Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 28.10.2022 18:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.10.2022 18:49
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan'dan siyasete ve muhalefete tarihi Türkiye Yüzyılı çağrısı! 'Gelin' dedi madde madde sıraladı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı" Tanıtım Toplantısı'nda muhalefete ve siyasete tarihi bir çağrıda bulundu. 'Gelin' deyip madde madde Türkiye Yüzyılını birlikte inşa edelim diyen Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı için yapılacak her katkı bizim için çok kıymetlidir" ifadelerini kullandı.

    Erdoğan’dan siyasete ve muhalefete tarihi çağrı!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti iktidarı, ülkenin ikinci yüzyılına dair yeni program ve hedeflerin yer aldığı "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu kamuoyu programını Ankara'da açıkladı.

    ''Bizim hayalimiz 'Türkiye Yüzyılı'dır''


    Ankara Spor Salonu'ndaki coşkulu etkinliğe 7'den 70'e toplumun her kesimi katılım sağladı.



    Başkan Erdoğan programda tarihi açıklamalarda bulundu.

    Türkiye Yüzyılı vizyonunu yeni bir dönemin miladı haline getirmek istedikleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan, siyasete ve muhalefete de tarihi bir çağrı yaptı.



    'GELİN' DEDİ MADDE MADDE TARİHİ ÇAĞRIDA BULUNDU
    'Gelin' deyip madde madde Türkiye Yüzyılını birlikte inşa edelim diyen Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı için yapılacak her katkı bizim için çok kıymetlidir" ifadelerini kullandı.

    İşte Başkan Erdoğan'ın tarihi çağrısından öne çıkanlar;

    Biz Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını, aynı zamanda Türkiye'de siyaseti üslubuyla, tarzıyla, işleyişiyle, sonuçlarıyla değiştirecek yeni bir dönemin de miladı haline getirmek istiyoruz.

    Türkiye Yüzyılı için yapılacak her katkı bizim için çok kıymetlidir.

    Gelin, 29 Ekim 2023'e kadar Türkiye Yüzyılını konuşalım, tartışalım, tekliflerimizi ortaya koyalım.



        Gelin, Türkiye Yüzyılı vizyonu birlikte oluşturalım, birlikte inşa edelim.

        Gelin,Türikye Yüzyılını yeni bir milli mutabakat zemini haline dönüştürelim.

        Gelin, Türkiye Yüzyılında demokrasimizi katılımcı demokratik bir Cumhuriyet kimliğiyle taçlandıralım.



        Gelin Türkiye Yüzyılında ülkemizi, bir asırdır enerjimizi yiyip tüketen her türlü taassuptan arındırıp, siyasetin eksenini emek ve eser üzerine yeniden kuralım.

        Gelin, Türkiye Yüzyılında ülkemizdeki özgürlüklerin çerçevesini, pozitif özgürlük anlayışıyla tekrar çizelim.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Dere yataklarında kış hazırlığı
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan siyasete ve muhalefete tarihi Türkiye Yüzyılı çağrısı! 'Gelin' dedi madde madde sıraladı
            SON DAKİKA