Yüzyılı'nın internet sitesi açıldı! İşte başlıklar
Son dakika haberleri... Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin yeni program ve hedeflerinin yer aldığı "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu kamuoyuyla paylaştı. AK Parti tarafından hazırlanan Türkiye Yüzyılı'nın vizyon belgesinin tanıtım sitesi ise erişime açıldı. Türkiye Yüzyılı vizyonunda 16 farklı başlığın yer aldığı görüldü. İşte detaylar...
AK Parti tarafından hazırlanan 'Türkiye Yüzyılı' internet sitesi açıldı. Türkiye Yüzyılı vizyonunda 16 başlık yer aldı. Barışın yüzyılı, başarının yüzyılı, değerlerin yüzyılı, gücün yüzyılı gibi... 'Gücün Yüzyılı'nın altında 'Duraklama ya da gerilemeye mahal vermeden doğru hamlelerle ülkemizi dünyada örnek bir konuma taşımaktayız.' denildi. İşte detaylar...
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN YÜZYILI
Devamlılık, daim olma, kendine yetme…. Türkiye Yüzyılı'nda canlı ve cansız tüm yaşamları kucaklayan ekosistemi bu üç hedefin odağında destekleyen projeler ile güçlendireceğiz. Sürdürülebilirliğin ana eksenini oluşturan çevre koruma, ekonomik kalkınma ve sosyal tekamülde bakanlıklarımızın yürüttüğü her faaliyet ve geliştirdikleri proje Türkiye Yüzyılına doğru atılan adımları işaret etmektedir. Türkiye Yüzyılı'nda sürdürülebilirliği doğru adımlarla kesintisiz kılacağız. Sosyal, ekonomik ve çevresel konularda önemli etkiler yaratan ve ortak geleceğimize sahip çıkacak her iş modeli Türkiye Yüzyılı yatırım planlamalarının önceliklerinden olacaktır.