Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yandaşı TELE 1 arasında bir yanlatma hikayesi! Karşılıklı restleşmeler sonrası röportaj ve reklam...

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere 9-13 Ekim tarihleri arasında ABD'ye gitti.
CHP'li isimler tarafından 'büyük vizyon yolculuğu' olarak tanımlanan ziyaretin aslında bir 'icazet turu' olduğu takvim.com.tr'nin 'Derinlerden gelme sesi' manşetiyle ortaya çıkmıştı.
ABD'deki derin yapılarla bağlantılı isimlerin Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin anlamsız bulması bu turun fiyaskoya dönüşeceğinin habercisi olurken CHP 'bilim ve teknoloji' maskesiyle fiyaskoyu perdelemeye çalıştı.
Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yanında götürdüğü gazeticileri atlatarak 8 saat ortadan kayboldu.
8 SAAT ORTADAN KAYBOLDU "HAMBURGER YEDİK" DEDİ
Kılıçdaroğlu, ABD ziyareti sırasında ortadan kaybolduğu 8 saatle ilgili soruyu Başkan Erdoğan'ı ve ailesini hedef aldığı 40 saniyelik o videoyu çekmek için 'New York'a gittik' şeklinde savunurken bir de "Benzin istasyonuna uğradık hamburger almak üzere" diyerek geçiştirdi.
MANGIR CEPHESİ KARIŞMIŞTI
Kılıçdaroğlu'nun fiyaskoya dönen ABD ziyareti CHP tarafından fonlanan Tele 1 ile arasında da kriz çıkarmıştı.
Kılıçdaroğlu'nun uçağında, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Bursalı, Halk TV'de program yapan İsmail Saymaz, KRT Muhabiri Tülin Daloğlu, ANKA Editörü Duygu Güvenç ve Açık Alan Derneği'nin başında bulunan ve Derin Yoksulluk Ağı'nın kurucusu Hacer Foggo yer alırken Tele 1'den kimsenin çağrılmaması Tele 1'in tepkisini çekmişti.
ABD'YE UÇURMAYINCA CANLI YAYINDA BOMBALADILAR
CHP'nin eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin CHP tarafından fonlandığını ifşa ettiği ve Ekrem İmamoğlu ile de yakın olan TELE 1'den kimseyi geziye davet etmemesi sonrası canlı yayında Kılıçdaroğlu adeta bombalandı.
TELE 1 Washington Temsilcisi Yılmaz Polat geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalarda CHP'nin tavrını eleştirirken, Kılıçdaroğlu'nun hiçbir siyasiden randevu alamadığına dikkat çekti. Polat, Kılıçdaroğlu'nun Barnie Sanders'in yanısıra Eski ABD Başkanı Barack Obama'dan da randevu istediğini ancak talebin karşılıksız kaldığını söyledi.
YANLATMA HİKAYESİ: KILIÇDAROĞLU GENEL MERKEZDE RÖPORTAJ VERİP REKLAMLARINI YAPTI
Kemal Kılıçdaroğlu'nun geziye götürmeyerek mesaj verdiği mangır medyası canlı yayında rest çekince bu kez ilginç bir gelişme daha yaşandı.
CHP Genel Başkanı ABD dönüşü ilk iş olarak TELE 1'e bir röportaj verdi. Röportajı verdiği isim ise canlı yayında kendisini eleştiren Yılmaz Polat oldu.
Röportajda kaydadeğer bir açıklama yapmayan Kemal Kılıçdaroğlu Yılmaz Polat'ın yazdığı bir kitap ile poz verdi.