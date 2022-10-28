Yerli otomobil Togg 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda banttan indi!

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Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu, TOBB koordinasyonunda, Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell Grubu ve Zorlu Holding ortaklığı ile 2019 yılında ilk adımı atılan, 18 Temmuz 2020'de ise temeli atılan Gemlik TOGG Fabrikası Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle bugün açıldı.

TOGG FABRİKASI AÇILDI | VİDEO İZLE

19.00 TOGG banttan indi. Başkan Erdoğan'ın kullandığı araçla 60 yıllık hayal gerçek oldu.

İlk Togg akıllı cihazını Başkan Recep Tayyip Erdoğan kullanırken, Togg çalışanları ve katılımcılar büyük coşku yaşadı.

Togg'u üretim bandından alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu kırmızı renkli araçla törenin yapıldığı salona giriş yaptı.

18.49 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıklamalarda bulundu.

"Milyonların hayalini burada gerçeğe dönüştürüyoruz. Togg otomotiv sektrörünün geleceğine yön verecek"

TOGG'DAN YENİ MODEL

18.10 TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş açıklamalarda bulundu.

Karakaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"YeniLige yolculukta bizim için önemli bir kilometre taşı olan kampüsümüzün açılışına hoş geldiniz.

Yola çıktığımız zaman otomobilden fazlasını yapmak için yola çıktı. İlk hedefimiz ülkemizin yüzde 100 fikri mülkiyetine sahip olduğu mobilite markasını oluşturmaktı. Bunu yaparken özümüzden değerleri katmaktı. İkincisi her şey artık otomobil dünyasında cep telefonun başına geldiğinin otomobilin de başına geleceğini işaret ediyordu. Sadece otomobil yapmak bizim için seçim değildi. Akıllı cihaz yapıp, ekosisteme bağlamak ve dünyaya açmaktı. İki hedefin aynı anda yapılmasını gerektiren boyutları vardı. Akıllı cihaz diyorduk, eko sistem kısmı, şirketleri barındırma.

Beyaz sayfaya kara kalemle modelledik, 2019 yılında sizlere sunduk. Asıl yolculuğumuz ve sorumluluğumuz katlanarak gitti. Mayıs 2021'de ürünlerimizi denemeye başladık. Çarpışma testi, kış testi, dayanıklılık testini yaptık. THY ile Güney Amerika'ya uçtuk. Temmuz'da deneme üretimine başladık.

Eko sistem dediğimiz zaman akıllı cihazı tasarlarken tüketici elektroniği mantığıyla tasarlıyoruz. Dünyanın en iyileriyle çalışarak zamana karşı çalışıyoruz. Ekosistemi aynı zamanda geliştirirken artık inovasyonlar kurumsal şirketlerden değil, start-up'lardan çıkıyor. Fintek, oyunlaştırma, blokzincir, siber güvenlik olsun. Bunlar otomobil dünyasında olan teknolojiler değil. Start-up ve kurumsal şirketlerle ekosistemin çekirdeğini oluşturduk.

NE KADAR ARAÇ ÜRETİLECEK?

THY ile anlaşma yaptık araç kullanırken statü mili toplanabilecek. Burası dümdüz alandı, inşaata başladık. Önce zemin güçlendirildi, tesisimizi ilk etapta 100 bin ikinci etapta 175 bin araç üretecek şekilde hazırladık.

Markayı oluşturmak geldi. Ne yapmak istediğimizi çok net anlatan. Anadolu'da doğmuş insanlar olarak büyük zenginliğimiz var. Doğu ve Batı'ya döndüğümüzde insanlar olarak birleştirebiliyoruz. Togg'u artık küçük yazıyoruz. Daha yakın, daha arkadaşça olduğunun ifadesi olarak. Teknoloji şirketlerinin bulunduğu noktalarda kendimizi konumlandırıyoruz. Otomobil fuarlarına gitmedik. CES'e gittik, start-up'ların buluştuğu konferanslara gittik.

AVRUPA'YA DA AÇILACAK

Togg'un sadece bir şirketle sınırlı kalması mümkün müydü? Değildi. Avrupa'ya gideceğiz. Standartlarımızı Avrupa'ya göre yapıyoruz. Togg Europe'u kurduk, Stutgart'ta kurduk. En önemli teknoloji batarya ve hücresi. Gemlik Kampüsü'müzün bitişiğinde Avrupa'nın en modern temiz enerji üssünü kurduk. Şarj altyapısı elektrikli araçlar için çok önemli. Trugo adında şirket kurduk. Trugo ile beraber ülkemizde 1000 tane yüksek hızlı şarj cihazı sipariş ederek ülkemizde uçtan uca seyahat yapmak için çalışmalara başladık.

25 KİLOMETREDE BİR ŞARJ İSTASYONU

Her 25 kilometre ve her 50 kilometrede olmak üzere şarj istasyonlarımızı belirledik. Yarından itibaren ne yapacağız. Kullanıcı odaklı şirket olarak kullanıcıya temasımızı en yakın noktadan yönetmek istiyoruz. Teknolojinin hızlı gelişmesiyle bunu en verimli yönetmenin en kolay yollarından birisidir. Herkes her bilgiye ulaşabiliyor. Klasik dünyanın sağladığı bayinin bilgileri eskimiş olabiliyor. Satış sonrası da benzer. İçten yanmalı araçlarla kıyaslanamayacak kadar servis ihtiyacı az. Kısacası fiziksel temasını dijital dünyanın imkanlarıyla birleştirerek kullanıcılarımıza yakın olmak istiyoruz.

YENİ MODELLER İLK KEZ GÖRÜLDÜ

Harita bazlı seçenekler, gezmekle ilintili gez altında, eğlenme eğlenmenin altında, kazanmanın altında kazanmak. 4 portföy olarak tanımladık. Renklerimizi dün akşam sizlere sunduk. Türkiyemizin renkleri. SUV'u gördünüz. SUV'dan sonra ne var. Sedan, hatchback ve hafif ticari araç olarak kullanılacak seçenekler var.

Hachtback yapmaktan vazgeçtik. Cross model hazırlayacağız. 2026'da Cross Coupe geliyor. Bizim hedefimiz merkezi bilgisayarla akıllı cihazın üzerindeki bağlı olduğu merkezi bilgisayar oluşturmak var. Herkesin elinde olmayan bir şey var o da hücre. Çip krizi hücre krizine dönüşecek. Sadece otomobil için değil, yenilenebilir enerji için. 120 ülkeden sorumlu olacak şekilde çözümlerle de bu konuda ilerleyeceğiz. Blokzinciri artık dijital dünyada ödeme sistemleriyle ilgili dijitalleştirilmiş varlıkların bir noktadan diğerine transferi, data, kripto varlık olabilir."

18.00 BAŞKAN ERDOĞAN TÖREN SALONUNDA

Başkan Erdoğan tarihi törenin gerçekleştirileceği salona geldi.

BAKAN SOYLU: "ERDOĞAN BİR MİLLETE NASIL YÖN ÇİZİLEBİLECEĞİNİ GÖSTERDİ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Cenabı Allah'a şükürler olsun. Bize ülkemizle ilgili çok büyük devrimleri gösteriyor. Sıkıştığımız yerden çıktı. Ülkemizin lideri Recep Tayyip Erdoğan, bir millete bir geleceğe nasıl yön çizebileceğini gösterdi. Bugünler yaşanacak ve hafıza kayıtlarına alınacak günlerdir. Allah'a şükürler olsun. Bugünler hafıza kayıtlarına alınacak günlerdir. Bundan önceki bütün hizmetlere minnettarız. Bizi sıkıştığımız yerden çıkaran o nesle minnettarız. Hepimiz bunun paydaşıyız. Türkiye demokrasiyle idare ediliyor" diye konuştu.