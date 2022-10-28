Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 28.10.2022 10:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.10.2022 11:16
    ABONE OL

    İETT kazalarına yenileri eklendi! Önce Küçükçekmece sonra Kadıköy! Şoförler kontrollerini kaybedip kaza yaptı

    Son dakika haberleri... İstanbullu, her güne İETT'nin yeni bir vukatıyla uyanıyor. Sürekli arızalanan ya da kaza yapan İETT'nin yeni olay adresi Küçükçekmece. Sabah erken saatlerde Halkalı'da kontrol kabiliyetini kaybeden İETT şoförü, bariyer ve yön levhalarına çarptı. Araçta yolcu olmaması büyük bir faciayı önledi. Öte yandan Kadıköy'de de benzer durum yaşandı. Kadıköy’de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü önce park halindeki araçlara ardından kaldırıma çıkarak müzenin duvarına çarptı.

        İddiaya göre sefere başlamak için yola çıkan İETT otobüsünün şoförü henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

        Kayan İETT otobüsü yol kenarında bulunan yön levhalarına ve bariyerlere çarptı.

        Şoför kazayı yara almadan atlatırken, otobüste yolcu olmadığı öğrenildi.

            KADIKÖY'DE DE AYNI MANZARA!
            Kaza, saat 08.00 sıralarında Hasanpaşa Mahallesi Uzunçayır Caddesi'nde meydana geldi.

            İddiaya göre, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptıktan sonra kaldırıma çıktı. Otobüs müzenin duvarına çarparak dururken, kazada şans eseri yaralanan olmadı.

            İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada araçlarda ve müzenin duvarında hasar oluştu. Zarar gören park halindeki otomobilin sürücüsü haberi alır almaz olay yerine geldi.

                Otomobil sahibi Fatih Bahça "Belediye otobüsü kitlenmiş bana da öyle söylediler. Yeni uyandım geldim. En arkada benim araç vardı. Park halindeydi. Arabaları vurduktan sonra duvara çarpmış" diye konuştu.

                Polisin kaza ile ilgili çalışması sürüyor.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Dere yataklarında kış hazırlığı
                Haberler Güncel İETT kazalarına yenileri eklendi! Önce Küçükçekmece sonra Kadıköy! Şoförler kontrollerini kaybedip kaza yaptı
                    SON DAKİKA