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    • Güncel
    • 18.10.2022 12:38
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    • 18.10.2022 12:52
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    Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yandaşı TELE 1 arasında bir yanlatma hikayesi! Karşılıklı restleşmeler sonrası röportaj ve reklam...

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fiyaskoya dönen ABD ziyareti CHP tarafından fonlanan Tele 1 ile arasında kriz çıkarmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından da desteklendiği bilinen Tele 1'in ABD ziyaretine çağırılmaması sonrası Tele 1 ABD Temsilcisi Yılmaz Polat, ziyaretin fiyaskoya döndüğünü ima ederek Kılıçdaroğlu'nun bitik siyasetçilerden bile randevu alamadığını söylemişti. Kemal Kılıçdaroğlu ilginç bir harekete imza atarak ABD dönüşü Yılmaz Polat'ı makamında ağırladı. Polat'a hem röportaj veren hem de kitabının reklamını yapan Kılıçdaroğlu'nun bu hareketi bir yanlatma hikayesi olarak tarihe geçerken, "Susun, bana burmayın yanlayın" mesajı olarak yorumlandı.

    takvim.com.tr
    Bir yanlatma hikayesi

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere 9-13 Ekim tarihleri arasında ABD'ye gitti.

    CHP'li isimler tarafından 'büyük vizyon yolculuğu' olarak tanımlanan ziyaretin aslında bir 'icazet turu' olduğu takvim.com.tr'nin 'Derinlerden gelme sesi' manşetiyle ortaya çıkmıştı.

    ABD'deki derin yapılarla bağlantılı isimlerin Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin anlamsız bulması bu turun fiyaskoya dönüşeceğinin habercisi olurken CHP 'bilim ve teknoloji' maskesiyle fiyaskoyu perdelemeye çalıştı.

    Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yanında götürdüğü gazeticileri atlatarak 8 saat ortadan kayboldu.

    8 SAAT ORTADAN KAYBOLDU "HAMBURGER YEDİK" DEDİ
    Kılıçdaroğlu, ABD ziyareti sırasında ortadan kaybolduğu 8 saatle ilgili soruyu Başkan Erdoğan'ı ve ailesini hedef aldığı 40 saniyelik o videoyu çekmek için 'New York'a gittik' şeklinde savunurken bir de "Benzin istasyonuna uğradık hamburger almak üzere" diyerek geçiştirdi.

    MANGIR CEPHESİ KARIŞMIŞTI
    Kılıçdaroğlu'nun fiyaskoya dönen ABD ziyareti CHP tarafından fonlanan Tele 1 ile arasında da kriz çıkarmıştı.

    Kılıçdaroğlu'nun uçağında, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Bursalı, Halk TV'de program yapan İsmail Saymaz, KRT Muhabiri Tülin Daloğlu, ANKA Editörü Duygu Güvenç ve Açık Alan Derneği'nin başında bulunan ve Derin Yoksulluk Ağı'nın kurucusu Hacer Foggo yer alırken Tele 1'den kimsenin çağrılmaması Tele 1'in tepkisini çekmişti.

    ABD'YE UÇURMAYINCA CANLI YAYINDA BOMBALADILAR
    CHP'nin eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin CHP tarafından fonlandığını ifşa ettiği ve Ekrem İmamoğlu ile de yakın olan TELE 1'den kimseyi geziye davet etmemesi sonrası canlı yayında Kılıçdaroğlu adeta bombalandı.

    TELE 1 Washington Temsilcisi Yılmaz Polat geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalarda CHP'nin tavrını eleştirirken, Kılıçdaroğlu'nun hiçbir siyasiden randevu alamadığına dikkat çekti. Polat, Kılıçdaroğlu'nun Barnie Sanders'in yanısıra Eski ABD Başkanı Barack Obama'dan da randevu istediğini ancak talebin karşılıksız kaldığını söyledi.

    YANLATMA HİKAYESİ: KILIÇDAROĞLU GENEL MERKEZDE RÖPORTAJ VERİP REKLAMLARINI YAPTI
    Kemal Kılıçdaroğlu'nun geziye götürmeyerek mesaj verdiği mangır medyası canlı yayında rest çekince bu kez ilginç bir gelişme daha yaşandı.

    CHP Genel Başkanı ABD dönüşü ilk iş olarak TELE 1'e bir röportaj verdi. Röportajı verdiği isim ise canlı yayında kendisini eleştiren Yılmaz Polat oldu.

    Röportajda kaydadeğer bir açıklama yapmayan Kemal Kılıçdaroğlu Yılmaz Polat'ın yazdığı bir kitap ile poz verdi.

        Polat'a hem röportaj veren hem de kitabının reklamını yapan Kılıçdaroğlu'nun bu hareketi bir yanlatma hikayesi olarak tarihe geçerken, "Susun, bana burmayın yanlayın" mesajı olarak yorumlandı.

        EKREM İMAMOĞLU VE CAN ATAKLI ARASINDA DA BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞTI
        2020 yılında yine TELE 1 ekranlarında CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Can Ataklı tarafından Başakşehir Şehir Hastanesi yollarını yapmadığı gerekçesiyle yerden yere vurulmuş "Vizyonsuz, çapsız, iş bilmez" ifadeleriyle eleştirilmişti.

        Can Ataklı daha sonra CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üzüldüğü gerekçesiyle canlı yayında kendisinden özür diledi. TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak "Yayın politikamız değişmiyor" ifadeleriyle Ekrem İmamoğlu'na yanlaşmıştı. Ataklı ve Yanardağ'ın açıklamalarının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin; TELE 1'e reklam vermişti.

        POLAT NELER DEMİŞTİ?
        Daha önce CHP'li Ekrem İmamoğlu tarafından da finanse edilidiği bilinen TELE 1'in Kemal Kılıçdaroğlu tarafından devre dışı bırakılmasına kanal geziyi 'Fiyasko' diye eleştirerek rest çekmişti.

        TELE 1 Washington Temsilcisi Yılmaz Polat, CHP'nin bu tavrını eleştirirken, Kılıçdaroğlu'nun hiçbir siyasiden randevu alamadığına dikkat çekti.

        Yılmaz Polat davet edilmemelerini şu sözlerle eleştirdi;

        "Bu hata TELE 1'in değil. Tamamen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretini düzenleyen kişi ya da kişilerin… TELE 1'e ABD ziyareti ile ilgili bir davet gitmiş olsaydı ben de orada olurdum. Bu ziyaret belki geç gerçekleşti ya da geç programlandı ama en azından TELE 1'e haber verilseydi. Ben yıllardır ABD'de diplomasi gazeteciliği yapan biriyim herhalde yazdıklarım TELE 1'in izlenme oranlarıyla çok daha farklı olacaktı."

        "ŞİMDİLİK SADECE BİR SİTEM OLARAK KALSIN"
        TELE 1 sunucusu Zeynel Lüle ise, "Hem Washington'da yokuz hem de buradan birisine davet gitmediği için uçakta yokuz. Bu tabi sitemlerimize sebep olan bir şey. TELE 1'in ziyaret içinde olmaması bizim hatamız değil, yapılan seçimler içerisinde olmamamız yine bizim hatamız değil. Şimdilik sadece bir sitem olarak kalsın" ifadelerini kullandı.

        CHP YÖNETİMİNİN ZİYARETTEN HABERİ YOKTU
        Yılmaz Polat ziyaretin perde arkasına ilişkin şunları aktardı;
        "Benim bu ziyaretten haftalar önce haberim oldu. Bu haberi duyunca Ankara'dan çeşitli kaynaklardan bu haberi teyit ettirdim. Ama üst düzey CHP'li isimlerin önemli bir kesiminin bu ziyaretten haberinin olmadığını duydum. Bu da çok ilginç."

        "Konuyla ilgili 'Bu ziyaretin zamanı değil!' şeklinde biz yazı yazdım. Başlığını da 'Kılıçdaroğlu'na ABD'den tuzak mı' şeklinde bir başlık attım ve Kılıçdaroğlu'nun gömesini de istedim. Ekim ayında yapılan bu ziyaretin mahsurları var. 8 Kasım'da bir kongre seçimleri var 2 kanatta da demokratlar yani ABD Başkanı Biden'ın partisi çoğunlukta. Bu çoğunluğu Cumhuriyetçilere kaptıracakları şeklinde çeşitli amereler var. ABD tek gündem maddesi seçimler. Yani Washington'da bir siyasetçi bulmak mümkün değil. Belki Türkiye'yle ilgililer ama şu anda değil."

        "TEKNOLOJİ DİYORLAR AMA PERDE ARKASI ÖYLE DEĞİL"
        Polat, "Son güne kadar gezinin iptal edileceğinden emindim ama olmadı. Perde arkasını çok iyi biliyorum. 'Tamamen teknolojiye yönelik bir gezi gibi ama' işin perde arkası maalesef öyle değil..." dedi.

        SANDERS VE OBAMA RANDEVU VERMEDİ
        Bazı isimlerden randevu istendiğini ancak karşılık bulmadığını belirten Polat, Kemal Kılıçdaroğlu'nun iki kez kaybeden Barney Sanders'tan bile randevu alamadığını belirterek bir de Obama bombası patlattı.

        Polat, "Eski ABD Başkanı Obama'dan da randevu istendi ancak bu da karşılıksız kaldı." dedi.

        Ziyaretin fiyaskoya dönüştüğünü ima eden Polat, "Muhalefetin güçlü adayının yönetimle de görüşebilmesi lazımdı." ifadelerini kullanırken "Bu ziyaret ABD'deki seçimlerden sonra yapılmalıydı." dedi.

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        Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yandaşı TELE 1 arasında bir yanlatma hikayesi! Karşılıklı restleşmeler sonrası röportaj ve reklam...
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