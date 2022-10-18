Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yandaşı TELE 1 arasında bir yanlatma hikayesi! Karşılıklı restleşmeler sonrası röportaj ve reklam...

"ŞİMDİLİK SADECE BİR SİTEM OLARAK KALSIN"

TELE 1 sunucusu Zeynel Lüle ise, "Hem Washington'da yokuz hem de buradan birisine davet gitmediği için uçakta yokuz. Bu tabi sitemlerimize sebep olan bir şey. TELE 1'in ziyaret içinde olmaması bizim hatamız değil, yapılan seçimler içerisinde olmamamız yine bizim hatamız değil. Şimdilik sadece bir sitem olarak kalsın" ifadelerini kullandı.

CHP YÖNETİMİNİN ZİYARETTEN HABERİ YOKTU

Yılmaz Polat ziyaretin perde arkasına ilişkin şunları aktardı;

"Benim bu ziyaretten haftalar önce haberim oldu. Bu haberi duyunca Ankara'dan çeşitli kaynaklardan bu haberi teyit ettirdim. Ama üst düzey CHP'li isimlerin önemli bir kesiminin bu ziyaretten haberinin olmadığını duydum. Bu da çok ilginç."

"Konuyla ilgili 'Bu ziyaretin zamanı değil!' şeklinde biz yazı yazdım. Başlığını da 'Kılıçdaroğlu'na ABD'den tuzak mı' şeklinde bir başlık attım ve Kılıçdaroğlu'nun gömesini de istedim. Ekim ayında yapılan bu ziyaretin mahsurları var. 8 Kasım'da bir kongre seçimleri var 2 kanatta da demokratlar yani ABD Başkanı Biden'ın partisi çoğunlukta. Bu çoğunluğu Cumhuriyetçilere kaptıracakları şeklinde çeşitli amereler var. ABD tek gündem maddesi seçimler. Yani Washington'da bir siyasetçi bulmak mümkün değil. Belki Türkiye'yle ilgililer ama şu anda değil."

"TEKNOLOJİ DİYORLAR AMA PERDE ARKASI ÖYLE DEĞİL"

Polat, "Son güne kadar gezinin iptal edileceğinden emindim ama olmadı. Perde arkasını çok iyi biliyorum. 'Tamamen teknolojiye yönelik bir gezi gibi ama' işin perde arkası maalesef öyle değil..." dedi.

SANDERS VE OBAMA RANDEVU VERMEDİ

Bazı isimlerden randevu istendiğini ancak karşılık bulmadığını belirten Polat, Kemal Kılıçdaroğlu'nun iki kez kaybeden Barney Sanders'tan bile randevu alamadığını belirterek bir de Obama bombası patlattı.

Polat, "Eski ABD Başkanı Obama'dan da randevu istendi ancak bu da karşılıksız kaldı." dedi.

Ziyaretin fiyaskoya dönüştüğünü ima eden Polat, "Muhalefetin güçlü adayının yönetimle de görüşebilmesi lazımdı." ifadelerini kullanırken "Bu ziyaret ABD'deki seçimlerden sonra yapılmalıydı." dedi.