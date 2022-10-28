Başkan Erdoğan'dan siyasete ve muhalefete tarihi Türkiye Yüzyılı çağrısı! 'Gelin' dedi madde madde sıraladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti iktidarı, ülkenin ikinci yüzyılına dair yeni program ve hedeflerin yer aldığı "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu kamuoyu programını Ankara'da açıkladı.
Ankara Spor Salonu'ndaki coşkulu etkinliğe 7'den 70'e toplumun her kesimi katılım sağladı.
Başkan Erdoğan programda tarihi açıklamalarda bulundu.
Türkiye Yüzyılı vizyonunu yeni bir dönemin miladı haline getirmek istedikleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan, siyasete ve muhalefete de tarihi bir çağrı yaptı.
'GELİN' DEDİ MADDE MADDE TARİHİ ÇAĞRIDA BULUNDU
'Gelin' deyip madde madde Türkiye Yüzyılını birlikte inşa edelim diyen Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı için yapılacak her katkı bizim için çok kıymetlidir" ifadelerini kullandı.
İşte Başkan Erdoğan'ın tarihi çağrısından öne çıkanlar;
Biz Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını, aynı zamanda Türkiye'de siyaseti üslubuyla, tarzıyla, işleyişiyle, sonuçlarıyla değiştirecek yeni bir dönemin de miladı haline getirmek istiyoruz.
Türkiye Yüzyılı için yapılacak her katkı bizim için çok kıymetlidir.
Gelin, 29 Ekim 2023'e kadar Türkiye Yüzyılını konuşalım, tartışalım, tekliflerimizi ortaya koyalım.