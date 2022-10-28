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    • Güncel
    • 28.10.2022 09:41
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    • 28.10.2022 09:53
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    TSK'ya 'kimyasal silah kullandı' iftirasını atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın 15 Temmuz darbe girişiminde ABD Büyükelçiliği'nde olduğu ortaya çıktı

    Kahraman Türk askerine PKK'ya karşı 'kimyasal silah kullandı' iftirası atan Şebnem Korur Fincancı'ya ait geçmiş yıllardaki skandallar bir bir ortaya çıkıyor. Takvim.com.tr, önceki gün Fincancı'nın adli tıpta teröristleri koruduğunu belgelerle ortaya çıkarmıştı. Dün ise Şebnem Korur Fincancı'nın 2014 yılında yaptığı bir konuşmada sözde Ermeni soykırımını savunduğu ifşa olmuştu. Ortaya son çıkan olay ise taşları yerine oturtan ve 'yuh artık' dedirten bir gelişme. Şebnem Korur Fincancı'nın, FETÖ'cü alçakların 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde ABD Büyükelçiliği'ni ziyaret ettiği ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    Fincancı 15 Temmuz’da ABD Büyükelçiliği’ndeydi

    Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, geçtiğimiz hafta yaptığı skandal açıklamayla kamuoyunda zirveye oturdu. Fincancı, PKK'nın ortaya attığı 'TSK kimyasal silah kullandı' yalanına ortak oldu ve bebek katili terör örgütü PKK'ya destek verdi. Önceki gün gözaltına alınan Fincancı, dün tutuklandı.

    15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNDE ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDE
    Terör örgütü sözcüsü gibi konuşan Fincancı'nın geçmişteki skandalları da bir bir ortaya çıkıyor. Bunlara son eklenen ise TTB Başkanı'nın FETÖ'cü alçakların hain darbe girişimini yaptığı gün gerçekleştirdiği ziyaret oldu.

    FETÖ'cü alçaklar, ABD desteğiyle darbe yapmaya kalkıştıkları ve yüzlerce vatan evladını şehit ettikleri gün Şebnem Korur Fincancı ABD Büyükelçiliğini ziyaret etti. Söz konusu ziyaret o gün ABD Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından da paylaşıldı.

        FİNCANCI'NIN GEÇMİŞTEKİ SKANDALLARI
        Şebnem Korur Fincancı'nın geçmişteki diğer skandalları ise şunlar: 2014'teki bir konuşmasında sözde Ermeni soykırımını savundu. Adli tıpta teröristleri korudu.

        Türk Silahlı Kuvvetleri'ne "kimyasal silah kullandı" iftirası atan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın, Ermenice başlayıp Türklüğe kin kustuğu 2014'teki konuşması yeniden gündem oldu.

        FİNCANCI'NIN ERMENİ PROVOKASYONU! VİDEO İZLE

        ERMENİ PROVOKASYONU
        Sözde Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili konuşan Fincancı, "Ben bugün çokça mahcubiyet duygusu yaşıyorum. Ermeni soykırımının hala kapı arkalarında konuşulmak zorunda hissedilmesi, bu toprakların halklarının evlerinden yurtlarından sökülüp atılmasının her yıl bayram gibi kutlanabilir olması." ifadelerini kullandı.

        TÜRKLÜĞÜ HEDEF ALDI
        Skandal sözlerle Türk kimliğinden rahatsızlık duyan Fincancı, "Bir ilkokul adının 'Talat Paşa', caddenin 'Ergenekon' sokağın 'Türk beyi' olmasının utancıyla yaşamalıyız." dedi.



            TAKVİM.COM.TR 1999 TARİHLİ BELGEYE ULAŞTI
            Öte yandan Takvim.com.tr de Fincancı ile ilgili şok bir belgeyi ortaya çıkardı. Adli Tıp alanında çalışmalar yapan ve bir dönem Adli Tıp Kurumunda İhtisas Kurul Üyesi olarak görev yapan Fincancı'nın bu süreçte teröristlere ilişkin raporlarında onların lehlerine hareket ettiği ve emniyet güçlerini suçlu çıkarabilmek için yoğun çaba sarfettiği ortaya çıktı. Takvim.com.tr Fincancı hakkında 19 Ekim 1999 tarihinde hazırlanan ve dönemin İstanbul Valisi Erol Çakır tarafından imzalanarak Adalet Bakanlığına gönderilen belgeye ulaştı. Belgede, Fincancı hakkında çok çarpıcı bilgiler yer aldı.

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            "İLLEGAL SOL GÖRÜŞ SEMPATİZANI"
            Belgede Fincancı'nın "illegal sol görüş sempatizanı olarak tanındığı" belirtilirken görev yeri değiştirilmesi için talepte bulunulduğu görüldü.

            ADLİ TIPTAYKEN DE TERÖRİSTLERİ SAVUNMUŞ
            Adalet Bakanlığına "gizli" ibareli olarak gönderilen belgede "İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Bölüm Başkanı olup, Adalet Bakanlığına bağlı Adli Tıp Kurumunda İhtisas Kurul Üyesi olarak görev yapmakta olan Kılıçaslan-Birsen kızı 21.03.1959 doğumlu Rasime Şebnem Korur Fincancı'nın, Kadıköy İlçesi, Mühürdar Cad. İlter Ertüzün Sokak No:4/10 adresinde ikamet ettiği, illegal sol görüş sempatizanı olarak tanındığı, yasadışı örgüt mensubu ve sempatizanı olan kişilerin rapor ve tahkikatlarında lehlerine hareket ettiği, polis aleyhine tutum ve davranışlarda bulunduğu, sanıkların kati raporlarında polisi suçlu çıkarmak için aşırı çaba sarfettiği, bunun son örneğinin sözde gözaltına alındığı İstanbul Emniyet Müdürlüğünde işkence sonucu öldürüldüğü ileri sürülen Süleyman Yeter ile ilgili hazırlanan raporda görülmüştür...

            YER DEĞİŞİKLİĞİ TALEP EDİLDİ
            Yukarıda açıklandığı üzere objektifliği konusunda kuvvetli şüpheler bulunan Rasime Şebnem Korur Fincancı'nın görev aldığı Kurulda adaletin sağlıklı işlemesi için yapılan işlemlerde sık sık problemlerle karşılaşıldığından adı geçenin uygun görülecek başka bir görevde değerlendirilmesinin uygun olacağı hususu..." ibareleri yer aldı.

                PKK'NIN KİMYASAL YALANINA BÖYLE DESTEK OLMUŞTU
                HDP'nin ittifak ortağı CHP tarafından büyük destek gören Fincancı, terör örgütünün kanalında Türk Silahlı Kuvvetleri'ni 'kimyasal silah' kullanmakla suçladı.

                TTB BAŞKANI FİNCANCI'NIN TSK'YA İFTİRA ATTIĞI VİDEO!

                Teröristlerin cesetlerini incelediğini söyleyen Fincancı, "Daha önce de incelemiştim. Sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan birisi kullanılmış durumda. Çok çeşitli kimyasal silahlar var. Her ne kadar kullanılması yasak olsa da ne yazık ki çatışmalarda kullanıldığını görüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

                Takvim.com.tr/Özel Haber

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                Haberler Güncel TSK'ya 'kimyasal silah kullandı' iftirasını atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın 15 Temmuz darbe girişiminde ABD Büyükelçiliği'nde olduğu ortaya çıktı
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