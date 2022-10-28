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    • 28.10.2022 09:36
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    • 28.10.2022 09:38
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    Resmi gazetede yayımlandı: Araçlara alkol kilidi geliyor

    Karayollarındaki güvenliğin artırılması amacıyla yeni nesil güvenlik sistemlerine ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeye göre; yeni araçlarda acil durum şeritte tutma sistemi, alkol kilidi kurulum ön hazırlığı, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi zorunluluğu getirildi.

    Araçlara alkol kilidi geliyor

    Trafikte güvenliğin artırılması amacıyla yeni nesil güvenlik sistemlerine ilişkin düzenleme 7 Temmuz 2024'de yürürlüğe girecek

    RESMİ GAZETE'NİN YAYIMLANDI
    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca hazırlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerinin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin İdari Şartlar Hakkında Yönetmelik, Acil Durum Şeritte Tutma Sistemlerine İlişkin Motorlu Araçların Tip Onayı Hakkında Yönetmelik, Alkol Kilidi Kurulum Ön Hazırlığına İlişkin Motorlu Araçların Tip Onayı Hakkında Yönetmelik ile Sürücü Dalgınlık ve Dikkat Uyarı Sistemine İlişkin Motorlu Araçların Tip Onayı Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'nin Çarşamba günkü mükerrer sayısında yayımlandı.

    AVRUPA'DA ALKOL KİLİDİ UYGULAMASI
    Buna göre yeni araçlarda acil durum şeritte tutma sistemi, alkol kilidi kurulum ön hazırlığı, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi zorunluluğuna ilişkin mevzuatın yürürlüğe gireceği tarih, 7 Temmuz 2024 olarak belirlendi.

    Araçlara takılan alkol kilitleri, belirli bir sınırı aşan alkollü sürücülerin araç kullanmasını önleyerek trafik güvenliğini artırmayı amaçlıyor. Raporlara göre aşırı alkol Avrupa'daki tüm karayolu ölümlerinin yaklaşık yüzde 25'ine denk geliyor.

        EHLİYET YENİLEME SÜRESİ UZATILDI
        Öte yandan eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresi İçişleri Bakanlığı tarafından uzatıldı. Eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi için verilen süre 31 Aralık 2022'de sona erecekti. Yıl sonuna kadar yenilenmeyen eski tip ehliyetler geçersiz sayılacaktı. İçişleri Bakanlığı eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi süresini 31 Aralık 2024'e kadar uzattı.

        Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip sürücü belgelerinin süresinin uzatılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, ''01.01.2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresi, 31.12.2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatılmıştır'' denildi.

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        Haberler Güncel Resmi gazetede yayımlandı: Araçlara alkol kilidi geliyor
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